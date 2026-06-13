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Arsenal siap merogoh kocek! Juara Liga Premier itu bersiap merekrut pemain sayap seharga £34,5 juta, yang tidak akan memengaruhi rencana mereka untuk memboyong Morgan Rogers dari Aston Villa
Arsenal mempercepat upaya pencarian pemain baru untuk lini serang
Arsenal sedang mempertimbangkan untuk merekrut sayap Club Brugge, Tzolis, dalam upaya menambah daya serang skuad mereka pasca-gelar juara Liga Premier, menurut laporan The Athletic. Pemain internasional Yunani berusia 24 tahun itu dikabarkan bisa didatangkan dengan harga sekitar €40 juta (£34,5 juta/$46,3 juta). The Gunners memandang kesepakatan ini sebagai peluang terpisah dan hal ini tidak akan memengaruhi minat mereka yang sedang berlangsung terhadap penyerang Villa, Rogers, atau target penyerang lainnya.
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Performa Tzolis telah menarik perhatian Arsenal
Pemain sayap ini telah mencetak 43 gol dalam dua musim bersama Club Brugge, dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain penyerang paling produktif di Belgia. Sebelumnya, ia menjalani musim 2023-24 yang gemilang bersama Fortuna Düsseldorf, dengan mencetak 22 gol di divisi dua Jerman.
Tzolis menandatangani kontrak baru dengan Club Brugge pada 2025 yang berlaku hingga 2029, tetapi Arsenal masih menjajaki kemungkinan untuk memboyongnya ke London utara musim panas ini. Mikel Arteta bertekad untuk memperkuat opsi serangannya setelah kekalahan Arsenal di final Liga Champions dari Paris Saint-Germain. Tim perekrutan klub berfokus untuk memastikan skuad terus berkembang daripada berpuas diri setelah meraih kesuksesan di kompetisi domestik.
Mengapa Arsenal menganggap Tzolis sebagai pilihan yang menarik
Tzolis bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Inggris. Ia bergabung dengan Norwich City pada tahun 2021 dan tampil dalam 14 pertandingan Liga Premier, meskipun ia kesulitan mendapatkan posisi reguler sebelum akhirnya membangun kembali kariernya melalui masa-masa bermain bersama FC Twente dan Brugge.
Ketertarikan Arsenal muncul setelah upaya untuk merekrut sayap Juventus, Kenan Yildiz, tidak membuahkan hasil, dengan klub Italia tersebut menegaskan bahwa pemain internasional Turki itu tidak tersedia untuk transfer. Tzolis kemudian muncul sebagai opsi alternatif yang mampu mencetak gol dan memberikan assist dari sayap kiri.
Pemain sayap asal Yunani ini mencatatkan 17 gol dan 23 assist di liga musim lalu dan dapat beroperasi di seluruh lini depan. Keserbagunaannya, efisiensinya, dan pengalamannya di Liga Champions telah memperkuat daya tariknya saat Arsenal mencari cara untuk menyegarkan rotasi penyerang mereka.
- AFP
Arsenal terus mengincar sejumlah pemain penyerang
Arsenal diperkirakan akan terus menjajaki kemungkinan transfer Tzolis sambil secara bersamaan memburu pemain penyerang lain, termasuk Rogers. Seiring berjalannya jendela transfer musim panas, The Gunners akan berupaya meningkatkan persaingan dan produktivitas di sepertiga akhir lapangan saat mereka bersiap mempertahankan gelar juara Liga Premier.