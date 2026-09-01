AFP
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Arsenal mundur dari Malick Fofana saat Crystal Palace melancarkan pembajakan dramatis di saat-saat akhir untuk merebut bintang Lyon itu dari Sunderland
Arsenal mundur dari kesepakatan Fofana
Menurut The Standard, Arsenal memilih untuk tidak melanjutkan upaya merekrut Fofana, dengan winger Lyon itu justru menjadi subjek persaingan sengit di tempat lain pada tahap akhir. Fofana sempat muncul sebagai pemain yang diminati Arsenal, yang masih terbuka untuk memperkuat opsi serang mereka sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa malam.
Pemain berusia 21 tahun itu ditawarkan kepada tim Mikel Arteta, dan meski klub menjajaki kemungkinan tercapainya kesepakatan, mereka tidak pernah benar-benar berkomitmen untuk menuntaskan transfer permanen pemain internasional Belgia tersebut.
Meski sang pemain tertarik pindah ke Emirates Stadium, banderol Lyon yang berada di kisaran £30-35 juta adalah angka yang tidak bersedia dipenuhi Arsenal. Pendekatan disiplin di bursa ini telah menjadi ciri Arsenal pada musim panas ini, karena petinggi klub menolak membayar terlalu mahal untuk target sekunder meski kedalaman skuad tetap menjadi perhatian mendesak bagi staf pelatih.
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Tes medis Sunderland selesai, tetapi Palace bergerak cepat menyerang
Setelah Arsenal mundur dari persaingan, Sunderland tampak telah mengamankan sebuah perekrutan besar dengan mencapai kesepakatan dengan Olympique Lyonnais. Namun, situasinya berubah drastis pada Selasa sore.
Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Fofana telah menuntaskan tes medisnya di Sunderland… dan Crystal Palace baru saja mengajukan tawaran kepada Olympique Lyon. Intervensi pada menit-menit akhir ini membuat tujuan langsung sang pemain menjadi sangat tidak pasti meski ia sudah menjalani tes fisik bersama klub Championship tersebut.
Palace siap mengajukan tawaran lebih tinggi daripada Sunderland
Persaingan makin memanas karena klub London Selatan itu siap mengajukan tawaran lebih tinggi daripada klub Wearside tersebut. Laporan menyebut Crystal Palace sedang mencoba membajak transfer ini dengan menawarkan syarat finansial yang lebih baik daripada paket di atas €30 juta yang sebelumnya telah disepakati oleh Sunderland.
Sunderland kabarnya telah menawarkan €30 juta plus €5 juta dalam bentuk bonus tambahan, tetapi masuknya Palace ke dalam persaingan, ditambah daya tarik bermain di Premier League dan proyek yang melibatkan mantan bos Lens Pierre Sage, telah secara signifikan mempersulit jam-jam terakhir kesepakatan ini.
- Getty Images
Jam-jam terakhir bursa transfer
Seiring tenggat waktu pukul 23.00 semakin dekat, saga Fofana diperkirakan menjadi salah satu cerita utama malam ini. Sunderland telah menyepakati kontrak lima tahun dengan winger tersebut, yang kabarnya diyakinkan oleh proyek klub dan kesempatan untuk bersaing di Liga Europa. Namun, Crystal Palace juga bisa menawarkan sepak bola Eropa musim ini serta gengsi kasta tertinggi, yang mungkin terlalu menggoda bagi pemain Belgia itu untuk ditolak meski ia telah menuntaskan tes medisnya di timur laut Inggris.
Bagi Arsenal, fokus kini beralih pada apakah mereka bisa menemukan alternatif di saat-saat akhir untuk memperkuat lini depan Arteta. Tim rekrutmen klub masih menilai berbagai opsi, tetapi mereka juga dilaporkan senang untuk tetap melanjutkan dengan skuad saat ini jika tidak ada "peluang pasar" yang muncul dan memenuhi kriteria ketat mereka.
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