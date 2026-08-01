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Arsenal siap menghancurkan struktur gaji mereka untuk habis-habisan mengejar superstar Real Madrid, Vinicius Junior
Arsenal pantau situasi Vinicius
Arsenal telah mengidentifikasi peluang langka untuk merekrut Vinicius pada musim panas ini. Winger yang sangat dihargai itu telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya di Santiago Bernabeu, sehingga menempatkan raksasa Spanyol tersebut di bawah tekanan besar. Real Madrid semakin khawatir akan kehilangan aset berharga seperti itu secara cuma-cuma melalui status bebas transfer. Jika kontrak baru tidak segera disepakati, Real Madrid bisa dipaksa melakukan penjualan yang enggan mereka lakukan.
Menurut The Athletic, Arsenal siap benar-benar menghancurkan struktur gaji mereka saat ini demi pemain sekelas Vinicius. Biaya finansial besar yang terlibat dalam potensi transfer tersebut juga sudah disetujui di semua level dalam hierarki Arsenal.
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Belum ada kesepakatan soal persyaratan pribadi
Terlepas dari spekulasi di media sosial belakangan ini yang mengklaim bahwa kesepakatan personal telah tercapai, saat ini belum ada kesepakatan semacam itu antara Vinicius dan Arsenal. Namun, laporan yang sama menegaskan bahwa merampungkan kesepakatan dengan pemain Brasil itu tidak akan menjadi masalah jika transfer terwujud. Kepindahan ke London utara tetap menjadi kemungkinan yang nyata bagi sang penyerang.
"Pindah ke Arsenal menarik bagi pemain internasional Brasil itu jika ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Madrid," ungkap The Athletic. "Jika sang penyerang memutuskan ingin bergabung dengan Arsenal, kesepakatan terkait syarat-syarat personal diperkirakan akan tercapai," tambah laporan tersebut. Klub Premier League itu hanya menempatkan diri untuk memanfaatkan situasi jika negosiasi di Spanyol benar-benar kolaps.
Batu sandungan gaji Mbappe
Poin utama yang menjadi sumber perdebatan berkisar pada permintaan Vinicius untuk paket mendekati €30 juta. Tuntutan yang menggiurkan ini terdiri dari gaji pokok, bonus terkait performa, dan apa yang digambarkan sebagai bonus perpanjangan kontrak yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Permintaan spesifik ini muncul langsung dari perbandingan dengan rekan setim superstarnya, Kylian Mbappe. Real Madrid dengan tegas menolak mengabulkan permintaan Vinicius yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Raksasa Spanyol itu khawatir hal tersebut akan menciptakan efek berantai yang berbahaya di dalam skuad pada perpanjangan kontrak di masa depan saat mereka berjuang mempertahankan batas gaji ketat mereka.
- Getty Images
Pembicaraan krusial untuk menentukan masa depan
Seluruh saga transfer ini dengan cepat mendekati kesimpulan yang definitif. Pembicaraan krusial dijadwalkan berlangsung pada pekan depan antara Vinicius, kubu perwakilannya, dan para petinggi Madrid. Diskusi penting ini akan sangat menentukan apakah kontrak baru akhirnya akan ditandatangani.
Kabar yang menggembirakan bagi Madrid, Vinicius dilaporkan terbuka untuk sedikit menurunkan tuntutan awalnya jika itu membantu tercapainya kesepakatan yang memuaskan dengan klub. Jika pembicaraan mendatang itu tidak menghasilkan terobosan nyata, Arsenal tetap sangat optimistis. Arsenal sepenuhnya siap untuk turun tangan dan menuntaskan apa yang bisa dibilang sebagai transfer terbesar dalam sejarah divisi tersebut.
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