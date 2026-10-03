Arsenal secara resmi memutuskan untuk tidak mengejar ekspansi besar Emirates Stadium, mengakhiri spekulasi bahwa klub London utara itu mungkin akan meningkatkan kapasitas mereka saat ini yang berjumlah 60.704 secara signifikan. Meski permintaan tiket tetap berada di level tertinggi sepanjang masa, petinggi klub menilai proyek konstruksi besar bukan prioritas saat ini.

Untuk menilai kelayakan proyek semacam itu, klub membentuk kelompok kerja khusus yang dipimpin chief executive Richard Garlick pada 2024 untuk mengkaji kemungkinan penambahan besar pada stadion kandang mereka. Setelah peninjauan menyeluruh terhadap logistik dan implikasi finansial yang terlibat dalam renovasi berskala besar, keputusan diambil untuk mengalihkan fokus utama dari kapasitas kursi. Sebagai gantinya, klub akan memprioritaskan modernisasi infrastruktur yang ada guna meningkatkan lingkungan komersial dan pengalaman penonton.