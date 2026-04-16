Arsenal mendapat kabar baik terkait cedera Noni Madueke menjelang laga penentuan gelar melawan Man City
Kabar baik setelah ketegangan di Liga Champions
Arsenal optimis bahwa Madueke akan pulih tepat waktu untuk laga krusial melawan Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu mendatang, menurut laporan The Sun. Pemain berusia 24 tahun itu terpaksa ditarik keluar tak lama setelah pertandingan memasuki menit ke-60 saat The Gunners bermain imbang 0-0 melawan Sporting pada Rabu malam, hasil yang memastikan langkah mereka ke semifinal Liga Champions namun membuat Mikel Arteta cemas mengenai kondisi kebugaran sang pemain sayap.
Pemain internasional Inggris itu tampak sangat kesakitan setelah mendapat tekel dari penyerang Sporting, Pedro Goncalves, khususnya mengalami cedera pada lutut kanannya. Setelah mendapat perawatan di lapangan, ia akhirnya digantikan oleh pemain muda Max Dowman, yang memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin harus absen selama periode paling kritis musim ini.
Diagnosis dini membuat Arteta merasa lega
Meskipun Madueke masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis Arsenal dalam beberapa hari ke depan, diagnosis awal ini telah membuat klub asal London Utara itu merasa sangat lega. Ia dilaporkan terhindar dari cedera struktural yang serius dan justru mengalami cedera otot (dead leg), yang umumnya membutuhkan waktu pemulihan yang jauh lebih singkat.
Berita ini sangat disambut baik mengingat Madueke telah mengalami masalah lutut sepanjang musim ini. Dia sebelumnya mengalami cedera lutut kiri saat bertugas bersama timnas Inggris bulan lalu dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Uruguay, sebuah insiden yang membuatnya meninggalkan Wembley dengan mengenakan penyangga pelindung sebelum kembali beraksi dengan cepat.
Pentingnya pertandingan krusial Etihad
Arteta pasti sangat berharap Madueke bisa diturunkan saat Arsenal berusaha mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan di Etihad, tempat mereka belum pernah meraih kemenangan selama 11 tahun. Laga hari Minggu ini menjadi rintangan besar dalam perebutan gelar Liga Premier, dengan City saat ini mengintai tepat di belakang The Gunners. Jika tim asuhan Pep Guardiola berhasil meraih kemenangan, mereka akan memperkecil selisih poin di puncak klasemen menjadi hanya tiga poin dengan satu pertandingan lebih sedikit.
Ketersediaan opsi pemain sayap menjadi perhatian utama bagi staf pelatih, terutama karena Bukayo Saka masih terus berjuang mengatasi masalah cedera Achilles. Dengan partisipasi Saka melawan The Citizens yang masih diragukan, kehadiran Madueke di sayap kanan menjadi semakin vital bagi skema taktis Arsenal.
Diharapkan ada tambahan pemain di lini pertahanan
Meskipun lini depan masih menjadi sumber kekhawatiran, The Gunners lebih optimis menyambut kembalinya para bintang lini belakang. Baik Jurrien Timber maupun Riccardo Calafiori telah bekerja keras dalam proses pemulihan mereka dan terlihat berada di tribun Emirates pada Rabu malam untuk mendukung rekan-rekan setimnya.
Kembalinya mereka berpotensi memberikan dorongan besar bagi skuad yang saat ini juga kehilangan kapten Martin Odegaard akibat masalah lutut yang berkepanjangan. Arteta harus menunggu dengan cemas selama 48 jam ke depan untuk melihat siapa di antara pemain bintangnya yang akan mendapat izin dari tim medis untuk naik pesawat ke Manchester guna menghadapi pertandingan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penentu gelar juara.