Getty Images Sport
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Arsenal resmi merekrut Piero Hincapie secara permanen setelah perannya yang krusial dalam musim di mana klub tersebut menjuarai Liga Premier
Pahlawan utama memastikan masa depan jangka panjang
Arsenal secara resmi telah menyelesaikan transfer permanen bek Hincapie dari Bayer Leverkusen, dengan mengaktifkan opsi pembelian mereka menyusul peran krusialnya dalam keberhasilan The Gunners meraih gelar juara Liga Premier. Pemain berusia 24 tahun ini, yang awalnya bergabung ke Emirates Stadium dengan status pinjaman, telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang berlaku hingga musim panas 2031. Arsenal mengamankan kesepakatan ini dengan biaya yang dilaporkan sebesar £34,5 juta ditambah bonus berdasarkan performa, menjadikan statusnya permanen setelah adaptasi yang sangat sukses dan mulus ke sepak bola Inggris.
Klub mengonfirmasi berita tersebut dalam pernyataanresmi, yang berbunyi: “Kami sangat senang telah mengaktifkan opsi untuk menjadikan transfer Piero Hincapie ke klub kami permanen mulai 1 Juli.” Transfer ini, yang masih harus melalui proses regulasi standar, menandai langkah penting bagi sang juara saat mereka berupaya membangun dinasti di bawah kepemimpinan Arteta.
- Getty Images Sport
Bagian tak terpisahkan dari upaya pertahanan sang juara
Hincapie nyaris selalu tampil sepanjang musim 2025-26, dengan mencatatkan 39 penampilan di semua kompetisi. Keserbagunaannya dan ketenangannya saat menguasai bola membuatnya menjadi anggota kunci di lini pertahanan yang kini mencatatkan jumlah kebobolan paling sedikit dalam tiga musim terakhir Liga Premier. Perjalanannya di London utara dimulai dengan clean sheet dalam kemenangan 2-0 atas Athletic Club di Liga Champions, dan ia tak pernah menoleh ke belakang.
Meskipun tugas utamanya adalah menjaga gawang tetap tak kebobolan, pemain asal Ekuador ini juga menyumbangkan gol penting saat timnya bermain imbang melawan Wolves pada bulan Februari. Keunggulan individunya sering kali mendapat pengakuan dari para pendukung setia di Emirates, dan sang bek pun meraih penghargaan Pemain Terbaik Arsenal Bulan Ini pada bulan Februari dan April, saat perebutan gelar juara mencapai puncaknya.
Dari Amerika Selatan menuju kesuksesan di Eropa
Perjalanan sang bek menuju puncak kariernya merupakan proses yang konsisten melalui beberapa liga paling kompetitif di dunia. Setelah meniti karier melalui akademi muda Independiente del Valle dan menjuarai Copa Libertadores U-20, ia pindah ke Talleres di Argentina sebelum akhirnya melangkah ke Eropa. Di Bayer Leverkusen-lah ia benar-benar menorehkan namanya, membantu tim asuhan Xabi Alonso meraih musim domestik tanpa kekalahan dan gelar Bundesliga pertama mereka pada musim 2023-24.
Dengan 166 penampilan untuk klub Jerman tersebut sebelum tiba di London, Hincapie membawa rekam jejak kemenangan ke Arsenal. Pengalaman itu terbukti sangat berharga saat ia menghadapi tekanan dalam perburuan gelar Liga Premier, hingga akhirnya menambahkan medali liga utama Inggris ke lemari trofinya yang terus bertambah.
- AFP
Latar belakang internasional dan kepemimpinan
Di kancah internasional, Hincapie telah menjadi ikon sepak bola Ekuador. Setelah pernah menjadi kapten timnas Ekuador di level U-17, ia telah mencatatkan 54 penampilan di tim senior dan mewakili Ekuador di empat turnamen besar. Saat ini ia tengah berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, terus menunjukkan bakatnya di panggung terbesar sementara masa depannya di level domestik telah resmi diputuskan.
Saat Arsenal bersiap untuk mempertahankan gelar juara mereka musim depan, mempertahankan Hincapie secara permanen memastikan bahwa salah satu bek kaki kiri paling berbakat di dunia sepak bola tetap menjadi bagian inti dari proyek mereka.