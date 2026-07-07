Arsenal mengincar langkah mengejutkan untuk merekrut bek sayap mantan Man Utd yang tampil gemilang di Piala Dunia, di tengah kekhawatiran akan hengkangnya Ben White

Arsenal sedang gencar-gencarnya menjajaki pasar transfer untuk mencari tambahan pemain di lini belakang dan telah memasukkan bek kanan West Ham, Wan-Bissaka, ke dalam daftar pendek yang berisi 11 calon pemain potensial, menurut TEAMTalk. Pemain berusia 28 tahun itu, yang sebelumnya menorehkan prestasi di Crystal Palace dan Manchester United, diperkirakan akan tersedia untuk transfer menyusul degradasi The Hammers ke Championship baru-baru ini.

Bek sayap ini baru saja kembali dari penampilan yang konsisten di Piala Dunia bersama DR Kongo, di mana ia membantu negaranya lolos dari grup yang sulit yang diisi oleh Portugal dan Kolombia sebelum akhirnya kalah tipis dari Inggris di babak 32 besar.

Mikel Arteta dikabarkan mengagumi kemampuan satu lawan satu sang bek yang luar biasa. Dengan The Gunners yang ingin memperkuat lini belakang mereka, para pejabat klub percaya bahwa profil Wan-Bissaka dapat melengkapi Jurrien Timber, memberikan opsi pertahanan khusus untuk menghentikan para pemain sayap paling berbahaya di Liga Premier.







