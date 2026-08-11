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Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Arsenal pasang harga jual pasti untuk Myles Lewis-Skelly di tengah minat besar dari Manchester United dan Chelsea

Transfers
M. Lewis-Skelly
Chelsea
Manchester United
Arsenal
Premier League

Arsenal dikabarkan terbuka untuk menjual lulusan akademi yang menjanjikan, Myles Lewis-Skelly, kepada rival Premier League Manchester United atau Chelsea pada musim panas ini. Klub asal London utara itu telah menetapkan harga yang jelas untuk remaja serbabisa tersebut saat mereka berupaya keras menyeimbangkan pembukuan setelah akuisisi bernilai besar baru-baru ini di bursa transfer.

  • Arsenal terbuka untuk penjualan domestik

    Arsenal telah menawarkan Lewis-Skelly kepada Manchester United sebagai opsi potensial di posisi bek kiri, dengan harapan bisa mendapatkan kembali sebagian dari £75 juta yang dibayarkan kepada Newcastle untuk Bruno Guimaraes

    Menurut The Guardian, Chelsea juga telah diberi tahu soal ketersediaan remaja tersebut, yang menjuarai Premier League bersama Mikel Arteta musim lalu. Gelandang itu menandatangani kontrak lima tahun pada musim panas lalu, tetapi harga yang diperkirakan untuknya diyakini berada di kisaran £45 juta. Ia menghidupkan kembali kariernya di London utara selama kampanye peraih gelar tersebut, dengan mencatatkan 36 penampilan, tetapi kedatangan Guimaraes menambah persaingan yang sangat ketat.

    • Iklan
  • Luke Shaw Getty

    Manchester United mempertimbangkan opsi

    Potensi biaya £45 juta masih sangat sesuai dengan kisaran dana yang telah dibelanjakan Manchester United pada musim panas ini, setelah kedatangan Youri Tielemans seharga £35 juta dan Andrey Santos senilai £48 juta plus bonus tambahan.

    Manajer Michael Carrick ingin mendatangkan bek sisi kiri mengingat masih adanya keraguan mengenai daya tahan Luke Shaw. Bek Newcastle Lewis Hall tetap menjadi target utama Manchester United, meski Newcastle menegaskan pemain tersebut tidak dijual meskipun pemain berusia 21 tahun itu mendorong kepindahan dengan nilai sekitar £60 juta.

    Setelah kepergian Guimaraes, Sandro Tonali ke Tottenham, dan Anthony Gordon ke Barcelona, manajer baru Newcastle Matthias Jaissle bertekad Hall juga tidak hengkang. Sementara itu, bek RB Leipzig David Raum tetap masuk radar.

  • Kebangkitan lini tengah dan mentalitas elite

    Lewis-Skelly menunjukkan ketangguhan luar biasa musim lalu setelah peluangnya di tim utama sempat berkurang. Menyusul cedera yang dialami Riccardo Calafiori, ia awalnya muncul sebagai bek kiri.

    Namun, menurunnya performa Martin Zubimendi membuat lulusan akademi Hale End itu kembali ke peran favoritnya di lini tengah. Mentalitas elite-nya dilaporkan membuat Carrick terkesan, terutama setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030 pada musim panas lalu.

    Merefleksikan ambisinya, Lewis-Skelly menyatakan: "Saya ingin meninggalkan warisan. Saya ingin memenangi semua yang bisa dimenangi dalam sepak bola. Saya ingin memenangi trofi di panggung terbesar sambil menjadi pribadi yang selalu belajar dan tetap rendah hati, yang sangat penting."

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Manchester United dan Chelsea kini harus memutuskan apakah akan meresmikan ketertarikan mereka kepada Lewis-Skelly sebelum jendela transfer ditutup. Sementara Carrick terus menilai target-targetnya di lini belakang, remaja itu bertekad untuk memperjuangkan tempatnya di skuad Arsenal yang sangat kompetitif menjelang kampanye Premier League mendatang.