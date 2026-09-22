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Arsenal mendapat kekhawatiran cedera baru saat Jurrien Timber absen dari sesi latihan tim nasional
Timber absen dari sesi latihan Belanda
Bek Arsenal, Timber, absen dari latihan grup saat menjalani tugas internasional bersama Belanda. Bek sayap itu saat ini menjalani program yang dimodifikasi seiring ia terus meningkatkan pemulihannya dari cedera. Perkembangan ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi pendukung Arsenal setelah Timber baru saja kembali bermain bersama tim utama. Setelah absen pada laga Piala Carabao tengah pekan di kandang Ipswich Town, ia bermain selama satu jam melawan Brighton akhir pekan lalu.
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Jadwal khusus disepakati dengan Xavi
Publikasi Belanda Voetbal International melaporkan bahwa Arsenal telah menjalin kontak langsung dengan pelatih kepala baru Belanda, Xavi. Bersama-sama, pihak klub dan staf tim nasional telah menyusun beban kerja khusus untuk sang bek demi mengelola kebugarannya dengan hati-hati.
Program latihan individual ini menunjukkan bahwa Timber tidak akan diambil risiko untuk dimainkan bersama Belanda dalam laga mendatang melawan Jerman. Langkah pencegahan ini dirancang untuk melindungi sang bek setelah menjalani periode panjang menepi dari lapangan.
Arsenal menghadapi krisis pemilihan bek kanan yang kian membesar
Timber awalnya mengalami cedera saat fase akhir dari kampanye Arsenal yang berujung gelar Premier League. Meski ia kembali masuk bangku cadangan untuk final Liga Champions, ia belum cukup bugar untuk tampil di Piala Dunia.
Arteta kini menghadapi krisis pilihan yang serius di lini belakang setelah Ben White mengalami cedera ringan sebelum jeda internasional. Selain itu, Declan Rice, yang diplot sebagai bek kanan saat menghadapi Brighton, mengundurkan diri dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel. Dengan Cristian Mosquera menepi karena cedera lutut dan William Saliba mengalami masalah punggung, rekrutan anyar Ezri Konsa bermain secara eksklusif di posisi bek tengah.
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