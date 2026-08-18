'Arsenal punya potensi' - legenda Man Utd Wayne Rooney melontarkan prediksi BESAR soal gelar Premier League

Berbicara dalam podcast Stick to United, Rooney menyoroti ketidakpastian yang melingkupi calon-calon pesaing Arsenal di papan atas klasemen. Ia menunjukkan bahwa beberapa klub besar saat ini sedang menjalani transisi signifikan.

"Anda melihat Arsenal dan Man City, Chelsea akan jauh lebih baik musim ini, Tottenham akan lebih baik. Liverpool juga ada di sana. Jadi, ini akan sulit," jelas Rooney.

"Arsenal punya potensi untuk melaju jauh, tetapi di belakang mereka kita bisa melihat banyak perubahan. Kita tidak tahu bagaimana performa Man City tanpa Pep Guardiola atau bagaimana Liverpool akan melangkah, tetapi saya pikir mereka akan lebih baik dan Chelsea juga pasti akan lebih baik, begitu juga Tottenham.

"Jadi, saya pikir musim ini akan lebih sulit dan United perlu memastikan mereka tetap berada di sekitar empat besar dan tetap kompetitif. Saya pikir Arsenal adalah favorit untuk memenanginya, tetapi bisakah United merebut posisi kedua dari Man City dan mulai membangun lagi, lalu mungkin menantang gelar musim depan?"