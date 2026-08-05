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'Arsenal punya peluang yang sangat bagus!' - Mantan pemain Arsenal Anders Limpar menjagokan Mikel Arteta untuk mendominasi Premier League setelah kepergian Pep Guardiola
Arsenal dijagokan untuk meraih gelar lain lagi
Limpar yakin Arsenal harus menjadi favorit untuk kembali menjuarai Premier League di bawah Arteta. Ia memperkirakan Arsenal akan memimpin persaingan gelar meski mendapat kompetisi kuat dari tim lain. Limpar menyebut Man City dan Man Utd sebagai penantang terdekat Arsenal, sambil juga memperingatkan bahwa Chelsea bisa muncul sebagai kandidat setelah memperkuat diri di bawah Xabi Alonso. Ia menambahkan bahwa Tottenham dan salah satu dari Brighton atau Liverpool harus melengkapi enam besar musim ini.
- Getty Images Sport
Kepergian Guardiola mengubah segalanya
Limpar percaya Arsenal berada dalam posisi yang lebih kuat karena dua manajer tersukses Premier League, Guardiola dan Jurgen Klopp, tidak lagi bertugas.
"Semuanya bisa berubah tergantung pada apa yang terjadi sebelum jendela transfer ditutup, tetapi saya pikir Chelsea akan ada di sana musim ini," kata Limpar kepada SveaCasino. "Mereka telah membeli pemain-pemain yang bisa membuat mereka menjadi tim yang sangat bagus di bawah Xabi Alonso, tetapi saya pikir perebutan gelar akan terjadi antara Arsenal, Manchester City, dan Manchester United. Saya pikir mereka semua akan sangat bagus. Sisa enam besar akan diisi Chelsea, Tottenham Hotspur, dan mungkin Brighton atau Liverpool.
"Arsenal memiliki peluang yang sangat bagus untuk memenangkan Premier League lagi karena saya tidak bisa melihat ancaman yang lebih besar bagi mereka dengan Pep Guardiola dan Jurgen Klopp tidak lagi berada di liga, jadi mereka bisa cerdas dan menjalaninya satu pertandingan pada satu waktu untuk memastikan mereka mempertahankan gelar."
Tiga perekrutan besar untuk dominasi total
Meski Arsenal sudah memiliki skuad yang kuat, Limpar meyakini penambahan tiga talenta kelas dunia bisa mengangkat mereka menjadi kekuatan yang tak terbendung. Ia mendesak klub London utara itu untuk mengejar kesepakatan ambisius sebelum bursa transfer ditutup. Membahas potensi kedatangan Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, dan Vinicius Junior, Limpar memaparkan visinya untuk kesuksesan jangka panjang di level domestik dan Eropa di bawah Arteta.
"Klub seperti Arsenal selalu membutuhkan pemain bagus, tetapi untuk mendatangkan Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr," jelasnya. "Anda juga punya pemain seperti Christos Tzolis, yang sudah terlihat berkelas dunia. Dengan para pemain ini, Arsenal bisa mendominasi Premier League dan Liga Champions selama tiga tahun ke depan.
"Saya tidak berpikir Tzolis akan bermain sebanyak itu, yang tentu disayangkan, tetapi Arsenal perlu membeli semua pemain bagus yang mereka bisa. Sebelum musim panas, saya akan mengatakan mereka membutuhkan dua atau tiga pemain untuk menyegarkan skuad dan tetap berada di papan atas. Dengan rekrutan yang sudah mereka buat, Mikel Arteta akan menjadi sosok yang memegang kendali.
"Di sisi kanan, Arsenal punya Noni Madueke dan Bukayo Saka. Kami sudah memiliki Viktor Gyokeres dan Kai Havertz di lini depan. Tetapi bagaimana jika Kai Havertz kembali cedera? Kita melihat Viktor Gyokeres naik-turun performanya musim lalu. Bukayo Saka masih belum sepenuhnya menjadi pemain terbaik yang bisa ia capai.
"Jika Arsenal mendatangkan Vinicius, Bruno Guimaraes, dan Julian Alvarez untuk melengkapi Christos Tzolis, mereka adalah tipe pemain yang Anda pertahankan untuk jangka panjang dan Arsenal akan mulai terlihat seperti tim impian dengan Mikel Arteta berada di posisi di mana ia bisa memilih kombinasi apa pun yang ia inginkan."
- Getty Images
Arsenal bersiap menghadapi laga Community Shield
Tim asuhan Arteta kini akan menghadapi Real Betis di Dublin pada Rabu, 5 Agustus, sebelum menjamu Borussia Dortmund di Emirates Cup pada Minggu, 9 Agustus. Mereka menutup rangkaian laga persahabatan dengan menghadapi Como pada Rabu, 12 Agustus. Arsenal kemudian mengalihkan fokus penuh mereka ke trofi resmi. Mereka akan bertemu Manchester City di Community Shield di Principality Stadium, Cardiff, pada Minggu, 16 Agustus.
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