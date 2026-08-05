'Arsenal punya peluang yang sangat bagus!' - Mantan pemain Arsenal Anders Limpar menjagokan Mikel Arteta untuk mendominasi Premier League setelah kepergian Pep Guardiola

Meski Arsenal sudah memiliki skuad yang kuat, Limpar meyakini penambahan tiga talenta kelas dunia bisa mengangkat mereka menjadi kekuatan yang tak terbendung. Ia mendesak klub London utara itu untuk mengejar kesepakatan ambisius sebelum bursa transfer ditutup. Membahas potensi kedatangan Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, dan Vinicius Junior, Limpar memaparkan visinya untuk kesuksesan jangka panjang di level domestik dan Eropa di bawah Arteta.

"Klub seperti Arsenal selalu membutuhkan pemain bagus, tetapi untuk mendatangkan Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr," jelasnya. "Anda juga punya pemain seperti Christos Tzolis, yang sudah terlihat berkelas dunia. Dengan para pemain ini, Arsenal bisa mendominasi Premier League dan Liga Champions selama tiga tahun ke depan.

"Saya tidak berpikir Tzolis akan bermain sebanyak itu, yang tentu disayangkan, tetapi Arsenal perlu membeli semua pemain bagus yang mereka bisa. Sebelum musim panas, saya akan mengatakan mereka membutuhkan dua atau tiga pemain untuk menyegarkan skuad dan tetap berada di papan atas. Dengan rekrutan yang sudah mereka buat, Mikel Arteta akan menjadi sosok yang memegang kendali.

"Di sisi kanan, Arsenal punya Noni Madueke dan Bukayo Saka. Kami sudah memiliki Viktor Gyokeres dan Kai Havertz di lini depan. Tetapi bagaimana jika Kai Havertz kembali cedera? Kita melihat Viktor Gyokeres naik-turun performanya musim lalu. Bukayo Saka masih belum sepenuhnya menjadi pemain terbaik yang bisa ia capai.

"Jika Arsenal mendatangkan Vinicius, Bruno Guimaraes, dan Julian Alvarez untuk melengkapi Christos Tzolis, mereka adalah tipe pemain yang Anda pertahankan untuk jangka panjang dan Arsenal akan mulai terlihat seperti tim impian dengan Mikel Arteta berada di posisi di mana ia bisa memilih kombinasi apa pun yang ia inginkan."