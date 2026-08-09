Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arsenal menjelaskan sikap transfer Gabriel Martinelli setelah Galatasaray mengajukan tawaran besar untuk winger Brasil tersebut
Galatasaray ajukan tawaran untuk Martinelli
Menurut football.london, Galatasaray telah mendekati Arsenal untuk membahas syarat-syarat potensi transfer Martinelli jelang musim baru. Laporan di Turki menyebut juara bertahan itu sudah mengajukan tawaran sekitar £34 juta untuk mengamankan pemain Brasil tersebut.
Namun, Arsenal telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan penjualan Martinelli kecuali lebih dulu merekrut penyerang baru di sisi kiri. Klub itu sebelumnya sempat mencoba langkah ambisius untuk Vinicius Junior, yang menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan opsi mereka di sektor sayap. Martinelli kesulitan menunjukkan performa yang konsisten pada musim lalu, dengan hanya mencetak satu gol Premier League dalam 30 penampilan. Terlepas dari minimnya kontribusi itu, untuk saat ini ia tetap merasa nyaman di klub.
- (C)Getty Images
Rekrutan baru meningkatkan persaingan
Arsenal sudah mendatangkan Tzolis pada musim panas ini, dan pemain internasional Yunani itu tampil sebagai starter utama di sisi kiri sepanjang pramusim. Tzolis mencetak gol pada debutnya saat menang 4-1 atas Girona dan menyumbang satu assist dalam laga terbaru melawan Real Betis. Kedatangan Tzolis, ditambah konfirmasi pada akhir pekan tentang Guimaraes bergabung dengan Arsenal, menegaskan langkah rekrutmen yang agresif.
Martinelli menginginkan menit bermain reguler di tim utama untuk bersaing di level tertinggi. Meski ia bahagia di London, ancaman nyata tergeser oleh tambahan pemain depan lain bisa mengubah pendiriannya soal potensi kepindahan ke Galatasaray.
Arteta menuntut peningkatan lebih lanjut
Arteta berbicara kepada media setelah kemenangan atas Girona, dan mengisyaratkan bahwa aktivitas transfer lebih lanjut akan segera terjadi. "Kami jelas memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan," jelas Arteta. "Kami ingin menjadi lebih baik seperti tim lain mana pun, dan Anda bisa melihat sendiri pasar transfer serta lawan-lawan kami, juga apa yang kami lakukan. Kami tidak akan diam, dan kami sangat ambisius dengan apa yang kami lakukan. Marginnya sangat kecil. Karena kami ingin menjadi lebih baik, dan levelnya akan meningkat. Kami perlu meningkatkan persaingan internal. Kami perlu memastikan bahwa kami mengidentifikasi hal-hal yang tidak kami miliki di dalam tim."
- Getty
Apa langkah berikutnya untuk Martinelli?
Arsenal akan melanjutkan persiapan pramusim mereka sambil aktif memantau bursa transfer untuk mencari winger premium lainnya. Jika target yang sesuai berhasil diamankan dalam beberapa pekan ke depan, Galatasaray diperkirakan akan mengintensifkan pengejaran mereka terhadap Martinelli. Hingga saat itu, penyerang tersebut harus berjuang untuk merebut kembali tempatnya di starting XI dan membuktikan nilainya kepada Arteta menjelang kampanye Premier League yang akan datang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami