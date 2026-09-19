Getty Images Sport
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Arsenal mengalami kemunduran besar saat Brighton membongkar juara Premier League itu lewat penampilan dominan
Arsenal menelan kekalahan mengejutkan di Brighton
Arsenal menampilkan salah satu performa tim terburuk mereka dalam beberapa waktu terakhir. Juara Premier League itu melihat rekor sempurna mereka di semua kompetisi terhenti setelah kalah 3-0 dari Brighton.
Pada ulang tahun ke-125 mereka, Brighton tampil terlalu intens untuk bisa diatasi Arsenal sejak menit pertama. Saat turun minum, Arsenal sudah tertinggal dua gol setelah gol-gol jarak jauh dari Pascal Gross dan Charalampos Kostoulas. Laga praktis sudah di luar jangkauan sejak awal babak kedua ketika Chema Andres mencetak gol lewat sundulan, menutup penampilan tumpul dari skuad Arteta. Saat pertandingan memasuki masa injury time dengan skor 3-0, para suporter Arsenal yang frustrasi terlihat meninggalkan stadion.
- Getty Images Sport
Bagaimana Hurzeler mengakali sang juara
Brighton tidak sekadar mengalahkan Arsenal; mereka melakukannya dengan dominasi fisik yang biasanya identik dengan tim asuhan Arteta. Fabian Hurzeler membekali timnya dengan kekuatan berlari, memanfaatkan Diego Gomez dan Maxim de Cuyper untuk menghidupkan pressing. Di lini tengah, Yasin Ayari dan Gross berlari tanpa henti, sementara Luka Vuskovic menonjol berkat kehebatannya dalam duel udara di lini belakang.
Hal ini memungkinkan para penyerang Brighton melakukan pressing tinggi, karena tahu lini belakang mereka mampu mengatasi bola-bola panjang yang dimainkan David Raya. Tuan rumah memaksimalkan intensitas ini, mencetak dua gol individu brilian dari jarak jauh sebelum Andres menanduk sepak pojok melengkung ke dalam dari Gross.
Kesalahan di lini belakang membuat Arsenal membayar mahal
Sebelum hari ini, Arsenal hanya kebobolan satu gol di Premier League, sehingga kolaps pertahanan yang tiba-tiba ini menjadi kekhawatiran besar. Kedua gol pembuka dari Brighton memang datang dari luar kotak penalti, tetapi tembakan itu menjadi lebih mudah karena para bek Arsenal gagal menutup ruang.
Riccardo Calafiori dan Gabriel bersalah atas gol pembuka Gross, sementara Gabriel dan Ezri Konsa tidak bereaksi cukup cepat untuk menghentikan Kostoulas. Arsenal mundur di hampir setiap situasi, kesulitan dengan penjagaan yang buruk dan kegagalan mengalirkan bola secara efektif di bawah tekanan saat menghadapi lawan yang tampil terinspirasi.
- Getty Images Sport
Menjelang jeda internasional
Jeda internasional yang akan datang tak bisa datang pada waktu yang lebih tepat bagi Arsenal. Arteta akan berharap para pemainnya kembali dalam kondisi bugar dan segar saat mereka berupaya membangun kembali momentum dan mengatasi lini pertahanan kanan yang menipis. Arsenal akan menjamu Leeds pada 10 Oktober, sementara Brighton akan berusaha melanjutkan performa impresif mereka saat bertandang menghadapi Sunderland pada hari yang sama.
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