Arsenal mengonfirmasi kepergian pemain kedua pada bursa transfer musim panas ini, setelah juara Liga Premier itu merilis pernyataan resmi
Kiper asal Estonia meninggalkan London
Kiper timnas Estonia, Hein, akan menyelesaikan transfer permanennya ke klub Bundesliga Werder Bremen pada bulan Juli mendatang, setelah menjalani masa pembinaan yang cukup lama di London Utara. Kiper berusia 24 tahun ini awalnya bergabung dengan Emirates Academy pada tahun 2018, namun kesulitan mendapatkan kesempatan bermain yang berarti di tim senior di bawah kepemimpinan manajer yang berganti-ganti. Setelah menghabiskan musim lalu beradaptasi dengan kehidupan di Jerman melalui kesepakatan peminjaman sementara, status pemindahannya kini telah ditingkatkan menjadi kontrak permanen.
Arsenal merilis pernyataan resmi
The Gunners mengapresiasi profesionalisme dan dedikasi jangka panjang sang kiper selama menjalani berbagai tugas di akademi dan tim senior melalui pernyataan resmi yang diterbitkan di situs web mereka.
Mengonfirmasi kesepakatan definitif sementara proses regulasi mendekati penyelesaian, pernyataan klub berbunyi: “Kami berterima kasih kepada Karl atas kontribusinya kepada klub selama berseragam kami dan mendoakan yang terbaik untuk babak barunya bersama Werder Bremen.”
Pembersihan skuad di London Utara terus berlanjut
Kepergian Hein menandai kelanjutan cepat dari kebijakan perombakan skuad Arsenal di musim panas ini, yang terjadi tak lama setelah Kiwior menyelesaikan kepindahannya secara permanen ke Porto. Klub raksasa Portugal itu secara resmi menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian pinjaman awal untuk mengikat pemain internasional Polandia tersebut dengan kontrak jangka panjang. Kesepakatan definitif untuk bek berusia 26 tahun ini menjamin Arsenal mendapatkan biaya tetap sebesar €17 juta (£14,5 juta), dengan komponen variabel yang pada akhirnya bisa mencapai €5 juta (£4,3 juta) berdasarkan target performa tertentu.
Arteta menyesuaikan kembali opsi pemain cadangan
Mikel Arteta kini harus mengevaluasi kembali kedalaman skuad kiper cadangannya menjelang jadwal pramusim yang padat dan perjuangan mempertahankan gelar domestik yang berat. Melepas pemain-pemain yang jarang mendapat kesempatan bermain membantu manajer menata keuangan klub sebelum jendela transfer dibuka, sementara Hein pindah ke Bundesliga untuk mencari tempat reguler di tim utama setelah hanya tampil sekali bersama tim senior Arsenal.