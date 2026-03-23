Arsenal pernah mengalami kegagalan di final Piala Liga yang merusak musim mereka sebelumnya — Mikel Arteta harus menemukan cara untuk menghilangkan cap 'tim yang mudah menyerah' selamanya

Arsenal memasuki final Piala Liga hari Minggu melawan Manchester City dengan harapan pertandingan itu akan menjadi langkah pertama dalam upaya mereka meraih empat gelar. The Gunners memasuki sepertiga terakhir musim 2025-26 sebagai favorit untuk memenangkan keempat kompetisi yang mereka ikuti. Namun, di rintangan pertama di Wembley, mereka justru hancur berantakan.

Segalanya tampak tidak berjalan mulus bagi tim asuhan Mikel Arteta. Mereka memulai pertandingan dengan cukup baik hingga kiper City, James Trafford, harus melakukan tiga penyelamatan beruntun pada menit keenam, namun itu adalah momen terbaik yang bisa diraih tim berbalut seragam merah tersebut.

Kekalahan 2-0 dari pasukan Pep Guardiola ini mencatatkan rekor yang tidak diinginkan - Arsenal kini telah kalah dalam final Piala Liga lebih banyak secara berturut-turut daripada tim mana pun, sehingga jumlah kekalahan mereka menjadi empat. Hubungan cinta klub dengan Piala FA tampaknya tidak begitu meluas ke kompetisi EFL.

Selama bertahun-tahun, pemenang Piala Liga cenderung mengalami penurunan performa menjelang akhir musim. Itu adalah tradisi yang diharapkan Arsenal akan berlanjut agar dapat mengalahkan ancaman City dan merebut gelar Liga Premier, namun catatan The Gunners yang tak pernah benar-benar pulih sepenuhnya dari kekecewaan di final juga menjadi sumber kekhawatiran.

    Pertempuran Cardiff

    Arsene Wenger tak pernah menjuarai Piala Liga selama lebih dari dua dekade menangani Arsenal. Ia memilih untuk memandang kompetisi ini sebagai ajang bagi para pemain muda klub yang sedang berkembang serta untuk tujuan eksperimen. Butuh waktu hingga tahun 2007 bagi 'Le Professeur' untuk mencapai final pertamanya di kompetisi ini, dan sebagai imbalan, ia memilih untuk menurunkan para pemain yang telah membawa mereka sampai ke sana. Rata-rata usia susunan pemain tersebut adalah 21 tahun, yang merupakan yang termuda dalam sejarah final profesional Inggris. Mereka berhadapan dengan tim Chelsea yang dilatih oleh Jose Mourinho, yang pada saat itu merupakan juara Liga Premier dua kali berturut-turut dan secara efektif merupakan jawaban Inggris terhadap 'Galacticos'.

    Perbedaan kualitas antara kedua tim begitu mencolok sehingga Anda harus menuliskannya secara terperinci untuk memahami selisih kualitasnya. Mourinho menurunkan skuad terbaiknya: Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

    Di kubu merah, Wenger menurunkan: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Toure, Philippe Senderos, Armand Traore; Theo Walcott, Cesc Fabregas, Denilson, Abou Diaby; Jeremie Aliadiere, Julio Baptista.

    Menariknya, Arsenal memimpin melalui Walcott yang berusia 17 tahun, namun Drogba segera menyamakan kedudukan. Pertandingan yang sengit berubah menjadi kekacauan di masa injury time setelah Drogba membawa Chelsea unggul, dengan John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor, dan Toure semua diusir dari lapangan.

    Kesimpulan umum dari final Piala Liga terakhir di Millennium Stadium, Cardiff, adalah bahwa Arsenal tampil lebih baik pada hari itu dan telah mempersiapkan diri untuk masa depan, namun mereka justru merosot baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tim asuhan Wenger hanya memenangkan tiga dari 12 pertandingan Liga Premier yang tersisa pada musim itu dan tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar oleh PSV Eindhoven, sementara mereka tidak akan menyentuh trofi lagi hingga 2014.

