Arsenal sedang melakukan pembicaraan untuk memangkas setengah dari nilai biaya transfer yang diminta, sementara Fabio Vieira telah mencapai kesepakatan untuk menjadikan kepindahannya ke Bundesliga permanen
Vieira mulai menyesuaikan diri di Bundesliga
Vieira dengan cepat menjadi pahlawan bagi Hamburg, dan kini menjadi "penyelamat" utama klub selama masa peminjamannya saat ini. Pemain berusia 25 tahun ini tampil sangat gemilang belakangan ini, mencetak tiga gol dalam lima penampilannya terakhir bersama klub asal Jerman tersebut. Hal ini sangat kontras dengan kesan awalnya, di mana ia sempat dua kali diusir wasit dalam lima pertandingan pertamanya di Bundesliga.
Kontribusi terbarunya, sebuah gol spektakuler dalam hasil imbang 1-1 melawan Koln, semakin memperkuat keinginan klub Bundesliga tersebut untuk mengikatnya dalam kontrak jangka panjang. Dengan lima gol yang telah dicetaknya musim ini, Vieira telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi motor kreativitas yang diharapkan Arsenal saat pertama kali merekrutnya dari Porto.
Kesepakatan telah dicapai mengenai ketentuan pribadi
Bild di Jerman melaporkan bahwa hambatan besar terkait masa depan gelandang tersebut telah teratasi. Terungkap bahwa Vieira telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dengan Hamburg, yang secara efektif memberi lampu hijau bagi kepindahan permanen jika kedua klub mencapai kesepakatan.
Kontrak yang "sudah siap" ini menandakan niat sang pemain untuk tetap bertahan di Bundesliga, di mana ia telah mendapatkan waktu bermain yang konsisten yang tidak ia dapatkan di bawah asuhan Mikel Arteta. Vieira tampak sudah nyaman di lingkungan barunya, dan fokus kini sepenuhnya beralih ke aspek keuangan dari transfer antara kedua klub raksasa tersebut.
Arsenal bersedia menurunkan nilai transfer
Meskipun performa Vieira sedang membaik, Arsenal dikabarkan bersikap realistis mengenai peluang mereka untuk mendapatkan kembali seluruh biaya transfer sebesar £34 juta yang mereka bayarkan pada tahun 2022. The Gunners sedang dalam pembicaraan untuk kemungkinan memangkas setengah dari biaya awal opsi pembelian Hamburg - yang dilaporkan sebesar €20 juta - guna mempercepat penyelesaian kesepakatan pada musim panas ini, menurut laporan tersebut. Dengan menurunkan harga yang diminta, Arsenal berupaya membuka ruang dalam skuad dan anggaran gaji mereka untuk mendatangkan pemain baru.
Jendela transfer musim panas yang krusial akan segera tiba
Negosiasi antara Arsenal dan Hamburg diperkirakan akan semakin intensif seiring mendekatnya akhir musim. Sementara sang bintang asal Portugal terus memimpin serangan Hamburg di lapangan, upaya administratif di balik layar difokuskan untuk memastikan ia tetap bertahan di Jerman secara permanen.
Bagi Vieira, kepindahan ini merupakan kesempatan untuk menghidupkan kembali kariernya yang sempat mandek di Liga Premier, di mana ia tampil dalam 33 pertandingan selama dua musim. Bagi Arsenal, hal ini memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan saat mereka berupaya menyempurnakan skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar tertinggi musim depan. Kedua klub kini bekerja dengan harapan bahwa kesepakatan tersebut akan segera diselesaikan.
