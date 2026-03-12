Arsenal merencanakan langkah cepat untuk merekrut Tino Livramento, sementara pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Newcastle ditunda

Newcastle masih berminat untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun tersebut jika ia bersedia membahas kontrak baru sebelum jendela transfer dibuka, namun mereka menyadari bahwa nilai pasarnya bisa turun jika ia tidak setuju dengan syarat-syarat baru. The Telegraph mengklaim bahwa negosiasi untuk kontrak baru telah macet, dan minat dari Arsenal kemungkinan akan semakin memperumit situasi.

Sejak kepindahannya senilai £32 juta dari Southampton pada 2023, Liveramento telah menjadi sukses besar di Tyneside. Penilaian klub saat ini terhadapnya, sekitar £60 juta, mencerminkan pentingnya dia bagi skuad Eddie Howe dan keinginan mereka untuk mempertahankannya meskipun ada minat dari klub-klub London.