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'Arsenal punya potensi' - legenda Man Utd Wayne Rooney melontarkan prediksi BESAR soal gelar Premier League
Arsenal didukung untuk meraih gelar juara
Rooney mendukung Arsenal untuk berhasil mempertahankan gelar Premier League mereka musim ini. Peraih lima gelar liga itu meyakini tim asuhan Mikel Arteta adalah favorit kuat dan bahkan bisa "melenggang" menuju gelar juara. Arsenal mengakhiri penantian 22 tahun untuk menjadi juara Inggris pada musim lalu dan kini terlihat berada dalam posisi yang sangat baik untuk mempertahankan trofi tersebut.
Mereka akan memulai upaya mempertahankan gelar pada Jumat malam melawan tim promosi, Coventry City. Arsenal juga sudah meraih trofi awal setelah mengalahkan Manchester City di Community Shield. Tim Arteta mendominasi pertandingan itu dan mengirim sinyal kuat lewat kemenangan penting menjelang dimulainya musim baru.
- (C)Getty Images
Rival menghadapi pergantian manajer
Berbicara dalam podcast Stick to United, Rooney menyoroti ketidakpastian yang melingkupi calon-calon pesaing Arsenal di papan atas klasemen. Ia menunjukkan bahwa beberapa klub besar saat ini sedang menjalani transisi signifikan.
"Anda melihat Arsenal dan Man City, Chelsea akan jauh lebih baik musim ini, Tottenham akan lebih baik. Liverpool juga ada di sana. Jadi, ini akan sulit," jelas Rooney.
"Arsenal punya potensi untuk melaju jauh, tetapi di belakang mereka kita bisa melihat banyak perubahan. Kita tidak tahu bagaimana performa Man City tanpa Pep Guardiola atau bagaimana Liverpool akan melangkah, tetapi saya pikir mereka akan lebih baik dan Chelsea juga pasti akan lebih baik, begitu juga Tottenham.
"Jadi, saya pikir musim ini akan lebih sulit dan United perlu memastikan mereka tetap berada di sekitar empat besar dan tetap kompetitif. Saya pikir Arsenal adalah favorit untuk memenanginya, tetapi bisakah United merebut posisi kedua dari Man City dan mulai membangun lagi, lalu mungkin menantang gelar musim depan?"
Target United adalah stabilitas empat besar
Ketika ditanya soal prospek United, Rooney memprediksi finis di posisi keempat. Ia memuji manajer Carrick karena membawa Manchester United kembali ke Liga Champions, tetapi memperingatkan bahwa menjaga standar itu akan sulit.
"Saya akan menerima finis empat besar. Saya pikir mungkin peringkat keempat, saya masih berpikir mereka perlu mendatangkan dua atau tiga pemain lagi," kata Rooney. "Michael Carrick melakukan pekerjaan fantastis untuk membawa Man United kembali ke Liga Champions. Jadi sekarang klub harus tetap berada di sana.
"Saya pikir tidak realistis untuk mengira mereka akan memenangi Premier League tahun ini, saya rasa tidak akan. Periode ini sangat penting bagi United untuk tetap cukup dekat dengan Arsenal yang merupakan juara dan saya pikir akan menjadi lebih baik lagi musim ini, dengan para pemain yang mereka datangkan."
Membangun menuju kesuksesan di masa depan
Skuad asuhan Arteta juga semakin diperkuat oleh rekrutan musim panas Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis. Klub London utara itu juga tengah aktif memburu seorang bek tengah baru dan satu striker lagi sebelum bursa transfer resmi ditutup.
Sementara itu, Manchester United telah mendatangkan Youri Tielemans dan Andrey Santos untuk memperkuat lini tengah mereka, dan masih dikaitkan dengan beberapa nama lain, termasuk bintang Newcastle Lewis Hall.
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