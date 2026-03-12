Getty
Arsenal merencanakan langkah cepat untuk merekrut Tino Livramento, sementara pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Newcastle ditunda
Gunners mengincar transfer untuk bintang Magpies.
Livramento akan memiliki sisa kontrak dua tahun pada akhir musim ini dan belum menunjukkan niat untuk memperpanjangnya, menurut The Telegraph. Situasi ini telah menempatkan Newcastle dalam posisi yang rentan, dan Arsenal siap memanfaatkan ketidakpastian seputar masa depan sang bek di St James' Park.
Pembicaraan kontrak yang macet memicu kekhawatiran akan keluarnya pihak-pihak terkait.
Newcastle masih berminat untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun tersebut jika ia bersedia membahas kontrak baru sebelum jendela transfer dibuka, namun mereka menyadari bahwa nilai pasarnya bisa turun jika ia tidak setuju dengan syarat-syarat baru. The Telegraph mengklaim bahwa negosiasi untuk kontrak baru telah macet, dan minat dari Arsenal kemungkinan akan semakin memperumit situasi.
Sejak kepindahannya senilai £32 juta dari Southampton pada 2023, Liveramento telah menjadi sukses besar di Tyneside. Penilaian klub saat ini terhadapnya, sekitar £60 juta, mencerminkan pentingnya dia bagi skuad Eddie Howe dan keinginan mereka untuk mempertahankannya meskipun ada minat dari klub-klub London.
Masa depan Ben White dipertanyakan
Minat Arsenal untuk merekrut seorang bek sayap kanan dapat menimbulkan lebih banyak keraguan tentang masa depan Ben White, yang kini berada di bawah Jurrien Timber dalam hierarki posisi bek kanan. White, yang berusia 28 tahun, akan memiliki sisa kontrak dua tahun pada akhir musim ini dan berpotensi menjadi kandidat kuat untuk dijual oleh Arsenal, jika ada tawaran yang sesuai untuk membantu membiayai transfer Livramento.
The Telegraph melaporkan bahwa Arsenal perlu menjual setidaknya satu pemain tim utama musim panas ini setelah berinvestasi besar-besaran dalam skuad mereka menjelang perburuan gelar musim ini. Ketidakmampuan mereka untuk secara konsisten menghasilkan uang melalui penjualan pemain telah menjadi masalah selama dekade terakhir, tetapi kepergian pemain senior seperti Gabriel Jesus dapat memberikan dorongan finansial yang diperlukan.
Kekhawatiran cedera dan persaingan transfer
Arsenal hampir pasti harus menjual pemain sebelum mereka bisa melakukan langkah untuk merekrut Livramento, dan klub lain mungkin tertarik jika Newcastle bersedia bernegosiasi soal biaya transfer. Meskipun Manchester City dikaitkan dengan mantan pemain akademi Chelsea itu pada musim panas lalu, pihak berwenang di Etihad baru-baru ini menepis kabar tentang upaya baru untuk merekrutnya.
Riwayat cedera Livramento juga bisa menjadi hambatan saat menegosiasikan biaya transfer, karena ia telah mengalami masalah otot paha dan lutut musim ini. Hal ini membatasi sang bek untuk hanya tampil sebagai starter dalam 11 pertandingan di semua kompetisi, meskipun ia kembali bermain sebagai pengganti di babak kedua dalam laga imbang 1-1 Newcastle melawan Barcelona di Liga Champions pada Selasa.
