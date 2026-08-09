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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Arsenal menjelaskan sikap transfer Gabriel Martinelli setelah Galatasaray mengajukan tawaran besar untuk winger Brasil tersebut

Transfers
G. Martinelli
Arsenal
Galatasaray
Premier League
Super Lig

Gabriel Martinelli menarik minat serius dari Galatasaray, tetapi Arsenal menolak melepas sang winger pada bursa transfer musim panas ini sampai mereka mendapatkan pengganti yang sesuai. Setelah kedatangan terbaru Christos Tzolis dan Bruno Guimaraes, manajer Mikel Arteta masih ingin memperkuat opsi serangannya, sehingga Martinelli menghadapi masa depan yang tidak pasti di London utara.

  • Galatasaray ajukan tawaran untuk Martinelli

    Menurut football.london, Galatasaray telah mendekati Arsenal untuk membahas syarat-syarat potensi transfer Martinelli jelang musim baru. Laporan di Turki menyebut juara bertahan itu sudah mengajukan tawaran sekitar £34 juta untuk mengamankan pemain Brasil tersebut.

    Namun, Arsenal telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan penjualan Martinelli kecuali lebih dulu merekrut penyerang baru di sisi kiri. Klub itu sebelumnya sempat mencoba langkah ambisius untuk Vinicius Junior, yang menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan opsi mereka di sektor sayap. Martinelli kesulitan menunjukkan performa yang konsisten pada musim lalu, dengan hanya mencetak satu gol Premier League dalam 30 penampilan. Terlepas dari minimnya kontribusi itu, untuk saat ini ia tetap merasa nyaman di klub.

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  • arsenal-gabriel-martinelli(C)Getty Images

    Rekrutan baru meningkatkan persaingan

    Arsenal sudah mendatangkan Tzolis pada musim panas ini, dan pemain internasional Yunani itu tampil sebagai starter utama di sisi kiri sepanjang pramusim. Tzolis mencetak gol pada debutnya saat menang 4-1 atas Girona dan menyumbang satu assist dalam laga terbaru melawan Real Betis. Kedatangan Tzolis, ditambah konfirmasi pada akhir pekan tentang Guimaraes bergabung dengan Arsenal, menegaskan langkah rekrutmen yang agresif.

    Martinelli menginginkan menit bermain reguler di tim utama untuk bersaing di level tertinggi. Meski ia bahagia di London, ancaman nyata tergeser oleh tambahan pemain depan lain bisa mengubah pendiriannya soal potensi kepindahan ke Galatasaray.

  • Arteta menuntut peningkatan lebih lanjut

    Arteta berbicara kepada media setelah kemenangan atas Girona, dan mengisyaratkan bahwa aktivitas transfer lebih lanjut akan segera terjadi. "Kami jelas memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan," jelas Arteta. "Kami ingin menjadi lebih baik seperti tim lain mana pun, dan Anda bisa melihat sendiri pasar transfer serta lawan-lawan kami, juga apa yang kami lakukan. Kami tidak akan diam, dan kami sangat ambisius dengan apa yang kami lakukan. Marginnya sangat kecil. Karena kami ingin menjadi lebih baik, dan levelnya akan meningkat. Kami perlu meningkatkan persaingan internal. Kami perlu memastikan bahwa kami mengidentifikasi hal-hal yang tidak kami miliki di dalam tim."

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  • Gabriel Martinelli Arsenal 2025-26Getty

    Apa langkah berikutnya untuk Martinelli?

    Arsenal akan melanjutkan persiapan pramusim mereka sambil aktif memantau bursa transfer untuk mencari winger premium lainnya. Jika target yang sesuai berhasil diamankan dalam beberapa pekan ke depan, Galatasaray diperkirakan akan mengintensifkan pengejaran mereka terhadap Martinelli. Hingga saat itu, penyerang tersebut harus berjuang untuk merebut kembali tempatnya di starting XI dan membuktikan nilainya kepada Arteta menjelang kampanye Premier League yang akan datang.

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