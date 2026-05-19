Arsenal menjadi juara Liga Premier! Penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga kasta tertinggi berakhir setelah hasil imbang Man City memastikan gelar juara bagi The Gunners
Catatan musim ini: Raja tendangan bebas
Perjalanan Arsenal menuju gelar juara ditandai oleh kedisiplinan taktis dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam situasi bola mati. The Gunners secara resmi mengukuhkan diri sebagai raja bola mati tak terbantahkan di sepak bola Inggris musim ini, memecahkan rekor dengan mencetak gol ke-18 mereka di Liga Premier dari skema tendangan sudut.
Sifat mematikan ini terwujud dengan sempurna dalam pertandingan kedua terakhir mereka melawan Burnley, di mana umpan silang melengkung yang akurat dari Bukayo Saka menemukan Kai Havertz, yang melompat paling tinggi untuk menyundul bola dengan keras dan memastikan kemenangan krusial 1-0 di Emirates.
Akhir dari masa absen yang lama dari podium
Penobatan bersejarah ini secara resmi mengakhiri penantian yang menyakitkan selama 22 tahun untuk meraih gelar juara liga kasta tertinggi.
Terakhir kali Arsenal benar-benar mengangkat trofi terkenal itu adalah pada musim 2003-04, ketika 'The Invincibles' legendaris asuhan Arsene Wenger menjalani seluruh musim tanpa terkalahkan. Generasi demi generasi penggemar Arsenal tumbuh dengan merindukan kembalinya era keemasan itu, dan setelah menanggung kemunduran selama bertahun-tahun, kepemimpinan visioner Arteta akhirnya memungkinkan skuad modern yang tangguh ini untuk menulis bab gemilang mereka sendiri dalam sejarah klub.
Namun, kemenangan bersejarah ini tidak datang dengan mudah; ini terjadi setelah bertahun-tahun kekecewaan yang tak henti-hentinya bagi The Gunners, yang menghabiskan tiga musim terakhir dengan gencar mengejar gelar juara yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan pahit karena mereka kalah dari dominasi Manchester City dan Liverpool.
Arsenal terhindar dari drama di hari terakhir
Dengan memastikan gelar juara satu putaran lebih awal, Arsenal berhasil sepenuhnya menghindari ketegangan yang menyiksa dari drama di hari terakhir. Kegagalan tak terduga Manchester City saat menghadapi tim Bournemouth yang gigih di Vitality Stadium membuat mereka terhenti di 78 poin, sementara raihan 82 poin yang mengesankan dari Arsenal secara matematis mengakhiri persaingan gelar dengan selisih empat poin.
Setelah meraih kemenangan yang penuh perjuangan dan tegang melawan Burnley yang sudah terdegradasi, pertandingan terakhir musim ini akan menjadi perayaan kemenangan yang gemilang bagi tim asal London Utara tersebut, mengubah laga tandang hari Minggu melawan Crystal Palace menjadi acara perayaan murni bagi sang juara baru.
Mimpi ganda: Gelar Liga Premier & Liga Champions
Setelah trofi Liga Premier berhasil diraih, dunia sepak bola kini bertanya-tanya: bisakah skuad Arsenal yang luar biasa ini meraih prestasi bersejarah dengan menjuarai Liga Premier dan Liga Champions secara bersamaan?
Arteta telah membangun fondasi yang kokoh, dipimpin oleh Declan Rice yang tak tertandingi di lini tengah dan pertahanan yang tak tertembus yang telah mematikan perlawanan tim-tim terbaik Eropa.
The Gunners tampak benar-benar tak terbendung, dan mereka kini hanya selangkah lagi dari kejayaan Eropa tertinggi saat bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei di Puskas Arena, Budapest.
Menambahkan trofi Liga Champions ke gelar domestik mereka akan mengukuhkan tim ini sebagai salah satu era terhebat dalam sejarah sepak bola.