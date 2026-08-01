Arsenal telah mengidentifikasi peluang langka untuk merekrut Vinicius pada musim panas ini. Winger yang sangat dihargai itu telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya di Santiago Bernabeu, sehingga menempatkan raksasa Spanyol tersebut di bawah tekanan besar. Real Madrid semakin khawatir akan kehilangan aset berharga seperti itu secara cuma-cuma melalui status bebas transfer. Jika kontrak baru tidak segera disepakati, Real Madrid bisa dipaksa melakukan penjualan yang enggan mereka lakukan.

Menurut The Athletic, Arsenal siap benar-benar menghancurkan struktur gaji mereka saat ini demi pemain sekelas Vinicius. Biaya finansial besar yang terlibat dalam potensi transfer tersebut juga sudah disetujui di semua level dalam hierarki Arsenal.