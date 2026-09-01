Menurut The Standard, Arsenal memilih untuk tidak melanjutkan upaya merekrut Fofana, dengan winger Lyon itu justru menjadi subjek persaingan sengit di tempat lain pada tahap akhir. Fofana sempat muncul sebagai pemain yang diminati Arsenal, yang masih terbuka untuk memperkuat opsi serang mereka sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa malam.

Pemain berusia 21 tahun itu ditawarkan kepada tim Mikel Arteta, dan meski klub menjajaki kemungkinan tercapainya kesepakatan, mereka tidak pernah benar-benar berkomitmen untuk menuntaskan transfer permanen pemain internasional Belgia tersebut.

Meski sang pemain tertarik pindah ke Emirates Stadium, banderol Lyon yang berada di kisaran £30-35 juta adalah angka yang tidak bersedia dipenuhi Arsenal. Pendekatan disiplin di bursa ini telah menjadi ciri Arsenal pada musim panas ini, karena petinggi klub menolak membayar terlalu mahal untuk target sekunder meski kedalaman skuad tetap menjadi perhatian mendesak bagi staf pelatih.



