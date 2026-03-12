Getty Images Sport
Arsenal sedang mengupayakan kesepakatan untuk merekrut bintang Bundesliga senilai £60 juta setelah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau penampilan pemain internasional Prancis tersebut
Gunners meningkatkan minat mereka terhadap bintang Prancis.
Mikel Arteta tidak berhenti dalam upayanya untuk mencapai kesempurnaan pertahanan, dengan Castello Lukeba dari RB Leipzig kini menjadi target utama Arsenal. Bek berusia 23 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu pemain paling andal di Bundesliga, dilaporkan memicu klub London Utara untuk memulai pembicaraan mengenai kemungkinan transfer musim panas.
Meskipun The Gunners belum mengajukan tawaran resmi, jajaran manajemen klub sedang melakukan due diligence. L'Equipe melaporkan bahwa pemandu bakat dikirim ke Jerman untuk mengamati penampilan bek tengah tersebut dalam laga imbang 2-2 Leipzig melawan Borussia Dortmund, di mana ketenangan dan kecepatan pemulihan Lukeba dilaporkan mengesankan para perwakilan.
Rincian biaya transfer dan klausul pelepasan
Kontrak Lukeba saat ini di Red Bull Arena mencakup klausul pelepasan yang signifikan, namun Leipzig mungkin bersedia menerima angka yang lebih rendah. Meskipun klausul pelepasan ditetapkan sebesar £69 juta, klub Bundesliga tersebut diyakini bersedia memfasilitasi kepergian pemain tersebut dengan biaya sekitar £50 juta hingga £60 juta. Potensi diskon ini telah menarik perhatian beberapa klub besar di Eropa, meskipun pemain tersebut diyakini lebih memilih pindah ke Inggris atau Spanyol.
Nilai pasar sang bek terus meningkat meskipun performa domestik Leipzig yang campur aduk musim ini. Setelah sudah mendapatkan pengakuan di tim nasional Prancis, Lukeba dianggap sebagai bek tengah modern yang mampu bermain dalam formasi garis tinggi, sebuah karakteristik yang sesuai dengan blueprint taktis Arteta. Tim perekrutan Arsenal kini mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran konkret dalam beberapa minggu ke depan.
Masa depan Lukeba
Dalam wawancara terbaru, pemain tersebut enggan membocorkan langkah selanjutnya, namun tidak menyembunyikan keinginannya untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar di dunia sepak bola. Berbicara kepada Bild, Lukeba mengatakan: “Tujuanku adalah kembali ke Eropa bersama Leipzig, karena hanya menonton Liga Champions di TV sangat menyakitkan. Aku tidak memikirkan hal lain di luar itu. Kita harus tetap fokus. Musim ini panjang. Tahun lalu kita juga memulai dengan baik, tapi kemudian mengalami masalah besar.”
Dia menambahkan: “Mimpiku adalah menjadi juara dunia, atau memenangkan Liga Champions suatu hari nanti. Aku tidak bermimpi bermain untuk klub tertentu. Sebaliknya, aku bermimpi memenangkan gelar – karena itulah yang paling diingat di akhir kariermu.”
Evolusi pertahanan Arteta terus berlanjut.
Jika Arsenal berhasil mendapatkan tanda tangan Lukeba, hal itu akan menjadi investasi signifikan lainnya dalam barisan belakang yang telah mengalami transformasi di bawah kepemimpinan Arteta. The Gunners telah memprioritaskan bek muda yang dominan dalam duel udara dalam beberapa tahun terakhir, dan Lukeba sangat cocok dengan profil tersebut. Keberagaman dan pengalamannya di liga-liga top Eropa menjadikannya kandidat ideal untuk memberikan persaingan tingkat tinggi bagi pemain seperti William Saliba dan Gabriel Magalhaes.
Meskipun Leipzig masih memiliki peluang untuk finis di empat besar dan bermain di Liga Champions musim depan, daya tarik tantangan gelar Premier League mungkin cukup untuk meyakinkan pemain berusia 23 tahun itu bahwa masa depannya ada di luar Bundesliga.
