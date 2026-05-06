Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Arsenal mengambil keputusan besar terkait kontrak Mikel Arteta sambil menunggu hasil perebutan gelar Liga Premier dan Liga Champions

Arsenal bersiap menawarkan kontrak baru yang menggiurkan kepada manajer Mikel Arteta pada musim panas ini, terlepas dari apakah klub tersebut berhasil meraih gelar Liga Premier atau trofi Liga Champions. Petinggi The Gunners telah mengambil keputusan strategis ini pada bulan Maret untuk memastikan masa depannya dalam jangka panjang. Arteta sepenuhnya fokus pada upayanya meraih gelar ganda bersejarah, namun tetap berkomitmen penuh terhadap proyek yang sedang dijalankan saat ini.

  • Menghargai keberhasilan transformatif dalam manajemen

    Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Arsenal telah memutuskan untuk mengamankan masa depan jangka panjang Mikel Arteta. Manajer asal Spanyol tersebut, yang memulai karier kepelatihannya sebagai asisten Pep Guardiola di Manchester City, mengambil alih peran utama di Emirates Stadium pada Desember 2019. Sejak saat itu, ia telah sepenuhnya mengubah wajah klub, dengan meraih gelar Piala FA dan dua trofi Community Shield. Menyadari kemajuan luar biasa ini, Romano mengungkapkan: "Ketahui bahwa Arsenal berencana menawarkan kontrak baru kepada Mikel Arteta pada musim panas nanti." Manajer tersebut saat ini memiliki kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, namun pihak manajemen ingin menghargai kesuksesannya.

  • Persaingan perebutan gelar dan pembicaraan kontrak

    Meskipun sang manajer sepenuhnya fokus pada musim ini, Romano mencatat bahwa rencana tersebut "sudah diputuskan pada bulan Maret, terlepas dari hasil akhir musim." Ia menambahkan bahwa Arteta "ingin fokus pada gelar juara saat ini, namun sangat mencintai proyek Arsenal dan menantikan pembicaraan," sekaligus menegaskan bahwa "kesepakatan akan segera tercapai." Di kancah domestik, Arsenal berada di puncak klasemen Liga Premier dengan 76 poin dari 35 pertandingan. Mereka unggul lima poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua, yang memiliki 71 poin dan satu pertandingan tersisa, saat The Gunners mengejar gelar domestik pertama mereka sejak musim 2003-2004.


  • Mengejar kejayaan Eropa yang legendaris

    Selain penampilan mengesankan di kancah domestik, klub ini juga memburu gelar prestisius di level Eropa. Arsenal baru-baru ini berhasil mengalahkan raksasa Spanyol, Atlético Madrid, dalam laga semifinal Liga Champions yang penuh ketegangan. Setelah memastikan hasil imbang 1-1 yang sulit diraih di leg tandang, The Gunners meraih kemenangan krusial 1-0 di kandang untuk memastikan tempat mereka di final di Budapest. Prestasi monumental ini menandai penampilan kedua mereka di ajang puncak Eropa, dan yang pertama sejak menderita kekalahan yang memilukan dari Barcelona pada musim 2005-2006. Skuad ini kini berada di ambang meraih gelar ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan mengukuhkan warisan Arteta.

    Bagaimana masa depan Arteta?

    Dengan kontrak baru yang akan segera ditandatangani, Arteta siap membangun dinasti yang langgeng. Terlepas dari apa pun yang terjadi pada sisa pertandingan liga atau final kompetisi Eropa, petinggi klub telah dengan jelas menunjuknya sebagai pemimpin yang tepat untuk memastikan Arsenal tetap menjadi kekuatan dominan di dunia sepak bola selama bertahun-tahun.

