Arsenal sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Newcastle, Anthony Gordon, pada bursa transfer musim panas
Arteta menargetkan Gordon sebagai incaran utama
Arteta dilaporkan ingin menambah kecepatan dan ketajaman di lini depannya saat The Gunners berupaya mempertahankan status mereka sebagai salah satu tim unggulan dalam perebutan gelar Liga Premier, menurut TEAMtalk. Tim asal London Utara ini sedang mencari pemain berkualitas tinggi untuk bersaing dengan Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard di sayap kiri. Gordon, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap paling efektif di Liga Premier sejak pindah ke St James' Park, sesuai dengan profil pemain muda, ambisius, dan berbakat secara teknis yang menjadi prioritas Arsenal dalam beberapa tahun terakhir.
Dilema keuangan Newcastle
Gordon telah menjadi idola para penggemar di Newcastle berkat lari tanpa henti dan kontribusinya dalam mencetak gol, namun daya tarik bermain di Liga Champions musim depan serta peluang merebut gelar juara di Emirates Stadium bisa menjadi faktor penting. Meskipun Newcastle enggan kehilangan salah satu pemain paling berpengaruhnya, perjuangan klub yang sedang berlangsung terkait Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier bisa memperumit situasi. The Magpies sudah harus berjuang dengan margin keuangan yang ketat, dan tawaran besar untuk Gordon mungkin sulit untuk diabaikan jika mereka perlu menyeimbangkan pembukuan. Diskusi internal di Arsenal diyakini sedang berlangsung mengenai kelayakan kesepakatan yang kemungkinan besar akan membutuhkan biaya transfer yang sangat besar.
Pilihan taktis yang tepat bagi The Gunners
Dari segi taktik, gaya menekan agresif Gordon serta kemampuannya mengungguli para bek dalam situasi satu lawan satu sangat cocok dengan sistem permainan intensitas tinggi yang diterapkan Arteta. Pengalamannya di Liga Premier juga menjadi nilai tambah yang signifikan bagi Arsenal, yang sedang mencari pemain yang bisa langsung berkontribusi tanpa perlu masa adaptasi di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Mantan pemain Everton ini telah membuktikan kemampuannya tampil gemilang dalam pertandingan-pertandingan besar, sebuah kualitas yang sangat dihargai Arsenal dalam upayanya mengejar ketertinggalan dari Manchester City.
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bintang Inggris tersebut
Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi Gordon; Liverpool juga sebelumnya dikabarkan tertarik pada pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun, The Gunners berharap dapat mengungguli para pesaingnya dengan menawarkan proyek yang jelas, di mana Gordon akan memainkan peran utama dalam salah satu skuad termuda dan paling menjanjikan di Eropa. Transfer apa pun kemungkinan besar akan terjadi pada bursa transfer musim panas, bukan pada Januari, mengingat keengganan Newcastle untuk melepas pemainnya di tengah musim.