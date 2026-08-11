Arsenal telah menawarkan Lewis-Skelly kepada Manchester United sebagai opsi potensial di posisi bek kiri, dengan harapan bisa mendapatkan kembali sebagian dari £75 juta yang dibayarkan kepada Newcastle untuk Bruno Guimaraes

Menurut The Guardian, Chelsea juga telah diberi tahu soal ketersediaan remaja tersebut, yang menjuarai Premier League bersama Mikel Arteta musim lalu. Gelandang itu menandatangani kontrak lima tahun pada musim panas lalu, tetapi harga yang diperkirakan untuknya diyakini berada di kisaran £45 juta. Ia menghidupkan kembali kariernya di London utara selama kampanye peraih gelar tersebut, dengan mencatatkan 36 penampilan, tetapi kedatangan Guimaraes menambah persaingan yang sangat ketat.