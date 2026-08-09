Mikel Arteta melanjutkan gebrakan agresifnya di bursa transfer dengan menuntaskan kesepakatan sensasional senilai £75 juta untuk kapten Newcastle, Bruno Guimaraes. Kedatangan pemain Brasil itu di London utara menandai rekrutan besar ketiga klub pada musim panas ini, setelah mendatangkan winger Christos Tzolis dan kiper Illan Meslier.

Gelandang berusia 28 tahun itu bertekad meninggalkan warisan yang bertahan lama di Emirates, dengan mengatakan: "Apa yang telah saya lakukan sejauh ini sangat besar, tetapi saya ingin lebih. Saya ingin menang untuk Arsenal. Saya ingin memenangi lebih banyak trofi dalam karier saya, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat, pada puncak saya di usia 28 tahun. Saya sangat antusias untuk bergabung."



