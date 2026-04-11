Arsenal sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Newcastle, Anthony Gordon, pada bursa transfer musim panas

Gordon telah menjadi idola para penggemar di Newcastle berkat lari tanpa henti dan kontribusinya dalam mencetak gol, namun daya tarik bermain di Liga Champions musim depan serta peluang merebut gelar juara di Emirates Stadium bisa menjadi faktor penting. Meskipun Newcastle enggan kehilangan salah satu pemain paling berpengaruhnya, perjuangan klub yang sedang berlangsung terkait Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier bisa memperumit situasi. The Magpies sudah harus berjuang dengan margin keuangan yang ketat, dan tawaran besar untuk Gordon mungkin sulit untuk diabaikan jika mereka perlu menyeimbangkan pembukuan. Diskusi internal di Arsenal diyakini sedang berlangsung mengenai kelayakan kesepakatan yang kemungkinan besar akan membutuhkan biaya transfer yang sangat besar.