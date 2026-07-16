AFP
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Arsenal menyepakati transfer Christos Tzolis senilai £34 juta dengan Club Brugge, seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini serang
The Gunners bergerak untuk mencari pengganti Trossard
Menurut The Athletic, Arsenal telah mencapai kesepakatan senilai £34 juta dengan Club Brugge untuk merekrut pemain sayap Tzolis. Klub asal London Utara ini sedang dalam proses menyelesaikan transfer pemain berusia 24 tahun tersebut, seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini depannya.
Transfer ini terjadi tak lama setelah kepindahan Leandro Trossard senilai £17 juta ke Besiktas, yang telah diselesaikan awal pekan ini. Perlu dicatat, upaya Arsenal untuk mendatangkan Tzolis dipandang sebagai langkah terpisah, sama sekali tidak terkait dengan minat potensial mereka terhadap Morgan Rogers dari Aston Villa atau target lainnya, karena pemain sayap asal Yunani ini memiliki profil taktis spesifik yang sangat diinginkan oleh staf kepelatihan Arteta.
- (C)Getty Images
Perubahan arah strategis setelah penolakan dari Juventus
Upaya Arsenal mencari tambahan pemain serang pada musim panas ini membawa mereka menjajaki beberapa opsi ternama di seluruh Eropa. Sebelum mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Tzolis, The Gunners sempat menunjukkan minat pada bintang Juventus, Kenan Yildiz. Namun, setelah klub Italia tersebut bersikukuh bahwa pemain internasional Turki itu tidak dijual, Arsenal segera beralih ke target lain dalam daftar incaran mereka.
Pada 12 Juni lalu, The Athletic mengungkap bahwa klub Liga Premier tersebut sedang aktif menjajaki kemungkinan mendatangkan Tzolis, dengan sumber-sumber saat itu menyebutkan bahwa kesepakatan bisa tercapai dengan nilai sekitar €40 juta. Meskipun Crystal Palace sebelumnya telah mencoba mendatangkan pemain sayap tersebut pada musim panas lalu — namun ditolak mentah-mentah oleh Brugge — The Gunners kini berhasil menavigasi negosiasi untuk mencapai terobosan pada bursa transfer kali ini.
Kembali ke dunia sepak bola Inggris
Bergabungnya Tzolis ke Arsenal menandai kembalinya ia ke dunia sepak bola Inggris, setelah sebelumnya menghabiskan tiga tahun bersama Norwich City. Selama masa baktinya di Carrow Road, pemain sayap ini tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 14 di Liga Premier. Masa-masa di Norfolk itu pada akhirnya lebih ditandai oleh perkembangan kemampuannya daripada penampilan reguler di tim utama, yang mendorongnya untuk beberapa kali dipinjamkan ke klub lain.
Sebelum pindah secara permanen ke Brugge pada tahun 2024, penyerang ini sempat dipinjamkan ke Twente di Belanda dan Fortuna Düsseldorf di Jerman. Namun, di Belgia-lah ia benar-benar mampu mengeluarkan potensinya, menunjukkan kedewasaan yang baru, dan membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya mengatasi kesulitan adaptasi yang menghambat tahun-tahun awalnya di lingkungan sepak bola Inggris yang menuntut fisik.
- AFP
Angka-angka yang mengesankan di Belgia
Selama musim yang spektakuler bersama Brugge musim lalu, Tzolis mencetak 22 gol dan 29 assist—sebuah pencapaian luar biasa—dalam 52 penampilan di semua kompetisi, membantu klub tersebut meraih gelar ke-20 Liga Pro Belgia. Kontribusi luar biasa ini, baik sebagai penuntas peluang yang tajam maupun sebagai motor kreativitas, menjadikannya salah satu talenta paling diburu di sepak bola Belgia, meskipun ia baru saja mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub tersebut melalui kontrak yang berlaku hingga 2029.
Penampilannya di level internasional juga tak kalah gemilang, menjadi ancaman yang dapat diandalkan di sayap untuk timnas Yunani. Dengan sembilan gol dalam 34 penampilan internasional, Tzolis telah membuktikan kualitasnya di panggung global. Arteta pasti sangat menantikan sentuhan klinis tersebut dapat diterapkan di Liga Premier saat Arsenal berupaya mempertahankan gelar juara liga mereka.
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