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Arsenal mengincar langkah mengejutkan untuk merekrut bek sayap mantan Man Utd yang tampil gemilang di Piala Dunia, di tengah kekhawatiran akan hengkangnya Ben White
Arsenal mengincar Wan-Bissaka dalam perombakan lini pertahanan
Arsenal sedang gencar-gencarnya menjajaki pasar transfer untuk mencari tambahan pemain di lini belakang dan telah memasukkan bek kanan West Ham, Wan-Bissaka, ke dalam daftar pendek yang berisi 11 calon pemain potensial, menurut TEAMTalk. Pemain berusia 28 tahun itu, yang sebelumnya menorehkan prestasi di Crystal Palace dan Manchester United, diperkirakan akan tersedia untuk transfer menyusul degradasi The Hammers ke Championship baru-baru ini.
Bek sayap ini baru saja kembali dari penampilan yang konsisten di Piala Dunia bersama DR Kongo, di mana ia membantu negaranya lolos dari grup yang sulit yang diisi oleh Portugal dan Kolombia sebelum akhirnya kalah tipis dari Inggris di babak 32 besar.
Mikel Arteta dikabarkan mengagumi kemampuan satu lawan satu sang bek yang luar biasa. Dengan The Gunners yang ingin memperkuat lini belakang mereka, para pejabat klub percaya bahwa profil Wan-Bissaka dapat melengkapi Jurrien Timber, memberikan opsi pertahanan khusus untuk menghentikan para pemain sayap paling berbahaya di Liga Premier.
- Getty Images Sport
Cedera Ben White memperumit masa depannya di Emirates
Minat mendadak terhadap Wan-Bissaka muncul di tengah masa depan jangka panjang White di Emirates yang masih diselimuti misteri. Pemain internasional Inggris tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari London Utara, dengan beberapa klub raksasa Eropa dan klub-klub Liga Pro Arab Saudi memantau situasinya dengan cermat. Namun, potensi kesepakatan apa pun saat ini terhambat oleh masalah kebugaran yang cukup serius.
Cedera tersebut terjadi pada momen kritis musim 2025-26, memaksa White absen dalam final Liga Champions di mana Arsenal akhirnya menelan kekalahan dari Paris Saint-Germain. Masalah kebugaran yang terus berlanjut ini juga membuatnya kehilangan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia.
Daftar calon yang luas menunjukkan ambisi Arsenal
Direktur olahraga Andrea Berta dikabarkan memimpin upaya perekrutan ini, dan Wan-Bissaka bukanlah satu-satunya nama yang sedang dipertimbangkan. Menurut laporan TEAMTalk, Arsenal telah melakukan pemantauan mendalam terhadap berbagai target, mulai dari pemain internasional berpengalaman hingga talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola Eropa.
Di antara nama-nama yang dibahas adalah Ezri Konsa dari Aston Villa dan Jules Kounde dari Barcelona. Klub ini juga terus memantau Oscar Mingueza dari Celta Vigo dan Lutsharel Geertruida dari RB Leipzig. Untuk masa depan, opsi-opsi yang lebih muda seperti Wesley dari Roma, Vanderson dari Monaco, dan Ivan Fresneda dari Sporting CP tetap menjadi incaran utama, seiring upaya Arteta untuk membangun skuad yang mampu mempertahankan dominasi setelah kemenangan spektakuler mereka dalam perebutan gelar Liga Premier musim lalu.
- Getty Images Sport
Persaingan semakin memanas untuk Wan-Bissaka
Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang memburu pemain yang dijuluki 'The Spider' ini. Rival mereka di Liga Premier, Everton, serta klub raksasa Turki, Fenerbahçe, telah menyatakan ketertarikan mereka terhadap bek kanan tersebut. Reputasi Wan-Bissaka sebagai spesialis pertahanan kelas atas menjadikannya pilihan yang menarik bagi klub-klub yang mencari pemain dengan harga terjangkau menyusul degradasi West Ham.
Belum ada keputusan akhir yang diambil oleh petinggi Arsenal, namun proses evaluasi terhadap Wan-Bissaka telah dilakukan secara mendetail dan masih berlanjut. Saat The Gunners bersiap untuk mempertahankan gelar juara dan berupaya meraih hasil yang lebih baik di Liga Champions setelah tersingkir di babak final, memastikan posisi bek kanan terisi dengan baik telah menjadi prioritas utama bagi Berta dan Arteta.
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