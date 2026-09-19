Arsenal mengalami kemunduran besar saat Brighton membongkar juara Premier League itu lewat penampilan dominan

Arsenal menampilkan salah satu performa tim terburuk mereka dalam beberapa waktu terakhir. Juara Premier League itu melihat rekor sempurna mereka di semua kompetisi terhenti setelah kalah 3-0 dari Brighton.

Pada ulang tahun ke-125 mereka, Brighton tampil terlalu intens untuk bisa diatasi Arsenal sejak menit pertama. Saat turun minum, Arsenal sudah tertinggal dua gol setelah gol-gol jarak jauh dari Pascal Gross dan Charalampos Kostoulas. Laga praktis sudah di luar jangkauan sejak awal babak kedua ketika Chema Andres mencetak gol lewat sundulan, menutup penampilan tumpul dari skuad Arteta. Saat pertandingan memasuki masa injury time dengan skor 3-0, para suporter Arsenal yang frustrasi terlihat meninggalkan stadion.