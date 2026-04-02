Arsenal mendapat angin segar dalam urusan transfer setelah klub raksasa Bundesliga menurunkan harga yang diminta untuk target pemain bertahan mereka

Arteta dikabarkan sangat mengagumi bek tengah muda tersebut karena ia ingin menambah kualitas dan kedalaman skuad di lini pertahanan Arsenal. The Gunners santer dikaitkan dengan Lukeba dalam beberapa pekan terakhir karena mereka mencari pemain serba bisa yang mampu bersaing untuk posisi starter. L’Equipe memahami bahwa klub asal London Utara tersebut telah memulai pembicaraan mengenai potensi transfer pemain asal Prancis tersebut. Dengan Leipzig yang kini bersedia melunakkan sikap mereka terkait klausul pelepasan sebesar €80 juta, jalan telah terbuka bagi Arsenal untuk memulai negosiasi resmi untuk pemain muda yang sangat diincar tersebut.