Arsenal pernah mengalami kegagalan di final Piala Liga yang merusak musim mereka sebelumnya — Mikel Arteta harus menemukan cara untuk menghilangkan cap 'tim yang mudah menyerah' selamanya

Arsene Wenger tak pernah menjuarai Piala Liga selama lebih dari dua dekade menangani Arsenal. Ia memilih untuk memandang kompetisi ini sebagai ajang bagi para pemain muda klub yang sedang berkembang serta untuk tujuan eksperimen. Butuh waktu hingga tahun 2007 bagi 'Le Professeur' untuk mencapai final pertamanya di kompetisi ini, dan sebagai imbalan, ia memilih untuk menurunkan para pemain yang telah membawa mereka sampai ke sana. Rata-rata usia susunan pemain tersebut adalah 21 tahun, yang merupakan yang termuda dalam sejarah final profesional Inggris. Mereka berhadapan dengan tim Chelsea yang dilatih oleh Jose Mourinho, yang pada saat itu merupakan juara Liga Premier dua kali berturut-turut dan secara efektif merupakan jawaban Inggris terhadap 'Galacticos'.

Perbedaan kualitas antara kedua tim begitu mencolok sehingga Anda harus menuliskannya secara terperinci untuk memahami selisih kualitasnya. Mourinho menurunkan skuad terbaiknya: Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

Di kubu merah, Wenger menurunkan: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Toure, Philippe Senderos, Armand Traore; Theo Walcott, Cesc Fabregas, Denilson, Abou Diaby; Jeremie Aliadiere, Julio Baptista.

Menariknya, Arsenal memimpin melalui Walcott yang berusia 17 tahun, namun Drogba segera menyamakan kedudukan. Pertandingan yang sengit berubah menjadi kekacauan di masa injury time setelah Drogba membawa Chelsea unggul, dengan John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor, dan Toure semua diusir dari lapangan.

Kesimpulan umum dari final Piala Liga terakhir di Millennium Stadium, Cardiff, adalah bahwa Arsenal tampil lebih baik pada hari itu dan telah mempersiapkan diri untuk masa depan, namun mereka justru merosot baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tim asuhan Wenger hanya memenangkan tiga dari 12 pertandingan Liga Premier yang tersisa pada musim itu dan tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar oleh PSV Eindhoven, sementara mereka tidak akan menyentuh trofi lagi hingga 2014.