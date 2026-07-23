Arsenal mengincar pemain bebas transfer John Stones dan Ezri Konsa dari Aston Villa sebagai respons atas cedera parah yang dialami William Saliba

Masalah ketersediaanlah yang menjadi titik awal perbandingan yang tidak menguntungkan bagi Stones. Masalah pada paha, betis, dan otot membatasinya hanya bermain selama 439 menit di Liga Premier musim lalu, menyusul musim sebelumnya yang juga penuh pasang surut di mana ia hanya bermain selama 547 menit. Jika ditinjau kembali sepanjang satu dekade kariernya di Etihad, tidak ada satu musim pun di mana ia berhasil bermain lebih dari 59 persen dari total menit yang tersedia di liga.

Konsa menunjukkan cerita yang sangat berbeda dalam hal kebugaran. Selalu menjadi andalan di lini belakang Villa, ia telah mencatatkan setidaknya 33 penampilan sebagai starter di Liga Premier dalam masing-masing lima musim terakhir tanpa mengalami cedera serius. Data Opta menempatkannya di atas semua pemain lapangan lainnya di divisi tersebut musim lalu dalam hal keberhasilan duel di lapangan, dengan memenangkan 73 persen duel individu, sebuah karakteristik yang pasti akan menarik perhatian Arteta. Namun, keandalan tersebut tidak datang dengan harga murah, dengan Villa dilaporkan meminta £60 juta – harga yang jauh lebih tinggi daripada tawaran transfer gratis untuk Stones.