Pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic mengungkapkan bahwa ia langsung bergerak untuk menarik keluar pemainnya sebagai tindakan pencegahan, tetapi instruksinya justru ditolak. Berbicara kepada Sport24, sang pelatih memerinci pertukaran yang tidak biasa di tepi lapangan tersebut.

"Bagaimana saya bisa menanganinya, coba Anda yang beri tahu saya," jelas Jovanovic. "Saya pelatihnya, saya memintanya keluar dan dia bilang, 'Saya tidak mau keluar'. Saya rasa itu adalah adegan yang dilihat semua orang, mereka yang berada di dekat situ. Saya menyuruhnya keluar, karena saya curiga dia tidak akan melakukan itu jika dia tidak merasakan sesuatu."

Sang pelatih menegaskan bahwa prioritasnya adalah melindungi kesehatan sang penyerang dalam pertandingan non-kualifikasi, seraya mencatat bahwa ia bertindak sepenuhnya berdasarkan saran ahli.

"Keputusan pelatih terkait pergantian pemain dan dugaan cedera seorang pemain tidak diambil tanpa pendapat medis. Kami punya dokter, dan dokter yang sangat bagus," tambah Jovanovic. "Jadi ketika seorang dokter menilai bahwa hal ini, seperti yang dia dan Christos pahami, adalah sesuatu yang membuat pemain tidak layak melanjutkan pertandingan.

"Tentu saja pertama-tama sebagai pelatih saya harus mengambil keputusan untuk mengganti pemain itu, karena ini adalah masalah otot. Ketika itu menyangkut masalah otot, bersama para dokter, dengan informasi langsung yang saya miliki, itulah alasan saya meminta dia segera keluar."



