Arsenal FC
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Arsenal menutup kemungkinan ekspansi besar Stadion Emirates meski rutin sold out karena klub memilih peningkatan yang lebih kecil
Arsenal memilih evolusi alih-alih perombakan total
Arsenal secara resmi memutuskan untuk tidak mengejar ekspansi besar Emirates Stadium, mengakhiri spekulasi bahwa klub London utara itu mungkin akan meningkatkan kapasitas mereka saat ini yang berjumlah 60.704 secara signifikan. Meski permintaan tiket tetap berada di level tertinggi sepanjang masa, petinggi klub menilai proyek konstruksi besar bukan prioritas saat ini.
Untuk menilai kelayakan proyek semacam itu, klub membentuk kelompok kerja khusus yang dipimpin chief executive Richard Garlick pada 2024 untuk mengkaji kemungkinan penambahan besar pada stadion kandang mereka. Setelah peninjauan menyeluruh terhadap logistik dan implikasi finansial yang terlibat dalam renovasi berskala besar, keputusan diambil untuk mengalihkan fokus utama dari kapasitas kursi. Sebagai gantinya, klub akan memprioritaskan modernisasi infrastruktur yang ada guna meningkatkan lingkungan komersial dan pengalaman penonton.
- Getty Images
Arsenal memilih peningkatan Emirates yang lebih kecil
Klub tersebut mengomunikasikan strategi ini dengan jelas dalam pertemuan suporter baru-baru ini, dengan menegaskan bahwa mereka tidak akan melanjutkan "masterplan" transformatif untuk stadion. Sebaliknya, mereka menyoroti preferensi terhadap perubahan yang lebih kecil dan terarah.
Arsenal menyatakan: "Kami menyampaikan komitmen untuk evolusi berkelanjutan Stadion Emirates, alih-alih masterplan berskala besar, dengan melanjutkan peningkatan yang telah kami lakukan hingga saat ini bersama mitra katering kami, Legends, penerapan safe standing (musim ini di Clock End, dan musim depan di North Bank), peningkatan pengalaman hospitality dan ritel, serta peningkatan pengalaman pengunjung."
Berfokus pada pengalaman penggemar
Dengan memilih "evolusi berkelanjutan" alih-alih pembangunan ulang struktural besar-besaran, Arsenal memusatkan sumber dayanya pada area yang mendorong pendapatan langsung dan meningkatkan atmosfer. Ini mencakup fokus besar pada fasilitas hospitality, fasilitas ritel, dan pengalaman pengunjung secara umum. Klub meyakini bahwa peningkatan bertahap ini akan memberikan imbal hasil investasi yang lebih baik ketimbang proses yang mengganggu dan mahal untuk menambah ribuan kursi baru di tier atas stadion.
Salah satu perubahan yang paling terlihat bagi penggemar yang datang ke pertandingan adalah penerapan bertahap area safe standing. Setelah menerapkannya di Clock End pada musim ini, klub berniat memperluas inisiatif tersebut ke North Bank musim depan. Pendekatan ini memungkinkan klub memodernisasi lingkungan stadion tanpa tantangan rekayasa ekstrem yang menyertai peninggian atap atau perluasan tribune, yang keduanya akan membawa risiko finansial signifikan.
- Getty Images
Tertinggal dari para rival dalam hal kapasitas
Keputusan untuk bertahan di kisaran 60.000 kursi berarti Arsenal akan terus tertinggal dari sejumlah rival mereka di Premier League dalam hal kapasitas murni. Saat ini, Stadion Emirates merupakan stadion sepak bola terbesar ketujuh di Inggris berdasarkan kapasitas, berada di belakang Wembley Stadium (90.000), Old Trafford milik Manchester United (74.158), Tottenham Hotspur Stadium (62.850), London Stadium milik West Ham United (62.500), Etihad Stadium milik Manchester City (61.470), dan Anfield milik Liverpool yang baru diperluas (61.276).
Rival sekota mereka, Tottenham Hotspur, secara khusus melampaui kapasitas Arsenal ketika membuka stadion multifungsi berkapasitas 62.850 kursi pada 2019. Meski Emirates tetap merupakan fasilitas kelas dunia, stadion itu tidak memiliki fleksibilitas yang sama untuk acara non-sepak bola seperti pertandingan NFL atau konser besar, yang memang secara khusus dirancang bisa ditangani oleh stadion Spurs yang lebih baru.
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