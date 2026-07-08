Arsenal merekrut gelandang asal Swiss, Geraldine Reuteler; mantan gelandang Frankfurt itu akan mengenakan jersey nomor 14

Arsenal telah mengumumkan kedatangan Reuteler, dengan situs web resmi klub mengonfirmasi transfer permanen tersebut pada hari Rabu. Reuteler bergabung dengan Arsenal setelah delapan tahun berkarier bersama Eintracht Frankfurt di Frauen-Bundesliga. Selama masa kariernya yang sangat sukses di Jerman, Reuteler berkembang menjadi sosok yang dinamis, dengan mencatatkan 184 penampilan di semua kompetisi, mencetak 54 gol, dan memberikan 44 assist.

Sebelum pindah ke Jerman, Reuteler memulai kariernya di FC Stans dan melakukan debut seniornya bersama FC Luzern pada usia 15 tahun. Reuteler tiba di London dengan rekam jejak internasional yang mengesankan, setelah mencatatkan 91 penampilan untuk tim nasional, meraih penghargaan Pemain Wanita Terbaik Swiss pada tahun 2024, dan membantu Swiss mencapai perempat final Euro 2025.



