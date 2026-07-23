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Arsenal mengincar pemain bebas transfer John Stones dan Ezri Konsa dari Aston Villa sebagai respons atas cedera parah yang dialami William Saliba
Gunners terguncang akibat kemunduran yang dialami Saliba
Rencana transfer musim panas Arsenal tiba-tiba menjadi kacau balau menyusul cedera parah yang dialami Saliba, pilar pertahanan tim. Pemain asal Prancis berusia 25 tahun itu harus menjalani masa rehabilitasi yang cukup lama setelah mengalami cedera punggung saat Prancis kalah dari Spanyol di semifinal Piala Dunia.
Hilangnya Saliba, yang telah menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang asuhan Mikel Arteta, memaksa klub asal London Utara ini untuk mempercepat pencarian pemain bertahan berkualitas tinggi sebagai penggantinya. Meskipun sudah memiliki ambisi di level domestik dan kontinental, petinggi di Emirates Stadium menyadari bahwa kegagalan menggantikan peran Saliba dapat menghambat kemajuan mereka.
- Getty Images Sport
Arteta mengincar pemain bebas transfer yang sudah dikenalnya, Stones
Untuk mengatasi krisis saat ini, Arteta sangat mempertimbangkan untuk kembali bekerja sama dengan bek veteran Stones, yang secara resmi tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir bulan lalu. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki riwayat prestasi yang gemilang dengan 19 trofi – termasuk enam gelar Liga Premier – dan pengetahuannya yang mendalam tentang prinsip-prinsip taktis Arteta, yang dikembangkan selama tiga tahun manajer Arsenal itu menjadi asisten Pep Guardiola di Etihad, menjadikannya solusi jangka pendek yang sangat menarik.
Namun, mendapatkan tanda tangan bek yang lincah dan pandai mengolah bola ini tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi The Gunners. Menurut Sky Sports, Chelsea juga memantau situasi ini dan berpotensi menjadi pesaing berat untuk mendapatkan jasa Stones. Terlepas dari usianya, Stones tetap menjadi solusi jangka pendek yang menarik bagi Arteta, yang bertekad untuk mempertahankan standar teknis barisan pertahanannya selama Saliba absen.
Konsa sedang dalam pertimbangan
Jika kesepakatan untuk Stones gagal terwujud, Arsenal siap mengalihkan perhatian mereka ke Konsa dari Aston Villa. Pemain berusia 28 tahun ini telah mencatatkan perkembangan gemilang dalam beberapa tahun terakhir dan tampil dalam delapan pertandingan Inggris selama Piala Dunia baru-baru ini.
Konsa memiliki beberapa kelebihan yang menarik bagi staf pelatih Arsenal, terutama keserbagunaannya. Seperti Stones, mantan pemain Brentford ini nyaman bermain baik di jantung pertahanan maupun sebagai bek kanan darurat. Kemampuan beradaptasi ini sangat dihargai oleh Arteta, yang sering meminta para pemain belakangnya untuk berganti posisi selama pertandingan.
- Getty Images Sport
Kebugaran vs biaya: pertukaran
Masalah ketersediaanlah yang menjadi titik awal perbandingan yang tidak menguntungkan bagi Stones. Masalah pada paha, betis, dan otot membatasinya hanya bermain selama 439 menit di Liga Premier musim lalu, menyusul musim sebelumnya yang juga penuh pasang surut di mana ia hanya bermain selama 547 menit. Jika ditinjau kembali sepanjang satu dekade kariernya di Etihad, tidak ada satu musim pun di mana ia berhasil bermain lebih dari 59 persen dari total menit yang tersedia di liga.
Konsa menunjukkan cerita yang sangat berbeda dalam hal kebugaran. Selalu menjadi andalan di lini belakang Villa, ia telah mencatatkan setidaknya 33 penampilan sebagai starter di Liga Premier dalam masing-masing lima musim terakhir tanpa mengalami cedera serius. Data Opta menempatkannya di atas semua pemain lapangan lainnya di divisi tersebut musim lalu dalam hal keberhasilan duel di lapangan, dengan memenangkan 73 persen duel individu, sebuah karakteristik yang pasti akan menarik perhatian Arteta. Namun, keandalan tersebut tidak datang dengan harga murah, dengan Villa dilaporkan meminta £60 juta – harga yang jauh lebih tinggi daripada tawaran transfer gratis untuk Stones.
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