    Kejutan dari Birmingham

    Arsenal kembali mencapai final Piala Liga pada 2011, dan kali ini mereka menjadi favorit kuat untuk mengakhiri puasa gelar yang pada saat itu telah menjadi salah satu meme internet pertama, setidaknya di dunia sepak bola. Birmingham City, yang berada di peringkat ke-14 Liga Premier, menjadi lawannya, dan Wenger tampil tanpa ampun dalam menentukan susunan pemainnya pada kesempatan ini, dengan menurunkan sebelas pemain terkuatnya untuk menyelesaikan tugas tersebut.

    Namun, Arsenal tetap saja kalah. Nikola Zigic memecah kebuntuan untuk The Blues menjelang menit ke-30, tetapi Robin van Persie memastikan skor imbang saat memasuki jeda. Seiring pertandingan yang tegang berlanjut, Birmingham semakin percaya diri bisa menciptakan kejutan. Mereka tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mencetak gol penentu.

    Kesalahan koordinasi antara Laurent Koscielny dan kiper Wojciech Szczesny memungkinkan Obafemi Martins menyelinap masuk dan menggulirkan bola ke gawang kosong. Melawan segala prediksi, Birmingham mengalahkan Arsenal di final piala besar, dan kedua tim tidak lagi sama setelah itu. Tim asuhan Alex McLeish hanya menang dua kali setelah itu saat mereka terpuruk di klasemen dan terdegradasi ke Championship, sementara pasukan Wenger juga hanya menang dua kali lagi, yang membuat harapan mereka meraih gelar sirna saat mereka turun dari posisi kedua ke posisi keempat.

    Penampilan terakhir Wenger

    Final terakhir Wenger sebagai manajer Arsenal terjadi pada Piala Liga musim 2017-18, dengan City sebagai lawan pada hari itu. Ironisnya, saat itu Arteta berada di bangku cadangan tim lawan, di mana pelatih asal Spanyol itu sedang menjalani musim keduanya sebagai asisten Guardiola.

    Peluang Arsenal untuk menang sangat tipis. Ini adalah tim City yang sedang dalam perjalanan menuju musim pertama - dan hingga hari ini, satu-satunya - dengan 100 poin di Liga Premier. Mereka hampir saja memimpin secara mengejutkan melalui Pierre-Emerick Aubameyang, tetapi peluang itu adalah puncak dari sore hari The Gunners. Sergio Aguero memanfaatkan kelemahan pertahanan Shkodran Mustafi yang terkenal buruk untuk membawa City unggul, sementara gol-gol di babak kedua dari Vincent Kompany dan David Silva memastikan kemenangan telak 3-0 bagi tim asuhan Guardiola.

    Berita tentang kepergian Wenger di akhir musim baru resmi diumumkan pada bulan April, tetapi berbagai tanda dan petunjuk sudah ada bahwa ini akan menjadi penampilan terakhirnya. Kualifikasi ke Liga Champions melalui finis di empat besar tampak sangat tidak mungkin, sehingga The Gunners berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan Liga Europa sebagai gantinya. Mereka menekan Atletico Madrid sepanjang pertandingan semifinal berkualitas tinggi, tetapi kalah 2-1 secara agregat saat era Wenger berakhir dengan begitu mengecewakan sehingga membutuhkan Arteta untuk menghidupkan kembali klub beberapa tahun kemudian.

    Man City 'mencium bau darah'

    City membuat Arsenal menelan kekalahan keempat berturut-turut di final Piala Liga pada hari Minggu, kali ini dengan Arteta bertindak sebagai pelatih melawan mentornya, Guardiola. Pertandingan ini membuktikan bahwa sang murid belum bisa mengungguli sang guru, dengan The Gunners benar-benar dikuasai di Wembley.

