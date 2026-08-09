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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Arsenal pasang banderol SANGAT besar untuk Martin Zubimendi saat Chelsea dan Real Madrid mengintai setelah kesepakatan Bruno Guimaraes

Transfers
M. Zubimendi
Arsenal
Chelsea
Real Madrid
B. Guimaraes
Premier League
LaLiga

Arsenal telah mengirim pesan yang jelas kepada Real Madrid dan Chelsea terkait masa depan Martin Zubimendi setelah kedatangan besar Bruno Guimaraes. Meski baru bergabung dengan Arsenal musim panas lalu, pemain internasional Spanyol itu kini berada di persimpangan ketika Mikel Arteta membentuk ulang lini tengah timnya.

  • Arteta memperkuat lini tengah dengan kedatangan Guimaraes

    Mikel Arteta melanjutkan gebrakan agresifnya di bursa transfer dengan menuntaskan kesepakatan sensasional senilai £75 juta untuk kapten Newcastle, Bruno Guimaraes. Kedatangan pemain Brasil itu di London utara menandai rekrutan besar ketiga klub pada musim panas ini, setelah mendatangkan winger Christos Tzolis dan kiper Illan Meslier.

    Gelandang berusia 28 tahun itu bertekad meninggalkan warisan yang bertahan lama di Emirates, dengan mengatakan: "Apa yang telah saya lakukan sejauh ini sangat besar, tetapi saya ingin lebih. Saya ingin menang untuk Arsenal. Saya ingin memenangi lebih banyak trofi dalam karier saya, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat, pada puncak saya di usia 28 tahun. Saya sangat antusias untuk bergabung."


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  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arsenal minta biaya besar untuk Zubimendi di tengah 'situasi genting'

    Meski suasana perayaan menyelimuti kedatangan Guimaraes, transfer itu juga menimbulkan bayang-bayang terhadap karier Zubimendi di London utara. Laporan dari Mundo Deportivo menyebut gelandang Spanyol itu kini berada dalam "situasi genting" karena statusnya sebagai starter yang terjamin telah lenyap.

    Menurut laporan tersebut, Arsenal telah memberi tahu para peminat bahwa dibutuhkan biaya setidaknya €90 juta (£77 juta) untuk memboyong Zubimendi dari Emirates pada musim panas ini. Sang gelandang, yang datang dengan gegap gempita dalam transfer senilai £60 juta dari Real Sociedad tahun lalu, kini melihat statusnya di dalam skuad berubah drastis setelah penurunan performa pada bulan-bulan terakhir musim sebelumnya.

    Meski mengawali kehidupan di Premier League dengan menjanjikan, pemenang Euro 2024 itu kesulitan menjaga konsistensi dalam perburuan gelar dan secara mencolok tidak masuk susunan pemain inti untuk final Liga Champions melawan PSG.



  • Real Madrid dan Chelsea ikut dalam perburuan

    Laporan itu menyebut ketidakpastian seputar Zubimendi telah membuat beberapa raksasa Eropa waspada, dengan Real Madrid mempertimbangkan pendekatan baru. Real Madrid gagal mendapatkan pemain internasional Spanyol itu setahun lalu dan bisa melihatnya sebagai alternatif ideal setelah gagal membujuk Rodri meninggalkan Manchester City.

    Namun, mereka bukan satu-satunya pihak dalam perburuan ini. Manajer Chelsea Xabi Alonso dikabarkan menjadi kekuatan pendorong di balik minat Chelsea, karena ia ingin bereuni dengan pemain yang pernah ia tangani saat berada di tim cadangan Real Sociedad. Mantan gelandang Liverpool itu disebut sedang "mendorong" petinggi Stamford Bridge untuk mengamankan tanda tangan Zubimendi, karena ia memandangnya sebagai komponen vital untuk skema taktisnya di London Barat. Persaingan antara dua raksasa Eropa itu bisa memicu perang penawaran yang memenuhi harga tinggi yang dipatok Arsenal.



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  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carragher mempertanyakan masa depan gelandang itu di Emirates

    Legenda Liverpool Jamie Carragher vokal soal penurunan Zubimendi, dengan menyebut bahwa kedatangan Guimaraes menandai akhir yang definitif bagi masa pemain Spanyol itu sebagai starter reguler. Berbicara di podcast Football Ramble, Carragher memberikan penilaian blak-blakan: "Menurut Anda, apakah ini akhir bagi Zubimendi di sana? Dia seharusnya datang dan menjadi pengatur permainan. Saya tidak melihat dia bisa merebut kembali tempat itu sekarang."

    Komentar Carragher mencerminkan konsensus yang kian menguat bahwa Arteta sedang menggeser dinamika lini tengahnya ke arah kehadiran fisik dan jaminan teknis yang ditawarkan Guimaraes, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang bagi Zubimendi untuk merebut kembali peran lamanya sebagai pengatur utama tim.