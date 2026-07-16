Menurut The Athletic, Arsenal telah mencapai kesepakatan senilai £34 juta dengan Club Brugge untuk merekrut pemain sayap Tzolis. Klub asal London Utara ini sedang dalam proses menyelesaikan transfer pemain berusia 24 tahun tersebut, seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini depannya.

Transfer ini terjadi tak lama setelah kepindahan Leandro Trossard senilai £17 juta ke Besiktas, yang telah diselesaikan awal pekan ini. Perlu dicatat, upaya Arsenal untuk mendatangkan Tzolis dipandang sebagai langkah terpisah, sama sekali tidak terkait dengan minat potensial mereka terhadap Morgan Rogers dari Aston Villa atau target lainnya, karena pemain sayap asal Yunani ini memiliki profil taktis spesifik yang sangat diinginkan oleh staf kepelatihan Arteta.











