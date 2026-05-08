Arsenal mendapat pukulan telak setelah Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Jurrien Timber kemungkinan besar akan absen hingga akhir musim
Penantian yang menyebalkan bagi pemain asal Belanda itu
Mikel Arteta mengakui bahwa cedera Timber yang "membuat frustrasi" ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan, dan hal ini berpotensi membuatnya absen hingga akhir musim Arsenal. Bek serba bisa ini telah absen sejak Maret, saat ia terpaksa ditarik keluar dalam laga melawan Everton, dan ketidakhadirannya mulai menjadi beban besar bagi perjalanan The Gunners di sisa musim ini.
Meskipun penilaian awal menunjukkan bahwa cedera tersebut ringan, situasinya telah berkembang menjadi masalah jangka panjang. Arteta sempat mengatakan bahwa Timber hanya akan absen selama beberapa hari, tetapi dengan hanya empat pertandingan tersisa di musim ini, ia masih belum bisa bermain. Kurangnya kemajuan telah memaksa staf pelatih untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya di minggu-minggu terakhir musim ini.
Arteta menyampaikan kabar buruk terkait kondisi kebugaran para pemain
Manajer Arsenal itu tidak menyembunyikan kenyataan saat ditanya mengenai kemungkinan kembalinya Timber sebelum musim ini berakhir. Bek sayap tersebut dipastikan absen dalam laga tandang Arsenal ke markas West Ham pada hari Minggu, dan Arteta tidak yakin apakah Timber akan bermain lagi musim ini.
Manajer tersebut menekankan bahwa proses pemulihan kini menjadi perlombaan melawan waktu yang mungkin tidak bisa dimenangkan oleh Timber. Menjelaskan ketidakpastian tersebut, Arteta berkata: "Saya tidak tahu, masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Segalanya harus berjalan sangat lancar dan cepat agar dia bisa bermain."
Kedalaman pertahanan diuji pada saat-saat krusial
Timber, yang bergabung dengan Arsenal dari Ajax pada musim panas 2023, telah menjadi sosok kunci musim ini, tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan gemilang berupa empat gol dan tujuh assist. Namun, ia bukanlah satu-satunya masalah bagi klub asal London Utara tersebut, karena Mikel Merino juga termasuk di antara para pemain yang absen selama berminggu-minggu. Kekurangan opsi pemain di lini belakang dan lini tengah semakin membebani kelompok inti pemain yang telah menanggung beban sepanjang musim yang melelahkan ini.
Menatap fase akhir
Saat The Gunners bersiap menghadapi laga krusial melawan The Hammers, fokus mereka tetap tertuju pada upaya mempertahankan posisi puncak klasemen. Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier, dengan keunggulan lima poin atas Manchester City, yang masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Di tengah upaya mereka mengejar gelar liga pertama sejak 2004, kabar mengenai Timber menjadi pengingat bahwa batas antara kesuksesan dan kegagalan sangatlah tipis. Arteta akan membutuhkan para pemain andalannya yang masih fit untuk tampil lebih baik dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan-rekan setimnya yang cedera.