Katie McCabe transfer GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Arsenal pasti akan menyesal telah membiarkan bintang WSL Katie McCabe pindah ke Chelsea! GOAL memberikan penilaian atas transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas wanita 2026

Waktunya telah tiba. Jendela transfer musim panas 2026 telah tiba dan diprediksi akan menjadi periode yang sangat dinamis dalam sepak bola wanita, dengan bintang-bintang seperti Alexia Putellas, Sam Kerr, dan Beth Mead yang semuanya siap pindah klub dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Ada banyak kesepakatan yang telah lama dirumorkan dan dilaporkan, dengan tampaknya hanya pengumuman resmi yang tersisa, namun akan ada beberapa kejutan di sepanjang jalan, seperti biasa.

Kami menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City melakukan semacam pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park bertukar klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain.

Biaya transfer yang besar adalah sesuatu yang harus kita perhatikan lagi musim panas ini, dengan laporan yang sudah mengaitkan Chelsea dengan upaya untuk mendatangkan fenomena Swedia Felicia Schroder yang akan melampaui jumlah yang dibayarkan untuk Geyoro.

Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya belum habis namun tetap berpotensi pindah, bersama dengan striker PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang juga bisa hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal ini ditambah dengan para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, termasuk nama-nama besar seperti Georgia Stanway, Mapi Leon, dan Ona Batlle yang siap menghadapi tantangan baru.

Beberapa transfer berjalan baik bagi semua pihak, namun banyak yang tidak, dengan keputusan setidaknya satu klub atau bahkan pemain itu sendiri yang mengundang pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Selama jendela transfer musim panas, kami akan menilai setiap transfer saat terjadi, memungkinkan Anda melacak pemenang besar—dan pecundang—musim panas ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar...

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (dari Arsenal ke Chelsea)

    Bagi Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun dia adalah pemain kunci dan solusi andalan untuk mengatasi masalah akibat cedera—terutama berkat kelincahannya—The Gunners tampaknya siap melepas kapten Irlandia itu, yang tak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarkan kontrak baru, meski The Athletic melaporkan bahwa tawaran itu 'ditujukan untuk peran spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih untuk mencari tantangan baru. Ini bukan pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal jika mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, namun sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali kepergian McCabe dan fleksibilitasnya, yang menyelesaikan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena ia kini akan menggunakan hal itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

    Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan fantastis bagi Chelsea, perasaan yang semakin kuat karena klub tampaknya merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, tetapi tidak ada yang benar-benar cocok di sana. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran serang yang disukainya, dan ini berarti Buurman dapat digunakan secara besar-besaran di posisi bek tengah, di mana dia brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang baik, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, dan kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan skuad utama Chelsea. Nilai: A

    Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top, dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap di Inggris dan melakukan itu, pilihan yang tersedia selalu terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi starter kunci, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke puncak performa seperti sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran Arsenal terkait perannya, ini adalah peningkatan bagi dirinya secara pribadi. Nilai: B