    Antara menit ke-60 dan ke-64, bek kiri City, Nico O'Reilly, dua kali menyelinap ke kotak penalti Arsenal untuk memanfaatkan umpan silang pendek dari sayap kanan. Yang pertama sebagian besar diberikan kepadanya dengan mudah oleh Kepa Arrizabalaga, tetapi yang kedua datang melalui tekad yang kuat. Ini adalah imbalan yang pantas bagi City, yang merupakan tim yang bangkit dan memutuskan mereka ingin menjadi pihak yang menentukan hasil final sendiri daripada membiarkannya berlalu begitu saja.

    Fokus kini beralih kembali ke persaingan gelar Premier League, dan O'Reilly mengakui City dapat merasakan peluang untuk menyalip Arsenal di klasemen. Ketika ditanya oleh CBS Sports apakah timnya kini dapat 'mencium darah', O'Reilly menjawab: "Ya, 100 persen. Darah itu tak pernah hilang - kami selalu mencium darah. Kami percaya diri, kami tahu kami bisa melakukannya, mereka harus datang ke kandang kami yang merupakan tempat yang sulit untuk dikunjungi seperti yang telah dilihat semua orang musim ini. Jadi kami memang mencium bau darah dan kami harus terus maju. Hal ini sangat berarti bagi kami [memenangkan final], membangun momentum, dan terus maju sekarang. Jelas ini merupakan pukulan besar bagi mereka."

    Alasan untuk optimis?

    Namun, City tidak lagi memegang kendali atas perebutan gelar juara. Nasib mereka telah berada di tangan Arsenal selama berbulan-bulan, dan Arsenal hampir tidak pernah membiarkan tim lain mendekati mereka.

    Selisih poin saat ini berada di angka sembilan, meskipun City memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan akan menjamu The Gunners di Etihad Stadium pada 19 April. Namun, bahkan jika Arsenal kalah dalam pertandingan tersebut dan selisih poin berkurang menjadi tiga, mereka pada akhirnya tetap akan memimpin klasemen menjelang akhir musim.

    Arteta juga cenderung belajar dari kesalahannya. Setelah Arsenal dihancurkan 4-1 di Etihad pada akhir musim pertama mereka yang menantang gelar, ia memutuskan untuk mengubah tim menjadi mesin pertahanan yang tangguh. Musim 2024-25 mereka hancur karena krisis cedera yang mengekspos kekurangan kedalaman skuad, dan mereka memperbaiki kekurangan ini melalui jendela transfer musim panas yang sibuk, yang memungkinkan mereka bersaing untuk empat gelar musim ini.

    Arsenal tetap menjadi tim yang harus dikalahkan. Ini adalah kekalahan pertama mereka dengan selisih lebih dari satu gol sepanjang musim ini. Ironisnya, mereka mungkin harus berhenti mengalahkan diri sendiri jika ingin mengatasi rintangan ini sekali dan untuk selamanya.

    Pesan Arteta

    Arteta, jelas, tampak cukup lesu dalam wawancara pasca-pertandingannya, meski ia masih menyimpan secercah harapan untuk masa depan. Masih ada keyakinan yang kuat bahwa ini bisa menjadi musim yang istimewa bagi Arsenal.

    Ketika ditanya bagaimana ia akan membangkitkan semangat para pemain, Arteta menjawab: "Ya, terutama untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas dan apa yang telah dilakukan tim ini dalam delapan bulan terakhir sungguh luar biasa. Kami akan memanfaatkan kekecewaan ini dan semangat yang membara ini untuk menjalani dua bulan terhebat yang pernah kami lalui bersama, dan itu tergantung pada kami, dan kami akan mengelola energi itu dengan cara yang tepat. Sekarang kami harus melewati rasa sakit dan kekecewaan itu, dan itu wajar serta merupakan bagian dari sepak bola."

    Mudah saja mengatakan semua ini, tapi melaksanakannya adalah hal lain. Bagaimana jika Arsenal kebobolan gol pertama dalam laga Premier League berikutnya di Emirates? Bagaimana reaksi penonton? Apakah kebiasaan gagal di menit-menit akhir sudah terlalu melekat dalam DNA klub? Apakah nyanyian emosional 'runner-up lagi, ole ole' akan memengaruhi para pemain ini? Kita akan segera melihat karakter sejati tim ini.

