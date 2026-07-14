Arsenal mengonfirmasi kesepakatan transfer Leandro Trossard senilai £17 juta dengan Besiktas, saat pemain andalan asal Belgia itu berangkat ke Turki untuk menjalani pemeriksaan medis

Trossard hampir menyelesaikan kepindahannya dari London Utara setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Menurut The Athletic, nilai kesepakatan tersebut mencapai €20 juta (£17 juta/$23 juta). Arsenal merilis pernyataan resmi untuk mengklarifikasi situasi terkini terkait kepergiannya.

Klub tersebut menyatakan: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Besiktas terkait transfer permanen Leandro Trossard. Dengan disepakatinya biaya transfer, Leo, 31 tahun, telah diberi izin untuk berangkat ke Istanbul guna menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan formalitas kepindahannya ke klub Liga Super Turki tersebut. Kami akan memberikan pembaruan lebih lanjut setelah transfer ini selesai."