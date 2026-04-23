Arsenal 'menghubungi' pihak Arda Guler terkait rencana transfer mengejutkan di musim panas

Arsenal dilaporkan telah menjalin kontak dengan lingkaran dalam Guler untuk menjajaki kemungkinan transfer besar-besaran pada musim panas ini, menurut Caught Offside. The Gunners telah lama mengagumi pemain berusia 21 tahun tersebut dan sebelumnya berusaha merekrutnya pada musim panas 2025 sebelum ditolak oleh klub raksasa Spanyol itu.

Arteta dilaporkan memimpin upaya ini, melihat peluang di tengah ketidakpastian kepelatihan di Santiago Bernabeu di bawah manajer sementara Alvaro Arbeloa. Dengan Chelsea juga memantau situasi ini, Arsenal berkeinginan untuk bergerak cepat guna mengamankan pemain yang mereka yakini sangat cocok secara taktis untuk lini tengah mereka yang terus berkembang.