Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arsenal mengonfirmasi kesepakatan transfer Leandro Trossard senilai £17 juta dengan Besiktas, saat pemain andalan asal Belgia itu berangkat ke Turki untuk menjalani pemeriksaan medis
Konfirmasi resmi mengenai transfer tersebut
Trossard hampir menyelesaikan kepindahannya dari London Utara setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Menurut The Athletic, nilai kesepakatan tersebut mencapai €20 juta (£17 juta/$23 juta). Arsenal merilis pernyataan resmi untuk mengklarifikasi situasi terkini terkait kepergiannya.
Klub tersebut menyatakan: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Besiktas terkait transfer permanen Leandro Trossard. Dengan disepakatinya biaya transfer, Leo, 31 tahun, telah diberi izin untuk berangkat ke Istanbul guna menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan formalitas kepindahannya ke klub Liga Super Turki tersebut. Kami akan memberikan pembaruan lebih lanjut setelah transfer ini selesai."
- AFP
Menyelesaikan persyaratan pribadi dan rincian kontrak
Meskipun kedua klub telah menyepakati nilai transfer sebesar £17 juta, ia dan Besiktas masih melakukan pembahasan akhir mengenai persyaratan kontrak pribadi. Ia diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun, yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, dengan gaji yang dilaporkan mencapai hingga €9 juta per musim.
Dokumen-dokumen akhir terkait transfer tersebut saat ini sedang disiapkan, dan kepindahan ini bisa diselesaikan minggu ini. Kontraknya di Arsenal hanya tersisa satu tahun lagi. Meskipun ia telah menyetujui persyaratan finansial baru pada Agustus 2025, yang mencakup kenaikan gaji yang signifikan, kesepakatan tersebut tidak memperpanjang masa tinggalnya di Emirates melampaui tanggal berakhirnya kontrak semula pada 2027.
Salah satu kontributor utama bagi klub dan negaranya
Trossard meninggalkan Arsenal setelah memainkan peran penting dalam kesuksesan klub tersebut belakangan ini. Ia tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi selama musim 2025-26, mencetak delapan gol dan menyumbang 11 assist. Kontribusinya membantu Arsenal meraih gelar juara liga utama pertama mereka sejak 2004 dan melaju ke final Liga Champions.
Ia bergabung dengan klub ini dari Brighton pada Januari 2023 dengan biaya transfer sebesar £27 juta ($36 juta). Di kancah internasional, ia menjadi pemain inti reguler untuk Belgia di Piala Dunia. Ia tampil sebagai starter di keenam pertandingan saat timnya mencapai perempat final, terutama mencetak dua gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 5-1 di babak penyisihan grup atas Selandia Baru, serta mencatatkan assist melawan Senegal dan timnas AS.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Trossard dan Arsenal?
Trossard kini akan menjalani pemeriksaan medis di Istanbul sebelum menandatangani kontrak resminya bersama Besiktas. Setelah semua prosedur administratif selesai, ia akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya menjelang dimulainya musim Turkish Super Lig mendatang. Sementara itu, Arsenal berencana menginvestasikan kembali dana transfer sebesar £17 juta tersebut ke dalam skuad mereka, seiring Mikel Arteta yang terus mempersiapkan timnya untuk mempertahankan gelar juara Premier League.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami