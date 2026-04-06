AFP
Diterjemahkan oleh
Arsenal mendapat tiga kabar baik terkait kondisi kebugaran para pemainnya menjelang leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting CP
Gabriel kembali berlatih tepat waktu
Dorongan terbesar bagi tim asal London Utara ini adalah kehadiran Gabriel, yang ikut serta dalam sesi latihan terakhir di London Colney sebelum skuad bertolak ke Portugal, menurut The Standard. Bek asal Brasil itu sempat memicu kekhawatiran besar setelah terpaksa ditarik keluar saat Arsenal kalah di perempat final Piala FA melawan Southampton akibat cedera kaki yang dialaminya.
- AFP
Rice dan Trossard memperkuat barisan
The Gunners juga mendapat dorongan moral setelah melihat Declan Rice dan Leandro Trossard berlatih bersama skuad utama pada Senin pagi. Kembalinya keduanya menjadi angin segar bagi Arsenal yang bertekad mencapai babak semifinal kompetisi elit Eropa tersebut. Kehadiran Rice di lini tengah tetap sangat penting bagi Arteta, terutama setelah kekalahan beruntun dari Manchester City dan Southampton. Kehadiran pemain internasional Inggris tersebut dan Trossard yang dalam kondisi fit memungkinkan fleksibilitas taktis yang lebih besar saat Arsenal bersiap menghadapi tim Sporting yang berbahaya, yang telah membuktikan kualitasnya di panggung Liga Champions musim ini.
Masih ada kekhawatiran terkait Saka dan Timber
Meskipun ada kabar baik mengenai ketiga pemain tersebut, terdapat beberapa pemain yang absen di Sobha Realty Training Centre. Baik Bukayo Saka maupun Jurrien Timber tidak terlihat selama sesi latihan terbuka pada hari Senin. Ketidakhadiran mereka mengindikasikan bahwa keduanya diragukan bisa tampil pada leg pertama karena masih dalam proses pemulihan dari masalah kebugaran. Arteta sebelumnya telah menyoroti kesulitan dalam mengelola jadwal yang padat, dengan menyatakan: "Saat ini kami berada dalam posisi di mana kami harus menyusun susunan pemain terkuat yang mungkin untuk memenangkan setiap kompetisi."
- AFP
Daftar pemain cedera masih menghambat rotasi Arteta
Meskipun kembalinya Gabriel, Rice, dan Trossard merupakan kabar gembira, ruang perawatan Arsenal tetap ramai. Eberechi Eze, Piero Hincapie, dan Mikel Merino juga absen dari sesi latihan Senin lalu karena masih menjalani proses pemulihan masing-masing. Dengan perebutan gelar Liga Premier yang masih berada di tahap akhir dan trofi Liga Champions yang sudah di depan mata, Arteta sangat ingin memiliki sebanyak mungkin pemain senior yang siap bertanding. Pelatih asal Spanyol ini akan mengandalkan para bintang yang kembali untuk memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan guna menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat di Portugal dan memastikan hasil positif untuk dibawa pulang ke London.