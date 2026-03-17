Vieira dengan cepat menjadi pahlawan bagi Hamburg, dan kini menjadi "penyelamat" utama klub selama masa peminjamannya saat ini. Pemain berusia 25 tahun ini tampil sangat gemilang belakangan ini, mencetak tiga gol dalam lima penampilannya terakhir bersama klub asal Jerman tersebut. Hal ini sangat kontras dengan kesan awalnya, di mana ia sempat dua kali diusir wasit dalam lima pertandingan pertamanya di Bundesliga.

Kontribusi terbarunya, sebuah gol spektakuler dalam hasil imbang 1-1 melawan Koln, semakin memperkuat keinginan klub Bundesliga tersebut untuk mengikatnya dalam kontrak jangka panjang. Dengan lima gol yang telah dicetaknya musim ini, Vieira telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi motor kreativitas yang diharapkan Arsenal saat pertama kali merekrutnya dari Porto.