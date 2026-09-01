AFP
Diterjemahkan oleh
Arsenal sepakat soal kontrak untuk Ethan Nwaneri saat gelandang itu mendekati peminjaman ke Dortmund
Dortmund bergerak untuk Nwaneri
Nwaneri resmi bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pinjaman selama semusim setelah Arsenal menyetujui transfer tersebut pada Selasa dini hari. Menurut Evening Standard, klub Jerman itu meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Nwaneri setelah Giannis Konstantelias mengalami cedera ligamen krusiat anterior jangka panjang.
Nwaneri terbang ke Jerman untuk menjalani tes medis dan menuntaskan kepindahan itu, yang tidak mencakup kewajiban maupun opsi bagi Borussia Dortmund untuk mempermanenkan kesepakatan tersebut pada musim panas mendatang. Gelandang itu menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Marseille, tetapi Arsenal memutuskan kepergian sementara lain diperlukan karena Nwaneri masih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di bawah Mikel Arteta pada musim ini.
- Getty Images Sport
Peluang tampil di tim utama Arsenal
Nwaneri menjalani debut bersejarahnya melawan Brentford pada September 2022, tetapi persaingan di tengah lini tengah menjadi sangat ketat. Martin Odegaard, Eberechi Eze, dan Bruno Guimaraes menciptakan hambatan besar bagi kesempatan bermain reguler di tim senior. Arteta baru-baru ini membahas situasi tersebut, dengan mengakui bahwa Nwaneri "perlu bermain sepak bola", seraya menambahkan bahwa "pemain tertentu" mungkin perlu pergi pada musim panas ini.
Borussia Dortmund memandang Nwaneri sebagai opsi berkualitas tinggi untuk mengisi kekosongan kreativitas mereka. Nwaneri akan mengenakan nomor punggung 18 untuk Borussia Dortmund dan bisa menghadapi reuni cepat dengan Arsenal pada fase liga Liga Champions.
Kepergian pada hari terakhir bursa transfer
Menurut aturan UEFA, pemain pinjaman sepenuhnya berhak menghadapi klub induk mereka, yang berarti Nwaneri bisa tampil melawan Arsenal di Emirates Stadium pada 24 November. Nwaneri sebenarnya menjadi pemain ketiga yang merampungkan kepindahan dari Arsenal pada Deadline Day.
Arsenal mengumumkan bahwa Gabriel Jesus telah bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan yang bisa mencapai £12,9 juta termasuk bonus. Selain itu, Fabio Vieira telah kembali bergabung dengan Hamburg, tempat Vieira menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman, dengan biaya £7,7 juta. Arsenal dikabarkan memasukkan klausul penjualan kembali dalam masing-masing kesepakatan untuk Jesus dan Vieira seiring klub melanjutkan restrukturisasi skuad.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Nwaneri akan langsung bergabung ke sesi latihan tim utama Borussia Dortmund untuk mempersiapkan laga-laga Bundesliga mendatang. Gelandang itu berharap bisa meniru kesuksesan talenta-talenta Inggris lainnya di Jerman dan mendapatkan menit bermain secara konsisten.
Sementara itu, Arsenal akan fokus mengintegrasikan rekrutan-rekrutan barunya dan bersiap menghadapi jadwal domestik yang padat, puas karena Nwaneri mendapatkan pengalaman penting di luar negeri.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami