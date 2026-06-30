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Arsenal mengancam Newcastle... Apakah mereka bisa selamat dari kehilangan jantung timnya?

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Brazil vs TBD
Brazil
World Cup
B. Guimaraes
Arsenal vs Coventry City
Arsenal
Coventry City
Premier League
Newcastle United vs Liverpool
Newcastle United
Liverpool
Brasil
AS
Inggris

Pertempuran Besar Musim Panas

Konferensi pers pertama Bruno Guimarães dengan seragam Newcastle United bukan sekadar acara perkenalan pemain baru, melainkan pengumuman awal mengenai proyek besar yang oleh banyak orang dianggap mustahil terwujud. Pada Januari 2022, gelandang asal Brasil itu berdiri di hadapan media dan dengan percaya diri menegaskan: "Kami akan menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola."

Pada saat itu, kata-katanya terdengar lebih seperti mimpi daripada kenyataan, karena Newcastle berada di posisi kedua dari bawah di Liga Primer Inggris dan berjuang untuk bertahan, sementara para pendukung klub hanya berharap agar tim terhindar dari degradasi.

Namun, beberapa tahun kemudian, situasinya berubah total. Newcastle kini menjadi salah satu pesaing terkuat di sepak bola Inggris, kembali berlaga di Liga Champions, dan meraih gelar domestik besar pertamanya dalam tujuh dekade.

Kini, klub ini menghadapi ujian baru yang mungkin menjadi yang tersulit sejak dimulainya proyek ini, yaitu mempertahankan kapten sekaligus pemain terbaiknya, Bruno Guimarães, di tengah meningkatnya minat dari Arsenal, yang terus memantau situasi sang bintang Brasil dengan cermat.

  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gimaraes... Awal yang Mewujudkan Impian

    Ketika Guimarães bergabung dengan Newcastle dari Lyon (Prancis) dengan nilai transfer sekitar 35 juta poundsterling, hal itu bukan sekadar transfer untuk memperkuat lini tengah, melainkan ia menjadi pemain kelas dunia pertama yang yakin dengan proyek baru klub tersebut pasca-akuisisi oleh pihak Saudi.

    Pemain ini tidak datang hanya karena kondisi tim saat ini, melainkan karena ia yakin dengan visi masa depan yang ditawarkan oleh manajemen klub, yang mencakup persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa, lalu berupaya meraih gelar juara dalam beberapa tahun ke depan.

    Dan memang, kenyataan membuktikan bahwa visi tersebut bukan sekadar janji belaka. Pelatih Eddie Howe berhasil membawa tim menjauh dari ancaman degradasi, lalu mengembalikannya ke Liga Champions dalam dua dari tiga musim, sebelum klub tersebut mencetak prestasi bersejarah dengan memenangkan Piala Liga Inggris pada tahun 2025, mengakhiri penantian selama tujuh puluh tahun tanpa gelar domestik besar. Namun, kesuksesan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan yang lebih berat.

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  • Everton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Musim panas mengancam stabilitas proyek tersebut

    Newcastle memasuki bursa transfer saat ini dengan kesadaran bahwa klub-klub besar mulai mengincar para bintang mereka sebagai target transfer.

    Alexander Isak telah hengkang ke Liverpool setelah bersikeras ingin pergi, sementara Anthony Gordon pindah ke Barcelona, dan Tottenham menunjukkan minat serius untuk mendatangkan Sandro Tonali melalui tawaran besar.

    Di saat yang sama, Arsenal terus memantau Bruno Guimarães, meskipun klub asal London tersebut belum mengajukan tawaran resmi apa pun, menurut laporan Badan Penyiaran Inggris “BBC”.

    Pergerakan ini mengungkap fakta penting; yaitu bahwa Newcastle bukan lagi sekadar klub yang berusaha membeli bintang-bintang, melainkan juga menjadi incaran klub-klub terkaya dan paling stabil, yang melihat para pemainnya sebagai elemen yang siap bersaing di level tertinggi.

    Di sinilah muncul pertanyaan terpenting: Apakah Newcastle mampu menahan tekanan ini dan mempertahankan inti dari proyeknya?

  • Southampton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengapa Newcastle tetap mempertahankan kaptennya?

    Dari sudut pandang ekonomi murni, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa menjual Gemaraiš saat ini merupakan kesempatan yang ideal, terutama karena ia akan genap berusia 29 tahun pada November mendatang—usia yang memungkinkan klub memperoleh nilai finansial tertinggi.

    Namun di Newcastle, nilai seorang pemain tidak hanya diukur dari angka-angka. Bruno adalah kapten tim, sosok paling berpengaruh di ruang ganti, dan pemain yang menjadi andalan Eddie Howe dalam menerapkan sebagian besar strategi taktisnya.

    Oleh karena itu, para petinggi klub mempertahankan sikap yang jelas dan tak terbantahkan: Gemaraes tidak untuk dijual. Hal ini tidak hanya berlaku bagi manajemen, tetapi juga staf teknis dan administratif yang terus-menerus membicarakan pengaruh kepemimpinannya, serta menggambarkannya sebagai sumber inspirasi bagi para pemain lainnya, berkat kepribadiannya yang kuat dan semangat kompetitifnya yang tinggi.

    Keikutsertaan Gemaraes di Piala Dunia pun menambah babak baru dalam kisah suksesnya. Ia memuncaki daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak di turnamen tersebut setelah memberikan empat umpan kunci dalam empat pertandingan, yang terakhir adalah umpan yang menghasilkan gol kemenangan bagi rekan setimnya, Gabriel Martinelli, saat melawan Jepang.

    Penampilan luar biasa ini tidak luput dari perhatian. Pemain yang memang sudah menjadi incaran klub-klub besar Eropa ini kini semakin diminati oleh klub-klub yang mencari gelandang yang mampu memadukan kreativitas, komitmen defensif, dan kepemimpinan di lapangan.

  • Newcastle United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Angka-angka tersebut menegaskan pentingnya hal tersebut

    Pendapat mungkin berbeda-beda mengenai pemain terbaik Newcastle, namun angka-angka tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh Gemaraich. Sejak Agustus 2022 hingga Februari 2026, pemain ini absen dalam 12 pertandingan di Liga Primer Inggris, dan tim tidak berhasil meraih satu pun kemenangan selama periode tersebut. Statistik ini menunjukkan betapa tim sangat bergantung padanya, tidak hanya dalam hal membangun serangan, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan sistem permainan secara keseluruhan.

    Adapun mantan rekan setimnya, Emil Kraft, merangkum posisi sang pemain dengan mengatakan bahwa Gemaraich adalah pemain terpenting di tim, karena ia mengendalikan ritme pertandingan dengan kemampuan teknis dan fisiknya. Ia juga mengungkapkan harapannya agar klub berhasil mempertahankannya, terutama setelah penampilan luar biasa yang ditunjukkannya selama musim lalu dan di Piala Dunia.

    Meskipun Newcastle berada di peringkat ke-12 di Liga Premier Inggris, Gemaraich mencatatkan salah satu musim terbaiknya sepanjang karier. Setelah mengembangkan peran serangannya bekerja sama dengan staf pelatih, ia menjadi lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, yang membantunya menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak tim di liga dengan sembilan gol.

    Ia juga membuka skor dalam laga melawan Nottingham Forest, Burnley, Tottenham, dan Crystal Palace, sehingga Newcastle meraih sepuluh poin dari total dua belas poin dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

    Kontribusinya tidak berhenti sampai di situ saja; ia juga mencetak gol-gol penentu di menit-menit akhir, terutama gol kemenangan melawan Fulham pada menit ke-90, kemudian tendangan penalti yang ia konversi menjadi gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu melawan Leeds United, sebelum Newcastle akhirnya memastikan kemenangan dalam pertandingan tersebut.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Seorang pemimpin yang unggul dalam kinerja dan mentalitas

    Nilai lebih Gemaraiš terletak pada kenyataan bahwa ia tidak hanya menampilkan performa teknis, tetapi juga memberikan kepercayaan diri dan energi kepada rekan-rekannya di lapangan. Meskipun absen selama sebagian musim karena cedera, ia tetap masuk dalam lima besar pemain terbaik di Liga Inggris dalam hal umpan yang menembus barisan pertahanan, dengan total 46 umpan, ditambah 21 umpan terobosan.

