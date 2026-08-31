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Arsenal merencanakan pembajakan transfer di saat-saat akhir untuk target Tottenham ketika The Gunners bergerak pada hari terakhir bursa transfer
Arsenal membidik talenta muda Belgia dalam drama akhir bursa transfer
Arsenal sedang mempertimbangkan langkah pada menit-menit akhir untuk merekrut winger Lyon, Fofana, sebelum tenggat transfer, menurut RMC Sport.
Christos Tzolis masih menjadi satu-satunya tambahan di lini serang Arsenal pada musim panas ini dan juara Premier League itu terus menyisir pasar untuk mencari bala bantuan yang mungkin demi memperkuat lini depan Mikel Arteta. Klub tersebut telah menghabiskan sebagian besar musim panas untuk mengejar rekrutan besar di sektor sayap kiri, tetapi perkembangan terbaru memaksa perubahan strategi seiring waktu terus berjalan menuju jam-jam terakhir bursa transfer.
Vinicius Junior telah diidentifikasi sebagai target utama Arsenal untuk sektor sayap kiri dan Arsenal optimistis bisa membujuk pemain Brasil itu meninggalkan Real Madrid hingga awal bulan ini. Namun, Vinicius kemudian menandatangani kontrak baru jangka panjang di Bernabeu, memaksa raksasa London utara itu kembali menyusun rencana dalam pencarian winger untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Leandro Trossard.
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Tekanan finansial di Lyon membuka pintu
Situasi di Lyon menghadirkan peluang yang tepat waktu, karena klub Prancis itu berada dalam posisi harus menjual pemain.
Fofana, yang merupakan aset paling berharga milik tim Ligue 1 tersebut, dikabarkan menarik banyak minat dan kepindahannya bisa disetujui pada beberapa jam terakhir bursa transfer. Diklaim bahwa Arsenal telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui syarat yang harus mereka penuhi demi memboyong pemain 21 tahun itu ke Premier League.
Pemain asal Belgia itu menikmati periode yang produktif di Prancis, dengan mencatatkan 19 gol dan delapan assist dalam 84 penampilan untuk Lyon sejak bergabung dari klub masa kecilnya, Gent, pada 2024.
Membajak minat rival-rival Premier League
Laporan itu menambahkan bahwa Crystal Palace sudah memiliki kesepakatan dengan Lyon untuk Fofana, tetapi sang pemain sendiri menolak rencana kepindahan ke Selhurst Park. Penolakan ini membuka jalan bagi klub yang lebih besar untuk masuk, dan Arsenal tampak siap memanfaatkan situasi.
Menurut David Ornstein dari The Athletic, Fofana masuk dalam radar Arsenal dan telah berbicara secara pribadi dengan Arteta mengenai rencana kepindahan ke Emirates.
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Tottenham gagal dalam upaya mendatangkan Fofana
Tottenham sempat sangat erat dikaitkan dengan Fofana pada awal musim panas ini dan dilaporkan mengajukan tawaran £22 juta yang tidak berhasil untuk penyerang tersebut sebelum memusatkan perhatian mereka untuk mendatangkan Savio dari Manchester City.
Roma juga terus memantau situasi Fofana dalam beberapa pekan terakhir, tetapi daya tarik juara Premier League itu mungkin terbukti terlalu kuat untuk ditolak. Pemain muda yang sangat dihargai itu sudah mencatatkan lima penampilan bersama tim nasional Belgia, tetapi gagal mendapatkan tempat dalam skuad Piala Dunia Rudi Garcia pada awal musim panas ini.
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