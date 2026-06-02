Arsenal pasti akan menyesal telah membiarkan bintang WSL Katie McCabe pindah ke Chelsea! GOAL memberikan penilaian atas transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas wanita 2026

Bagi Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun dia adalah pemain kunci dan solusi andalan untuk mengatasi masalah akibat cedera—terutama berkat kelincahannya—The Gunners tampaknya siap melepas kapten Irlandia itu, yang tak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarkan kontrak baru, meski The Athletic melaporkan bahwa tawaran itu 'ditujukan untuk peran spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih untuk mencari tantangan baru. Ini bukan pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal jika mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, namun sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali kepergian McCabe dan fleksibilitasnya, yang menyelesaikan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena ia kini akan menggunakan hal itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan fantastis bagi Chelsea, perasaan yang semakin kuat karena klub tampaknya merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, tetapi tidak ada yang benar-benar cocok di sana. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran serang yang disukainya, dan ini berarti Buurman dapat digunakan secara besar-besaran di posisi bek tengah, di mana dia brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang baik, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, dan kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan skuad utama Chelsea. Nilai: A

Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top, dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap di Inggris dan melakukan itu, pilihan yang tersedia selalu terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi starter kunci, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke puncak performa seperti sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran Arsenal terkait perannya, ini adalah peningkatan bagi dirinya secara pribadi. Nilai: B