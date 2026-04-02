Arsenal mendapat angin segar dalam urusan transfer setelah klub raksasa Bundesliga menurunkan harga yang diminta untuk target pemain bertahan mereka
Leipzig bersedia menurunkan harga untuk Lukeba
Leipzig dilaporkan siap menurunkan ekspektasi finansial mereka untuk Lukeba pada musim panas ini. Meskipun bek berusia 22 tahun itu memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya sebesar €80 juta (£70 juta/$92 juta), klub Bundesliga tersebut bersedia menegosiasikan kesepakatan di bawah angka tersebut untuk memfasilitasi kepindahannya. Menurut laporan dari Sky Germany, mereka bersedia menerima tawaran di kisaran €65 juta (£57 juta/$75 juta) hingga €70 juta (£61 juta/$81 juta). Penurunan harga ini diperkirakan akan memicu persaingan penawaran di antara klub-klub elit Eropa, dengan mantan pemain Lyon tersebut dilaporkan sangat ingin mencari tantangan baru setelah menghabiskan tiga tahun di Jerman.
Arsenal muncul sebagai kandidat terkuat
Arteta dikabarkan sangat mengagumi bek tengah muda tersebut karena ia ingin menambah kualitas dan kedalaman skuad di lini pertahanan Arsenal. The Gunners santer dikaitkan dengan Lukeba dalam beberapa pekan terakhir karena mereka mencari pemain serba bisa yang mampu bersaing untuk posisi starter. L’Equipe memahami bahwa klub asal London Utara tersebut telah memulai pembicaraan mengenai potensi transfer pemain asal Prancis tersebut. Dengan Leipzig yang kini bersedia melunakkan sikap mereka terkait klausul pelepasan sebesar €80 juta, jalan telah terbuka bagi Arsenal untuk memulai negosiasi resmi untuk pemain muda yang sangat diincar tersebut.
Mencari tantangan baru di luar Bundesliga
Setelah tampil mengesankan sejak pindah dari Ligue 1, Lukeba telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek paling menjanjikan di Eropa. Namun, setelah tiga musim di Red Bull Arena, sang pemain dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang karena ingin naik ke liga yang lebih besar atau bergabung dengan tim yang berpeluang merebut gelar juara. Selama berkarier di Leipzig, bek ini telah tampil dalam 97 pertandingan, mencetak dua gol dan memberikan satu assist, serta turut berkontribusi dalam meraih satu gelar DFL-Supercup.
Pembicaraan diperkirakan akan semakin intensif pada musim panas ini
Dengan harga yang kini mendekati angka €65 juta, Arsenal kemungkinan akan menghadapi persaingan, namun saat ini mereka tampak paling proaktif dalam pendekatan mereka. The Gunners telah menunjukkan kesediaan mereka untuk mengeluarkan dana besar demi mendapatkan target utama mereka, dan Lukeba dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi klub. Namun, sebelum melakukan pendekatan resmi kepada Leipzig, Arsenal akan tetap fokus pada meraih trofi musim ini. Tim asuhan Arteta saat ini memuncaki klasemen Liga Premier, unggul sembilan poin dari Manchester City. Mereka juga masih berlaga di Piala FA dan Liga Champions.