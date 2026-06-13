Tzolis bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Inggris. Ia bergabung dengan Norwich City pada tahun 2021 dan tampil dalam 14 pertandingan Liga Premier, meskipun ia kesulitan mendapatkan posisi reguler sebelum akhirnya membangun kembali kariernya melalui masa-masa bermain bersama FC Twente dan Brugge.

Ketertarikan Arsenal muncul setelah upaya untuk merekrut sayap Juventus, Kenan Yildiz, tidak membuahkan hasil, dengan klub Italia tersebut menegaskan bahwa pemain internasional Turki itu tidak tersedia untuk transfer. Tzolis kemudian muncul sebagai opsi alternatif yang mampu mencetak gol dan memberikan assist dari sayap kiri.

Pemain sayap asal Yunani ini mencatatkan 17 gol dan 23 assist di liga musim lalu dan dapat beroperasi di seluruh lini depan. Keserbagunaannya, efisiensinya, dan pengalamannya di Liga Champions telah memperkuat daya tariknya saat Arsenal mencari cara untuk menyegarkan rotasi penyerang mereka.