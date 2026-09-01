Nwaneri resmi bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pinjaman selama semusim setelah Arsenal menyetujui transfer tersebut pada Selasa dini hari. Menurut Evening Standard, klub Jerman itu meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Nwaneri setelah Giannis Konstantelias mengalami cedera ligamen krusiat anterior jangka panjang.

Nwaneri terbang ke Jerman untuk menjalani tes medis dan menuntaskan kepindahan itu, yang tidak mencakup kewajiban maupun opsi bagi Borussia Dortmund untuk mempermanenkan kesepakatan tersebut pada musim panas mendatang. Gelandang itu menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Marseille, tetapi Arsenal memutuskan kepergian sementara lain diperlukan karena Nwaneri masih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di bawah Mikel Arteta pada musim ini.