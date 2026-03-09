Arsenal secara tegas menjelaskan mengapa mereka tidak akan 'menghancurkan' Bayer Leverkusen, sementara para pemain Arsenal yang kesal berusaha mengakhiri kutukan trofi Liga Champions

Aliadiere, bagaimanapun, enggan membuat prediksi berani. Ketika ditanya apakah hal itu akan mengganggu para pendukung di Emirates Stadium karena gelar Liga Champions masih belum tercapai sementara klub-klub seperti Manchester United, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City telah meraihnya, Aliadiere - yang berbicara bekerja sama dengan 7bet UK casino - mengatakan kepada GOAL: “Ya, tentu saja. Saya sendiri merasa kesal karena kami tidak berhasil melakukannya di masa saya karena kami adalah tim Invincible dan sangat kecewa karena kami tidak berhasil. Kami berhasil masuk final tahun berikutnya dan kalah.

“Kami belum memenangkan Liga Champions, tapi saya yakin itu akan datang. Kami sangat dekat tahun lalu dan hanya di beberapa rintangan terakhir kami tidak bisa melewatinya. Saya pikir kami memiliki skuad yang jauh lebih baik tahun ini, jadi saya yakin tahun ini bisa menjadi tahunnya.

“Saya tidak akan menjadi orang yang baru-baru ini mengatakan, ‘oh ya, kami mendapat undian terbaik, kami sudah mulai melihat ke depan’. Saya tidak seperti itu karena saya tahu sepak bola, Anda harus menang di pertandingan Anda. Jangan mulai melihat siapa yang akan Anda hadapi di perempat final dan semifinal sebelum Anda bahkan bermain melawan Leverkusen, karena Leverkusen akan menjadi pertandingan yang sangat sulit.

“Jika kamu tidak mengambil setiap lawan dengan serius 100%, kamu akan kalah. Marginnya tidak besar di level ini. Jika kamu tidak 100%, kamu akan kalah. Tidak peduli siapa yang kamu hadapi pada hari itu, kamu harus siap, dan kita sudah melihatnya.

“Kami tidak bisa mengalahkan tim terbawah liga [Wolves] di kandang mereka, jadi apa yang membuat Anda merasa bisa pergi ke Leverkusen dan mengalahkan mereka? Anda harus realistis. Anda memulai pertandingan, Anda bermain di klub besar di Jerman, itu tidak akan mudah.

“Banyak hal kecil dalam pertandingan sepak bola bisa terjadi - kartu merah, skorsing, gol bunuh diri, apa saja bisa terjadi. Kamu hanya perlu mencoba menghadapi setiap pertandingan yang datang pada waktunya, dan kadang-kadang aku merasa kamu terlalu terbawa suasana karena sudah membayangkan timmu mengalahkan semua tim lawan sebelum pertandingan dimulai.

“Jangan salah paham, saya lebih suka bermain melawan Leverkusen dan Sporting daripada harus bermain melawan Bayern Munich, Real Madrid, atau Manchester City atau klub-klub besar lainnya. Tapi pada akhirnya, kamu tetap harus melakukan tugasmu. Jika tidak, kamu akan kalah. Sesederhana itu.”