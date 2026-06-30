Arsenal mengancam Newcastle... Apakah mereka bisa selamat dari kehilangan jantung timnya?

Konferensi pers pertama Bruno Guimarães dengan seragam Newcastle United bukan sekadar acara perkenalan pemain baru, melainkan pengumuman awal mengenai proyek besar yang oleh banyak orang dianggap mustahil terwujud. Pada Januari 2022, gelandang asal Brasil itu berdiri di hadapan media dan dengan percaya diri menegaskan: "Kami akan menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola."

Pada saat itu, kata-katanya terdengar lebih seperti mimpi daripada kenyataan, karena Newcastle berada di posisi kedua dari bawah di Liga Primer Inggris dan berjuang untuk bertahan, sementara para pendukung klub hanya berharap agar tim terhindar dari degradasi.

Namun, beberapa tahun kemudian, situasinya berubah total. Newcastle kini menjadi salah satu pesaing terkuat di sepak bola Inggris, kembali berlaga di Liga Champions, dan meraih gelar domestik besar pertamanya dalam tujuh dekade.

Kini, klub ini menghadapi ujian baru yang mungkin menjadi yang tersulit sejak dimulainya proyek ini, yaitu mempertahankan kapten sekaligus pemain terbaiknya, Bruno Guimarães, di tengah meningkatnya minat dari Arsenal, yang terus memantau situasi sang bintang Brasil dengan cermat.