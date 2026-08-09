Menurut football.london, Galatasaray telah mendekati Arsenal untuk membahas syarat-syarat potensi transfer Martinelli jelang musim baru. Laporan di Turki menyebut juara bertahan itu sudah mengajukan tawaran sekitar £34 juta untuk mengamankan pemain Brasil tersebut.

Namun, Arsenal telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan penjualan Martinelli kecuali lebih dulu merekrut penyerang baru di sisi kiri. Klub itu sebelumnya sempat mencoba langkah ambisius untuk Vinicius Junior, yang menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan opsi mereka di sektor sayap. Martinelli kesulitan menunjukkan performa yang konsisten pada musim lalu, dengan hanya mencetak satu gol Premier League dalam 30 penampilan. Terlepas dari minimnya kontribusi itu, untuk saat ini ia tetap merasa nyaman di klub.