Arsenal sedang mempertimbangkan langkah pada menit-menit akhir untuk merekrut winger Lyon, Fofana, sebelum tenggat transfer, menurut RMC Sport.

Christos Tzolis masih menjadi satu-satunya tambahan di lini serang Arsenal pada musim panas ini dan juara Premier League itu terus menyisir pasar untuk mencari bala bantuan yang mungkin demi memperkuat lini depan Mikel Arteta. Klub tersebut telah menghabiskan sebagian besar musim panas untuk mengejar rekrutan besar di sektor sayap kiri, tetapi perkembangan terbaru memaksa perubahan strategi seiring waktu terus berjalan menuju jam-jam terakhir bursa transfer.

Vinicius Junior telah diidentifikasi sebagai target utama Arsenal untuk sektor sayap kiri dan Arsenal optimistis bisa membujuk pemain Brasil itu meninggalkan Real Madrid hingga awal bulan ini. Namun, Vinicius kemudian menandatangani kontrak baru jangka panjang di Bernabeu, memaksa raksasa London utara itu kembali menyusun rencana dalam pencarian winger untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Leandro Trossard.