    Ia juga memimpin daftar pemain Newcastle dalam hal jumlah umpan yang dilakukan di bawah tekanan, setelah berhasil melakukan 998 umpan dalam situasi sulit, yang mencerminkan keberaniannya dalam menerima bola dan mengambil tanggung jawab di saat-saat paling rumit. Angka-angka ini menjelaskan mengapa Eddie Howe mengandalkannya sebagai motor utama tim, serta elemen awal dari sebagian besar serangan.

    Terlepas dari bahasa statistik, Gemarães memiliki sesuatu yang sulit diukur dengan angka, yaitu hubungannya yang unik dengan para penggemar Newcastle. Sejak kedatangannya di kota ini, pemain tersebut berhasil membangun ikatan emosional yang langka dengan para penggemar, yang memandangnya sebagai salah satu dari mereka, bukan sekadar pemain profesional.

    Mungkin momen ketika ia menangis setelah menjuarai Piala Liga, lalu pernyataan jujurnya setelah pertandingan, adalah bukti terbaik seberapa besar rasa keterikatannya pada klub. Banyak penggemar Newcastle berpendapat bahwa Guimarães memahami identitas dan budaya klub dengan luar biasa, sesuatu yang langka dalam sepak bola modern, di mana perpindahan pemain antar klub sudah menjadi hal yang biasa.

    Bahkan, sebagian suporter menempatkannya pada posisi yang sama dengan legenda Alan Shearer dalam hal hubungannya dengan para penggemar, sebuah perbandingan yang tidak mudah diberikan di kota yang sangat menghidupi sepak bola dalam segala aspeknya.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    Arsenal punya uang... tapi apakah mereka bisa meyakinkan?

    Dari segi keuangan, persaingan ini tampak tidak seimbang. Menurut laporan keuangan terbaru, total gaji Arsenal mencapai sekitar 346,8 juta poundsterling, angka yang melebihi total pendapatan Newcastle, yang mencapai 335,3 juta poundsterling selama periode yang sama.

    Selisih ini memberi klub asal London tersebut keleluasaan yang lebih besar dalam mengajukan tawaran finansial yang menarik, baik bagi klub maupun pemain. Namun, sepak bola tidak hanya ditentukan oleh uang. Gemaraiş menyadari bahwa ia adalah salah satu tokoh utama yang berkontribusi dalam membangun proyek saat ini, dan ia juga tahu bahwa posisinya di Newcastle sangat berbeda dibandingkan di tempat lain.

    Oleh karena itu, keputusannya tetap rumit: tetap menjadi pemimpin proyek yang masih dalam tahap perkembangan, atau pindah ke tim yang secara konsisten bersaing di ajang-ajang besar. Selain itu, kasus Gemarais tidak hanya berkaitan dengan satu pemain saja, melainkan merupakan pesan yang jelas mengenai masa depan Newcastle secara keseluruhan.

    Jika klub berhasil mempertahankan kaptennya, hal itu akan menegaskan kepada semua pemainnya bahwa proyek ini masih berjalan ke arah yang benar, dan bahwa manajemen mampu menahan godaan pasar. Namun, jika ia hengkang, hal itu mungkin dipandang sebagai awal dari fase baru di mana Newcastle menjadi tempat pengembangan bintang-bintang sebelum mereka pindah ke klub-klub yang lebih kuat secara finansial.

    Di saat yang sama, manajemen perlu mengambil langkah-langkah konkret yang memperkuat kepercayaan para pemain, baik melalui pengembangan pusat latihan, penyelesaian masa depan Stadion St. James’ Park, maupun penandatanganan kesepakatan-kesepakatan kuat yang menegaskan kelanjutan ambisi klub.

    Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan yang mengkhawatirkan para penggemar Newcastle dan Arsenal: Apakah klub Inggris ini berhasil meyakinkan Bruno Guimarães untuk tetap bertahan untuk kedua kalinya, ataukah godaan untuk bersaing di kompetisi terbesar akan membuka pintu kepergiannya?