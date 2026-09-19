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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Arsenal mengalami kemunduran besar saat Brighton membongkar juara Premier League itu lewat penampilan dominan

Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier League

Start sempurna Arsenal di musim baru Premier League berakhir secara mendadak dan mengejutkan. Juara bertahan itu dikalahkan secara telak oleh Brighton & Hove Albion yang tampil tanpa henti hari ini, memperlihatkan kerentanan lini belakang yang tidak biasa dan membuat manajer Mikel Arteta memiliki masalah besar yang harus dibenahi menjelang jeda internasional.


  • Arsenal menelan kekalahan mengejutkan di Brighton

    Arsenal menampilkan salah satu performa tim terburuk mereka dalam beberapa waktu terakhir. Juara Premier League itu melihat rekor sempurna mereka di semua kompetisi terhenti setelah kalah 3-0 dari Brighton.

    Pada ulang tahun ke-125 mereka, Brighton tampil terlalu intens untuk bisa diatasi Arsenal sejak menit pertama. Saat turun minum, Arsenal sudah tertinggal dua gol setelah gol-gol jarak jauh dari Pascal Gross dan Charalampos Kostoulas. Laga praktis sudah di luar jangkauan sejak awal babak kedua ketika Chema Andres mencetak gol lewat sundulan, menutup penampilan tumpul dari skuad Arteta. Saat pertandingan memasuki masa injury time dengan skor 3-0, para suporter Arsenal yang frustrasi terlihat meninggalkan stadion.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bagaimana Hurzeler mengakali sang juara

    Brighton tidak sekadar mengalahkan Arsenal; mereka melakukannya dengan dominasi fisik yang biasanya identik dengan tim asuhan Arteta. Fabian Hurzeler membekali timnya dengan kekuatan berlari, memanfaatkan Diego Gomez dan Maxim de Cuyper untuk menghidupkan pressing. Di lini tengah, Yasin Ayari dan Gross berlari tanpa henti, sementara Luka Vuskovic menonjol berkat kehebatannya dalam duel udara di lini belakang.

    Hal ini memungkinkan para penyerang Brighton melakukan pressing tinggi, karena tahu lini belakang mereka mampu mengatasi bola-bola panjang yang dimainkan David Raya. Tuan rumah memaksimalkan intensitas ini, mencetak dua gol individu brilian dari jarak jauh sebelum Andres menanduk sepak pojok melengkung ke dalam dari Gross.

  • Kesalahan di lini belakang membuat Arsenal membayar mahal

    Sebelum hari ini, Arsenal hanya kebobolan satu gol di Premier League, sehingga kolaps pertahanan yang tiba-tiba ini menjadi kekhawatiran besar. Kedua gol pembuka dari Brighton memang datang dari luar kotak penalti, tetapi tembakan itu menjadi lebih mudah karena para bek Arsenal gagal menutup ruang.

    Riccardo Calafiori dan Gabriel bersalah atas gol pembuka Gross, sementara Gabriel dan Ezri Konsa tidak bereaksi cukup cepat untuk menghentikan Kostoulas. Arsenal mundur di hampir setiap situasi, kesulitan dengan penjagaan yang buruk dan kegagalan mengalirkan bola secara efektif di bawah tekanan saat menghadapi lawan yang tampil terinspirasi.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Menjelang jeda internasional

    Jeda internasional yang akan datang tak bisa datang pada waktu yang lebih tepat bagi Arsenal. Arteta akan berharap para pemainnya kembali dalam kondisi bugar dan segar saat mereka berupaya membangun kembali momentum dan mengatasi lini pertahanan kanan yang menipis. Arsenal akan menjamu Leeds pada 10 Oktober, sementara Brighton akan berusaha melanjutkan performa impresif mereka saat bertandang menghadapi Sunderland pada hari yang sama.