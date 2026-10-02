AFP
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Arsenal mendapat masalah cedera baru saat Christos Tzolis tertatih-tatih keluar untuk Yunani setelah mengabaikan perintah pergantian dari manajer
Tersingkir lebih awal dari Nations League
Tzolis hanya bertahan 18 menit dalam hasil imbang 2-2 Yunani melawan Belanda di Nations League di Thessaloniki pada Kamis malam. Penyerang itu terjatuh sambil memegangi kakinya dan membutuhkan penanganan medis segera di lapangan, tampak sangat terpukul dan menutupi wajahnya dengan kausnya.
Meski tanda-tanda awalnya mengkhawatirkan, pemain Arsenal itu tampak bisa bergerak cukup leluasa setelah mendapat perawatan dari tim fisioterapis. Karena mengira masalahnya ringan, winger tersebut tampaknya sangat ingin melanjutkan pertandingan, sehingga memicu situasi aneh dengan pelatih tim nasionalnya.
- DeFodi Images
Jovanovic menjelaskan perselisihan terkait pergantian pemain
Pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic mengungkapkan bahwa ia langsung bergerak untuk menarik keluar pemainnya sebagai tindakan pencegahan, tetapi instruksinya justru ditolak. Berbicara kepada Sport24, sang pelatih memerinci pertukaran yang tidak biasa di tepi lapangan tersebut.
"Bagaimana saya bisa menanganinya, coba Anda yang beri tahu saya," jelas Jovanovic. "Saya pelatihnya, saya memintanya keluar dan dia bilang, 'Saya tidak mau keluar'. Saya rasa itu adalah adegan yang dilihat semua orang, mereka yang berada di dekat situ. Saya menyuruhnya keluar, karena saya curiga dia tidak akan melakukan itu jika dia tidak merasakan sesuatu."
Sang pelatih menegaskan bahwa prioritasnya adalah melindungi kesehatan sang penyerang dalam pertandingan non-kualifikasi, seraya mencatat bahwa ia bertindak sepenuhnya berdasarkan saran ahli.
"Keputusan pelatih terkait pergantian pemain dan dugaan cedera seorang pemain tidak diambil tanpa pendapat medis. Kami punya dokter, dan dokter yang sangat bagus," tambah Jovanovic. "Jadi ketika seorang dokter menilai bahwa hal ini, seperti yang dia dan Christos pahami, adalah sesuatu yang membuat pemain tidak layak melanjutkan pertandingan.
"Tentu saja pertama-tama sebagai pelatih saya harus mengambil keputusan untuk mengganti pemain itu, karena ini adalah masalah otot. Ketika itu menyangkut masalah otot, bersama para dokter, dengan informasi langsung yang saya miliki, itulah alasan saya meminta dia segera keluar."
Kekhawatiran kebugaran Arsenal yang kian meningkat
Tzolis pada akhirnya mengalah, memilih turun untuk membantu bertahan dalam situasi sepak pojok sebelum akhirnya berjalan ke bangku cadangan. Jovanovic tetap optimistis soal tingkat keparahan masalah itu, dengan mengatakan: "Kami tidak tahu seberapa besar kerusakan yang terjadi hari ini, tetapi saya berharap itu hanya kedutan, sesuatu yang sementara."
Insiden itu menambah jeda internasional yang membuat frustrasi bagi skuad Arteta. Kai Havertz juga mengalami cedera saat menghadapi Belanda, sehingga menambah beban departemen medis di London utara.
Sementara itu, kapten klub Martin Odegaard menerima tekel keras dari Bernardo Silva saat bentrok dengan Portugal. Beruntung bagi Arsenal, playmaker Norwegia itu mampu mengatasi tekel tersebut dan dinyatakan fit untuk tampil melawan Norwegia pada Kamis malam.
- Getty Images Sport
Penantian penuh kecemasan untuk Arteta
Tzolis diperkirakan akan absen dalam laga Nations League Yunani melawan Jerman akhir pekan ini. Winger itu kemungkinan akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan tingkat penuh cedera otot yang dialaminya.
Arsenal akan berharap mendapat kabar positif saat mereka bersiap untuk kembalinya kompetisi domestik. Dengan jadwal pertandingan yang padat di depan mata, Arteta jelas tak mampu kehilangan pemain-pemain kunci untuk waktu lama di ruang perawatan.
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