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Arsenal sepakat dengan kesepakatan senilai £75 juta untuk kapten Newcastle Bruno Guimaraes seiring jadwal tes medis disusun
Arteta mendapatkan target utama di lini tengah
Arsenal akhirnya membuat terobosan dalam upaya mereka merekrut Guimaraes dengan menyepakati biaya transfer sebesar £75 juta untuk pemain berusia 28 tahun itu, menurut talkSPORT. Pemain internasional Brasil itu telah diidentifikasi oleh Mikel Arteta sebagai target utama untuk musim panas ini, dengan manajer Arsenal tersebut ingin menambah kualitas elite ke lini tengah yang mendominasi Premier League musim lalu. Guimaraes telah dikaitkan erat dengan kepindahan ke Emirates selama beberapa bulan, dan kesepakatan ini menjadi pernyataan niat yang signifikan dari klub London utara itu saat mereka bersiap mempertahankan gelar.
Kepindahan ini terjadi setelah kesepakatan personal antara sang pemain dan Arsenal tercapai bulan lalu. Meski mendapat minat dari berbagai klub di seluruh Eropa pada bursa transfer sebelumnya, Arsenal tidak menghadapi persaingan nyata untuk mendapatkan tanda tangannya pada musim panas ini, dengan klub-klub rival meyakini bahwa mantan bintang Lyon itu memang ditakdirkan menuju London utara. Guimaraes, yang saat ini berada di kamp latihan di La Manga, tengah bersiap pergi untuk menjalani tes medis.
- Getty
Tambahan keempat dari musim panas yang sibuk
Guimaraes siap menjadi rekrutan keempat Arsenal pada bursa transfer musim panas ini seiring klub terus berbelanja secara agresif. Perekrutan itu diawali dengan perekrutan permanen Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen dalam kesepakatan senilai £34,5 juta setelah masa peminjamannya yang sukses. Arsenal kemudian mendapatkan jasa kiper Illan Meslier dengan status bebas transfer setelah kepergiannya dari Leeds United, untuk memberikan persaingan bagi David Raya. Kedatangan ketiga adalah winger Yunani Christos Tzolis, yang bergabung dengan biaya rekor Belgian Pro League sebesar £34 juta untuk menggantikan Leandro Trossard setelah kepindahannya ke Besiktas.
Pengeluaran Arsenal mungkin tidak berhenti dengan kedatangan kapten Newcastle itu, karena klub juga terus dikaitkan dengan langkah sensasional untuk superstar Real Madrid Vinicius Junior. Laporan menyebut Arsenal bersedia menjadikan penyerang Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub untuk membujuknya meninggalkan Bernabeu.
Partner sempurna untuk Declan Rice
Perekrutan Guimaraes mendapat pujian besar dari para pengamat, yang meyakini pemain Brasil itu akan membentuk kemitraan yang menakutkan bersama Declan Rice. Membahas transfer tersebut, analis sepakbola Rory Jennings menyebutnya sebagai "perekrutan sempurna" untuk tim asuhan Arteta. Ia mengatakan: "Yang Anda datangkan adalah seorang pemain yang bisa bermain dengan Declan Rice. Declan Rice dan Bruno Guimaraes sebagai duet lini tengah adalah kombinasi yang semengintimidasi mungkin."
Jennings kemudian menjelaskan lebih lanjut pentingnya transfer itu secara strategis bagi klub dengan status Arsenal saat ini. Ia menjelaskan: "Saya pikir Bruno Guimaraes bergabung dengan Arsenal akan sangat merugikan semua yang ingin dicapai Newcastle United, atau setidaknya yang mereka nyatakan ingin capai. Dan ini persis cara Arsenal seharusnya bergerak. Ketika Anda menjuarai liga, Anda diberi sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan diberikan kepada Anda, Anda diizinkan untuk bertindak dengan cara yang sangat menekan, Anda diizinkan untuk nyaris mendikte."
- JOHN THYS / AFP
Eksodus terus berlanjut di St James' Park
Bagi Newcastle, kehilangan Guimaraes menjadi pukulan terbaru dalam musim panas yang penuh gejolak besar. Klub itu telah melepas beberapa figur kunci, dimulai dari berakhirnya kontrak bek veteran Kieran Trippier dan penjualan Anthony Gordon ke Barcelona senilai £70 juta. Lini tengah menjadi sektor yang paling terkuras, dengan pemain internasional Italia Sandro Tonali baru-baru ini bergabung dengan Tottenham dalam kesepakatan senilai £100 juta, yang menjadi rekor klub. Kepergian para pemain tersebut telah menghasilkan hampir £200 juta dalam biaya transfer, tetapi juga meninggalkan pekerjaan pembangunan ulang yang sangat besar bagi manajer baru Matthias Jaissle setelah Eddie Howe pergi usai lima tahun menangani tim. Jaissle menghadapi kemungkinan kehilangan lebih banyak kekuatan bintang lagi. Sosok kultus klub Joelinton juga telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub, dan dilaporkan memberi tahu para petinggi bahwa ia ingin memulai petualangan baru.
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