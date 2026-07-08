Getty Images Sport
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Arsenal merekrut gelandang asal Swiss, Geraldine Reuteler; mantan gelandang Frankfurt itu akan mengenakan jersey nomor 14
Reuteler resmi bergabung dengan Arsenal
Arsenal telah mengumumkan kedatangan Reuteler, dengan situs web resmi klub mengonfirmasi transfer permanen tersebut pada hari Rabu. Reuteler bergabung dengan Arsenal setelah delapan tahun berkarier bersama Eintracht Frankfurt di Frauen-Bundesliga. Selama masa kariernya yang sangat sukses di Jerman, Reuteler berkembang menjadi sosok yang dinamis, dengan mencatatkan 184 penampilan di semua kompetisi, mencetak 54 gol, dan memberikan 44 assist.
Sebelum pindah ke Jerman, Reuteler memulai kariernya di FC Stans dan melakukan debut seniornya bersama FC Luzern pada usia 15 tahun. Reuteler tiba di London dengan rekam jejak internasional yang mengesankan, setelah mencatatkan 91 penampilan untuk tim nasional, meraih penghargaan Pemain Wanita Terbaik Swiss pada tahun 2024, dan membantu Swiss mencapai perempat final Euro 2025.
- Getty Images Sport
Rincian kontrak dan nomor punggung baru
Meskipun Arsenal telah mengumumkan kesepakatan permanen, BBC Sport melaporkan bahwa Reuteler telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun. Menurut BBC, Reuteler akan mengenakan jersey nomor 14 dan menjadi rekrutan besar ketiga klub pada bursa transfer musim panas ini, menyusul kedatangan Georgia Stanway dan Selina Cerci yang cukup mencuri perhatian.
Reuteler mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas kepindahannya ke Arsenal dan memaparkan ambisinya untuk masa depan di London Utara. "Arsenal adalah salah satu klub terbaik di dunia dan saya sangat bangga bisa berada di sini," kata Reuteler. "Saya menyukai gaya permainan tim ini dan tidak sabar untuk menguji kemampuan saya melawan para pemain terbaik di WSL."
Slegers dan Wheatley memuji pemain baru tersebut
Reuteler bertekad untuk memberikan kontribusi yang signifikan di Emirates Stadium. "Saya ingin turut menulis sejarah dan menambah kesuksesan klub sepak bola ini, dan saya tidak sabar untuk tampil di Emirates di hadapan semua pendukung kami," tambah Reuteler.
Direktur sepak bola wanita Arsenal, Clare Wheatley, menyatakan: "Kami sangat senang mengumumkan bahwa Géry kini menjadi pemain Arsenal. Géry telah lama menjadi incaran kami dan memiliki latar belakang pengalaman yang kuat baik di level klub maupun internasional. Kami menantikan kerja sama ini untuk berupaya membawa lebih banyak trofi bagi klub kami." Pelatih kepala Renee Slegers menambahkan: "Saya sangat senang kami berhasil mendatangkan Géry ke Arsenal. Dia adalah pemain yang sangat terampil secara teknis dan cerdas, serta memadukannya dengan kemampuan atletik yang baik, yang kami yakini menjadikannya tambahan yang hebat bagi lini tengah kami."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Reuteler dan Arsenal?
Reuteler kini akan menikmati libur musim panas singkat sebelum bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Arsenal. Slegers menegaskan: "Saya tidak sabar untuk mulai bekerja sama saat pramusim dimulai." Arsenal akan memasukkan Reuteler, Stanway, dan Cerci ke dalam skuad selama pemusatan latihan mendatang. Reuteler akan langsung berupaya mengamankan posisi starter di lini tengah saat Arsenal membidik gelar juara Women's Super League.
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