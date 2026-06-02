Arsenal pasti akan menyesal telah membiarkan bintang WSL Katie McCabe pindah ke Chelsea! GOAL memberikan penilaian atas transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas wanita 2026

Kami menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City melakukan semacam pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park bertukar klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain.
Biaya transfer yang besar adalah sesuatu yang harus kita perhatikan lagi musim panas ini, dengan laporan yang sudah mengaitkan Chelsea dengan upaya untuk mendatangkan fenomena Swedia Felicia Schroder yang akan melampaui jumlah yang dibayarkan untuk Geyoro.
Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya belum habis namun tetap berpotensi pindah, bersama dengan striker PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang juga bisa hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal ini ditambah dengan para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, termasuk nama-nama besar seperti Georgia Stanway, Mapi Leon, dan Ona Batlle yang siap menghadapi tantangan baru.
Beberapa transfer berjalan baik bagi semua pihak, namun banyak yang tidak, dengan keputusan setidaknya satu klub atau bahkan pemain itu sendiri yang mengundang pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Selama jendela transfer musim panas, kami akan menilai setiap transfer saat terjadi, memungkinkan Anda melacak pemenang besar—dan pecundang—musim panas ini.
Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar...