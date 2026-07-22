AFP
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Arsenal mengonfirmasi bahwa William Saliba akan absen selama 'waktu yang cukup lama', namun sang bek terhindar dari operasi setelah kembali dari tugas bersama timnas Prancis di Piala Dunia
Perjalanan di Piala Dunia mulai terasa dampaknya
The Gunners terkejut setelah dikonfirmasi bahwa Saliba akan absen dalam waktu yang cukup lama, menurut pernyataanresmi yang dirilis oleh Arsenal. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi andalan timnas Prancis selama perjalanan mereka menuju semifinal di Amerika Utara, namun ia terpaksa ditarik keluar lapangan saat kekalahan 2-0 dari Spanyol. Pemeriksaan lanjutan oleh spesialis setelah William kembali ke London pekan ini telah mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera punggung yang memerlukan masa rehabilitasi. Kabar ini muncul setelah Saliba terlihat terjatuh ke lapangan tanpa adanya tekanan, yang langsung memicu kekhawatiran mengenai ketersediaannya dalam jangka panjang bagi klub asal London Utara tersebut.
Terlepas dari pukulan ini, masih ada secercah harapan bagi Mikel Arteta dan staf pelatihnya. Penilaian mendalam telah menyimpulkan bahwa operasi tidak disarankan, namun William kini harus memulai program pemulihan yang terkelola. Hal ini menghindari skenario terburuk yang sempat dikhawatirkan oleh para ahli medis, yang akan membuat sang bek absen selama sebagian besar musim mendatang.
- Getty Images Sport
Berjuang melewati batas rasa sakit
Cedera yang dialami Saliba tampaknya merupakan puncak dari tekanan fisik yang dialaminya selama beberapa bulan terakhir. Bek tersebut mengakui selama turnamen bahwa ia telah berjuang mengatasi masalah-masalah yang terus-menerus, dengan menyatakan: "Saya memang mengalami beberapa keluhan ringan selama beberapa bulan terakhir. Saya terus bertahan karena ada Liga Champions dan Liga Premier. Namun, staf pelatih menangani hal ini dengan sangat baik. Piala Dunia hanya digelar sekali dalam empat tahun, jadi Anda harus tetap bertahan. Saya memang belum dalam kondisi 100 persen, tetapi ada banyak pemain lain yang juga belum dalam kondisi 100 persen. Anda tidak bisa mencari-cari alasan."
Komitmen pemain asal Prancis ini terhadap klub dan negaranya membuatnya tampil sebanyak 50 kali di semua kompetisi bersama Arsenal sebelum terbang untuk tugas internasional. Beban kerja yang berat ini termasuk pertandingan selama 120 menit yang menuntut fisik saat The Gunners kalah di final Liga Champions awal musim panas ini. Meskipun manajer Prancis Didier Deschamps sebelumnya telah menepis kekhawatiran dengan menyatakan: “Dia ada di sini, semuanya baik-baik saja”, kekalahan telak dari Spanyol pada akhirnya menunjukkan bahwa tubuh sang pemain akhirnya telah mencapai titik puncaknya.
Peran penting Saliba dan kendala cedera yang dialaminya
Saliba bergabung dengan Arsenal pada 2019 dan menjalani masa peminjaman untuk pengembangan karier di Saint-Etienne, Nice, dan Marseille sebelum benar-benar menancapkan namanya di tim utama The Gunners pada awal musim 2022–23. Ia kemudian memainkan peran kunci dalam kemenangan bersejarah Arsenal meraih gelar Liga Premier musim lalu—gelar pertama mereka sejak 2004—dengan tampil dalam 31 pertandingan liga. Selain itu, bek asal Prancis ini juga menjadi kunci keberhasilan Arsenal mencapai final Liga Champions pertama mereka sejak 2006, dengan tampil dalam 12 pertandingan selama kampanye Eropa mereka.
Kehilangan Saliba pada pekan-pekan awal musim ini menjadi tantangan taktis yang signifikan bagi Arteta. Kemampuan sang bek untuk pulih dari situasi bertekanan tinggi serta ketenangannya saat menguasai bola sangat penting bagi permainan pengaturan serangan Arsenal. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa sang pemain mengatakan kepada rekan-rekan setimnya di tim nasional: “Punggungku hancur, punggungku hancur” selama pertandingan semifinal, yang menunjukkan betapa parahnya rasa sakit yang dialaminya saat itu. Keputusan untuk memilih program pemulihan terkelola daripada operasi menunjukkan bahwa tim medis yakin cedera tersebut dapat diatasi dengan istirahat dan fisioterapi khusus, bukan melalui prosedur korektif yang lebih drastis.
- Getty Images Sport
Kedalaman barisan pertahanan akan diuji
Dengan musim 2026–27 yang semakin dekat, Arsenal kini harus mengandalkan kedalaman skuad mereka untuk menutupi kekosongan tersebut. Saliba hampir pasti absen dalam laga Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus, dan “periode yang cukup lama” yang disebutkan oleh klub mengindikasikan bahwa ia mungkin akan melewatkan awal musim Liga Premier, yang dimulai pada 21 Agustus melawan Coventry.
Hal ini memberikan tekanan besar pada para pemain lini belakang lainnya untuk tampil lebih baik, terutama mengingat betapa krusialnya kerja sama Saliba dengan Gabriel Magalhães musim lalu dalam membentuk pertahanan terbaik liga, yang hanya kebobolan 27 gol. The Gunners telah bekerja keras untuk membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang, dan kedalaman skuad tersebut — bersama pemain seperti Jurriën Timber — kini akan diuji lebih awal dari yang diperkirakan, meskipun para penggemar berharap bahwa dengan tidak menjalani operasi, ia dapat kembali bermain secepatnya.
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