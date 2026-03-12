Arsenal sedang mengupayakan kesepakatan untuk merekrut bintang Bundesliga senilai £60 juta setelah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau penampilan pemain internasional Prancis tersebut

Kontrak Lukeba saat ini di Red Bull Arena mencakup klausul pelepasan yang signifikan, namun Leipzig mungkin bersedia menerima angka yang lebih rendah. Meskipun klausul pelepasan ditetapkan sebesar £69 juta, klub Bundesliga tersebut diyakini bersedia memfasilitasi kepergian pemain tersebut dengan biaya sekitar £50 juta hingga £60 juta. Potensi diskon ini telah menarik perhatian beberapa klub besar di Eropa, meskipun pemain tersebut diyakini lebih memilih pindah ke Inggris atau Spanyol.

Nilai pasar sang bek terus meningkat meskipun performa domestik Leipzig yang campur aduk musim ini. Setelah sudah mendapatkan pengakuan di tim nasional Prancis, Lukeba dianggap sebagai bek tengah modern yang mampu bermain dalam formasi garis tinggi, sebuah karakteristik yang sesuai dengan blueprint taktis Arteta. Tim perekrutan Arsenal kini mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran konkret dalam beberapa minggu ke depan.