Arsenal mendapat kabar baik terkait cedera Noni Madueke menjelang laga penentuan gelar melawan Man City

Arsenal optimis bahwa Madueke akan pulih tepat waktu untuk laga krusial melawan Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu mendatang, menurut laporan The Sun. Pemain berusia 24 tahun itu terpaksa ditarik keluar tak lama setelah pertandingan memasuki menit ke-60 saat The Gunners bermain imbang 0-0 melawan Sporting pada Rabu malam, hasil yang memastikan langkah mereka ke semifinal Liga Champions namun membuat Mikel Arteta cemas mengenai kondisi kebugaran sang pemain sayap.

Pemain internasional Inggris itu tampak sangat kesakitan setelah mendapat tekel dari penyerang Sporting, Pedro Goncalves, khususnya mengalami cedera pada lutut kanannya. Setelah mendapat perawatan di lapangan, ia akhirnya digantikan oleh pemain muda Max Dowman, yang memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin harus absen selama periode paling kritis musim ini.



