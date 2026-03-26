Getty
Diterjemahkan oleh
Arsenal secara blak-blakan diberi tahu bahwa mereka 'tidak memiliki cukup pemain istimewa' saat Jamie Carragher menyarankan The Gunners untuk menggantikan Viktor Gyokeres
Lini depan Arsenal jadi sorotan
Meskipun Arsenal berada di puncak klasemen Liga Premier, kegagalan mereka meraih trofi di Wembley telah memunculkan pertanyaan mengenai batas kemampuan trio penyerang mereka saat ini. The Gunners menelan kekalahan 2-0 dari Manchester City, dengan dua gol dari Nico O'Reilly memastikan Pep Guardiola kembali membawa pulang trofi sementara impian Arsenal untuk meraih empat gelar pun sirna.
Carragher, saat berbicara di The Overlap, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kurangnya pemain penentu kemenangan di momen-momen penting. "Saya tidak berpikir hal ini akan memengaruhi liga karena Arsenal memiliki selisih poin yang sangat besar," kata mantan bek tersebut. "Namun, masalah saya dengan Arsenal saat ini – dan Anda mungkin bisa mengatakan hal ini untuk setiap tim di Liga Premier – adalah tidak adanya cukup pemain istimewa."
- Getty Images
Dilema Gyokere
Sebagian besar kritik ditujukan kepada pemain internasional Swedia, Gyokeres. Meskipun striker tersebut telah menjadi sumber gol yang andal sejak didatangkan dari Sporting seharga £64 juta ($85 juta) musim panas lalu, Carragher tetap tidak yakin bahwa ia memiliki kualitas kelas atas yang dibutuhkan untuk menaklukkan Eropa.
"Kalian masih perlu membeli seorang penyerang tengah," tegasnya, meskipun pemain berusia 27 tahun itu adalah satu-satunya pemain Arsenal yang mencetak dua digit gol musim ini. Pemain Swedia tersebut telah mencetak 16 gol dalam 42 pertandingan, namun ketidakmampuannya memengaruhi jalannya pertandingan saat umpan-umpan terhenti di Wembley semakin memperkuat seruan untuk mendatangkan profil 'bintang' baru. "Tidak ada pemain bintang dan terkadang Anda membutuhkan pemain seperti itu saat permainan tidak berjalan baik, seperti yang terjadi di final piala," tambah Carragher. "Saya rasa Arsenal tidak memiliki cukup pemain istimewa di lini serang dan hal itu sedikit mengkhawatirkan saya menjelang Liga Champions."
Mencari pengganti yang 'istimewa'
Klub asal London Utara itu sudah dikaitkan dengan beberapa transfer besar untuk menambah kualitas elit yang selama ini kurang. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Arsenal sedang menjajaki kesepakatan besar untuk mendatangkan bintang Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, sebuah langkah yang akan memberikan peningkatan signifikan di sayap. Menargetkan pemain yang sudah terbukti mampu mengubah permainan seperti pemain sayap asal Georgia itu sangat sesuai dengan pengamatan Carragher bahwa para pemimpin serangan Arsenal saat ini justru mengalami stagnasi yang tidak terduga, alih-alih melompat ke level kelas dunia yang sesungguhnya.
"Dua tahun lalu saya pikir [Bukayo] Saka dan [Martin] Odegaard akan menjadi pemain hebat sejati dan seperti [Mohamed] Salah serta [Kevin] De Bruyne," katanya. "Mereka hampir sampai di sana. Arsenal mungkin akan memenangkan liga, tapi jika mereka melakukannya, saya rasa tidak ada pemain penyerang yang akan merasa mereka telah menjalani musim yang luar biasa. Semuanya belum klik."
- Getty Images Sport
Sasaran alternatif dan faktor Alvarez
Selain di posisi sayap, pencarian striker nomor sembilan yang lebih tajam terus berlanjut. Arsenal dikaitkan dengan Julian Alvarez dari Atletico Madrid, meskipun Diego Simeone telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan pemain asal Argentina itu di Spanyol. Alvarez sendiri tetap bungkam mengenai masa depannya, dan baru-baru ini ia menyatakan: "Saya tidak tahu. Mungkin ya, mungkin tidak, siapa yang tahu. Saya sangat bahagia di sini. Saya hanya memikirkan hari demi hari."
Dengan Carragher memperingatkan bahwa kurangnya kualitas individu kelas dunia dapat menghantui mereka di Liga Champions, tekanan kini ada pada Arteta dan Andrea Berta untuk mendatangkan pemain bintang.