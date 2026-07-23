Arsenal tidak membuang waktu dan meresmikan pengganti Leandro Trossard, yang dalam beberapa hari terakhir pindah ke Besiktas dengan nilai 18 juta euro. Tim juara Inggris itu sudah mengidentifikasi profil ideal dalam diri Christos Tzolis sejak beberapa pekan lalu, penyerang kelahiran 2002 yang datang dari Brugge dan menjadi andalan tim nasional Yunani, setelah menjalani musim 2025/2026 dengan performa yang sangat impresif.
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Arsenal resmi merekrut pengganti Leandro Trossard: transfer Christos Tzolis tuntas, dengan biaya 40 juta euro
RINCIAN
Arsenal secara resmi mengumumkan perekrutan Tzolis dengan nilai total 40 juta euro, sementara sang pemain, yang dalam beberapa hari terakhir telah menjalani tes medis rutin, menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Pada musim lalu, dengan mempertimbangkan 10 liga utama Eropa, tidak ada yang mencatatkan assist lebih banyak (23) daripada Tzolis, yang juga menjadi pemain dengan jumlah umpan silang sukses terbanyak di liga Belgia (97).
Kembali ke Inggris
Bagi penyerang sayap kelahiran 2002 itu, ini merupakan pengalaman keduanya di sepak bola Inggris setelah sebelumnya dijalani bersama Norwich City, tempat ia tiba pada 2021 dengan nilai 11 juta euro dari PAOK Salonika. Sebelum menjalani pengalaman berikutnya di Twente dan Fortuna Dusseldorf, Tzolis membukukan 30 penampilan dan 3 gol bersama Norwich. Di Club Brugge sejak musim panas 2024, di Belgia ia memperkaya petualangannya dengan 108 penampilan, 43 gol, dan 45 assist.
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