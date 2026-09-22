Arsenal mendapat kekhawatiran cedera baru saat Jurrien Timber absen dari sesi latihan tim nasional

Gunakan slide ini untuk mempertimbangkan apa yang bisa terjadi selanjutnya 🤔 bagi tim, pemain, manajer, dan pihak lain yang terlibat.

Hindari hanya mencantumkan pertandingan berikutnya. Mereka akan menghadapi ujian seperti apa? Bagaimana performa terbaru mereka? Apa yang menonjol dari laga berikutnya, atau rangkaian laga yang akan datang? Apa lagi yang ada di depan mata, seperti undian piala, jeda internasional, kembalinya pemain dari cedera, atau bursa transfer?

Tulis subjudul Anda sendiri melalui kotak slide 'Headline' di atas, yang relevan dengan konten di slide, memuat kata kunci, dan merangkum dengan tepat apa yang telah ditulis.

Tambahkan gambar 🖼️ melalui kotak 'Post image/media' di bawah. Gambar tersebut tidak boleh sama dengan yang telah digunakan di slide sebelumnya atau gambar utama.

Terakhir, sebelum menyimpan dan meneruskan tautan CS untuk penyuntingan sub-editor, pastikan Anda menambahkan judul SEO dan deskripsi 🌐melalui kotak di bawah. 'Judul SEO' harus sama dengan judul utama, sedangkan 'Deskripsi' harus menjadi ringkasan keseluruhan tentang isi cerita dan mempertimbangkan istilah SEO yang relevan.

Setelah Anda membaca instruksi di atas, hapus semua teks dan tambahkan salinan Anda sendiri.