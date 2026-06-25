Arsenal resmi merekrut Piero Hincapie secara permanen setelah perannya yang krusial dalam musim di mana klub tersebut menjuarai Liga Premier

Arsenal secara resmi telah menyelesaikan transfer permanen bek Hincapie dari Bayer Leverkusen, dengan mengaktifkan opsi pembelian mereka menyusul peran krusialnya dalam keberhasilan The Gunners meraih gelar juara Liga Premier. Pemain berusia 24 tahun ini, yang awalnya bergabung ke Emirates Stadium dengan status pinjaman, telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang berlaku hingga musim panas 2031. Arsenal mengamankan kesepakatan ini dengan biaya yang dilaporkan sebesar £34,5 juta ditambah bonus berdasarkan performa, menjadikan statusnya permanen setelah adaptasi yang sangat sukses dan mulus ke sepak bola Inggris.

Klub mengonfirmasi berita tersebut dalam pernyataanresmi, yang berbunyi: “Kami sangat senang telah mengaktifkan opsi untuk menjadikan transfer Piero Hincapie ke klub kami permanen mulai 1 Juli.” Transfer ini, yang masih harus melalui proses regulasi standar, menandai langkah penting bagi sang juara saat mereka berupaya membangun dinasti di bawah kepemimpinan Arteta.







