Arsenal akhirnya membuat terobosan dalam upaya mereka merekrut Guimaraes dengan menyepakati biaya transfer sebesar £75 juta untuk pemain berusia 28 tahun itu, menurut talkSPORT. Pemain internasional Brasil itu telah diidentifikasi oleh Mikel Arteta sebagai target utama untuk musim panas ini, dengan manajer Arsenal tersebut ingin menambah kualitas elite ke lini tengah yang mendominasi Premier League musim lalu. Guimaraes telah dikaitkan erat dengan kepindahan ke Emirates selama beberapa bulan, dan kesepakatan ini menjadi pernyataan niat yang signifikan dari klub London utara itu saat mereka bersiap mempertahankan gelar.

Kepindahan ini terjadi setelah kesepakatan personal antara sang pemain dan Arsenal tercapai bulan lalu. Meski mendapat minat dari berbagai klub di seluruh Eropa pada bursa transfer sebelumnya, Arsenal tidak menghadapi persaingan nyata untuk mendapatkan tanda tangannya pada musim panas ini, dengan klub-klub rival meyakini bahwa mantan bintang Lyon itu memang ditakdirkan menuju London utara. Guimaraes, yang saat ini berada di kamp latihan di La Manga, tengah bersiap pergi untuk menjalani tes medis.