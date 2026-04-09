Arsenal menargetkan 'bek tengah muda berbakat' sebagai prioritas utama di bursa transfer musim panas, seiring munculnya dua opsi
The Gunners menyusun rencana suksesi di lini pertahanan
Arsenal semakin gencar mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan menjelang bursa transfer musim panas. Klub asal London Utara ini berfokus pada pencarian "bek tengah muda berbakat" yang kelak dapat beradaptasi dengan skuad yang telah menjadi pesaing tetap dalam perebutan gelar Liga Premier di bawah asuhan Arteta. Meskipun duet William Saliba dan Gabriel telah menjadi landasan kesuksesan mereka belakangan ini, pemain asal Brasil tersebut kini berusia 28 tahun dan sering mengalami cedera selama dua musim terakhir. Akibatnya, departemen perekrutan berupaya mendatangkan talenta berpotensi tinggi yang pada akhirnya dapat menggantikan Gabriel di jantung pertahanan.
Minat terhadap Ramon dan Valdepenas semakin meningkat
Salah satu nama utama dalam daftar incaran adalah bintang muda Como berusia 21 tahun, Ramon. Pemain asal Spanyol ini tampil gemilang di Serie A setelah meninggalkan Real Madrid musim panas lalu, meskipun potensi kepindahannya menjadi rumit akibat struktur transfer sebelumnya. Menurut CaughtOffside, selain Ramos, Arsenal dilaporkan juga mengamati dengan cermat pemain muda Madrid, Victor Valdepenas. Para pemandu bakat mereka telah menyaksikan kedua pemain tersebut beberapa kali dan tanggapannya positif. Los Blancos saat ini memegang opsi pembelian kembali dan klausul penjualan kembali sebesar 50% untuk Ramon, dengan biaya penjualan kembali yang besar diperkirakan akan menaikkan harga pasarnya, karena Como berupaya memaksimalkan margin keuntungan mereka dalam setiap kesepakatan potensial.
Persaingan di antara bintang-bintang muda Spanyol
Arsenal menghadapi persaingan ketat dari Chelsea, yang juga memantau Ramon sebagai bagian dari strategi perekrutan mereka yang berfokus pada pemain muda. Madrid tetap menjadi faktor tak terduga dalam persaingan ini, mengingat kebutuhan mereka akan seorang bek telah berkurang setelah merekrut Dean Huijsen.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Gunners akan terus memantau situasi ini dengan cermat hingga akhir musim sebelum mengambil langkah resmi untuk merekrut Ramon atau Valdepenas. Sementara itu, di lapangan, tim asuhan Arteta akan berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Liga Premier, di mana mereka saat ini unggul sembilan poin atas Manchester City yang berada di peringkat kedua. Arsenal selanjutnya akan menghadapi Bournemouth di liga pada hari Sabtu, sebelum menghadapi Sporting CP pada leg kedua perempat final Liga Champions pekan depan – leg pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk tim asal London Utara tersebut.