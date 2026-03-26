Arsenal secara blak-blakan diberi tahu bahwa mereka 'tidak memiliki cukup pemain istimewa' saat Jamie Carragher menyarankan The Gunners untuk menggantikan Viktor Gyokeres

Meskipun Arsenal berada di puncak klasemen Liga Premier, kegagalan mereka meraih trofi di Wembley telah memunculkan pertanyaan mengenai batas kemampuan trio penyerang mereka saat ini. The Gunners menelan kekalahan 2-0 dari Manchester City, dengan dua gol dari Nico O'Reilly memastikan Pep Guardiola kembali membawa pulang trofi sementara impian Arsenal untuk meraih empat gelar pun sirna.

Carragher, saat berbicara di The Overlap, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya pemain penentu kemenangan di momen-momen penting. "Saya tidak berpikir hal ini akan memengaruhi liga karena Arsenal memiliki selisih poin yang sangat besar," kata mantan bek tersebut. "Namun, masalah saya dengan Arsenal saat ini – dan Anda mungkin bisa mengatakan hal ini untuk setiap tim di Liga Premier – adalah tidak adanya cukup pemain istimewa."