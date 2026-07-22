Arsenal mengonfirmasi bahwa William Saliba akan absen selama 'waktu yang cukup lama', namun sang bek terhindar dari operasi setelah kembali dari tugas bersama timnas Prancis di Piala Dunia

The Gunners terkejut setelah dikonfirmasi bahwa Saliba akan absen dalam waktu yang cukup lama, menurut pernyataanresmi yang dirilis oleh Arsenal. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi andalan timnas Prancis selama perjalanan mereka menuju semifinal di Amerika Utara, namun ia terpaksa ditarik keluar lapangan saat kekalahan 2-0 dari Spanyol. Pemeriksaan lanjutan oleh spesialis setelah William kembali ke London pekan ini telah mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera punggung yang memerlukan masa rehabilitasi. Kabar ini muncul setelah Saliba terlihat terjatuh ke lapangan tanpa adanya tekanan, yang langsung memicu kekhawatiran mengenai ketersediaannya dalam jangka panjang bagi klub asal London Utara tersebut.

Terlepas dari pukulan ini, masih ada secercah harapan bagi Mikel Arteta dan staf pelatihnya. Penilaian mendalam telah menyimpulkan bahwa operasi tidak disarankan, namun William kini harus memulai program pemulihan yang terkelola. Hal ini menghindari skenario terburuk yang sempat dikhawatirkan oleh para ahli medis, yang akan membuat sang bek absen selama sebagian besar musim mendatang.