Arsenal mendapat pukulan telak setelah Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Jurrien Timber kemungkinan besar akan absen hingga akhir musim

Mikel Arteta mengakui bahwa cedera Timber yang "membuat frustrasi" ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan, dan hal ini berpotensi membuatnya absen hingga akhir musim Arsenal. Bek serba bisa ini telah absen sejak Maret, saat ia terpaksa ditarik keluar dalam laga melawan Everton, dan ketidakhadirannya mulai menjadi beban besar bagi perjalanan The Gunners di sisa musim ini.

Meskipun penilaian awal menunjukkan bahwa cedera tersebut ringan, situasinya telah berkembang menjadi masalah jangka panjang. Arteta sempat mengatakan bahwa Timber hanya akan absen selama beberapa hari, tetapi dengan hanya empat pertandingan tersisa di musim ini, ia masih belum bisa bermain. Kurangnya kemajuan telah memaksa staf pelatih untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya di minggu-minggu terakhir musim ini.



