Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Arsenal 'menghubungi' pihak Arda Guler terkait rencana transfer mengejutkan di musim panas

Arsenal dilaporkan kembali gencar memburu bintang muda Real Madrid, Arda Guler, seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat opsi-opsi kreatif timnya. The Gunners sebelumnya gagal dalam upaya pendekatan mereka pada 2025, namun kini kembali mencoba peruntungan pada musim panas ini. Namun, klub asal London Utara itu harus berjuang keras untuk meyakinkan sang pemain agar pindah dari Madrid ke London.

    Arsenal dilaporkan telah menjalin kontak dengan lingkaran dalam Guler untuk menjajaki kemungkinan transfer besar-besaran pada musim panas ini, menurut Caught Offside. The Gunners telah lama mengagumi pemain berusia 21 tahun tersebut dan sebelumnya berusaha merekrutnya pada musim panas 2025 sebelum ditolak oleh klub raksasa Spanyol itu.

    Arteta dilaporkan memimpin upaya ini, melihat peluang di tengah ketidakpastian kepelatihan di Santiago Bernabeu di bawah manajer sementara Alvaro Arbeloa. Dengan Chelsea juga memantau situasi ini, Arsenal berkeinginan untuk bergerak cepat guna mengamankan pemain yang mereka yakini sangat cocok secara taktis untuk lini tengah mereka yang terus berkembang.

    Kemampuan taktis yang serbaguna menjadikan Guler sebagai target yang ideal

    Arteta memandang Guler sebagai aset serba bisa yang dapat menggantikan Bukayo Saka di sayap kanan atau menjadi alternatif berkualitas tinggi bagi Martin Odegaard. Kapten Arsenal tersebut mengalami masalah kebugaran dan performa selama 12 bulan terakhir, sehingga penambahan seorang kreator kelas atas menjadi prioritas bagi jajaran manajemen.

    Statistik Guler dari musim 2025-26 mendukung antusiasme tersebut, dengan pemain muda ini mencatatkan 20 kontribusi gol dalam 50 penampilan untuk klub. Setelah berhasil mengalahkan rival-rivalnya dalam perebutan pemain seperti Declan Rice di masa lalu, Arteta tetap yakin bahwa proyeknya pada akhirnya dapat memikat bahkan para bintang yang paling mapan sekalipun.

    Meskipun ada daya tarik Emirates Stadium, tanggapan awal dari perwakilan Guler menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut masih sulit tercapai. Laporan-laporan tersebut mengindikasikan bahwa sang gelandang serang saat ini merasa puas dengan perkembangannya di Spanyol dan tidak secara aktif mendesak untuk hengkang meskipun persaingan untuk posisi starter sangat ketat.

    Selain itu, Real Madrid saat ini tidak berniat untuk menyetujui penjualan pemain yang masih menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Kepercayaan yang ditunjukkan kepada Guler oleh mantan manajer Xabi Alonso - dan kini Arbeloa - disebut sebagai alasan utama komitmen sang pemain terhadap klub, terlepas dari siapa yang akan mengambil alih secara permanen musim panas ini. Kecuali Los Blancos memutuskan untuk menjualnya guna mendanai kedatangan pemain-pemain ternama lainnya, perubahan manajerial apa pun tampaknya tidak akan memberikan terobosan yang dicari Arsenal.

    Arsenal menanti perubahan kebijakan Madrid

    The Gunners diperkirakan akan terus menjalin komunikasi terbuka dengan pihak Guler selama tahap awal bursa transfer musim panas. Meskipun sikap saat ini dari pihak Bernabeu adalah "tidak dijual," Arsenal siap bergerak cepat jika persyaratan finansial atau perencanaan skuad Madrid berubah di bawah manajer tetap yang baru.

    Untuk saat ini, Guler tetap fokus pada pemulihannya dari cedera otot paha belakang yang dialaminya di akhir musim serta komitmen internasionalnya yang akan datang. Arsenal kemungkinan akan mengalihkan perhatian mereka ke target-target sekunder untuk sementara waktu, namun pemain internasional Turki ini tetap menjadi rekrutan "impian" bagi skuad Arteta musim 2026-27.

