Arsenal secara resmi mengumumkan perekrutan Tzolis dengan nilai total 40 juta euro, sementara sang pemain, yang dalam beberapa hari terakhir telah menjalani tes medis rutin, menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Pada musim lalu, dengan mempertimbangkan 10 liga utama Eropa, tidak ada yang mencatatkan assist lebih banyak (23) daripada Tzolis, yang juga menjadi pemain dengan jumlah umpan silang sukses terbanyak di liga Belgia (97).