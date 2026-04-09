Arsenal menargetkan 'bek tengah muda berbakat' sebagai prioritas utama di bursa transfer musim panas, seiring munculnya dua opsi

Salah satu nama utama dalam daftar incaran adalah bintang muda Como berusia 21 tahun, Ramon. Pemain asal Spanyol ini tampil gemilang di Serie A setelah meninggalkan Real Madrid musim panas lalu, meskipun potensi kepindahannya menjadi rumit akibat struktur transfer sebelumnya. Menurut CaughtOffside, selain Ramos, Arsenal dilaporkan juga mengamati dengan cermat pemain muda Madrid, Victor Valdepenas. Para pemandu bakat mereka telah menyaksikan kedua pemain tersebut beberapa kali dan tanggapannya positif. Los Blancos saat ini memegang opsi pembelian kembali dan klausul penjualan kembali sebesar 50% untuk Ramon, dengan biaya penjualan kembali yang besar diperkirakan akan menaikkan harga pasarnya, karena Como berupaya memaksimalkan margin keuntungan mereka dalam setiap kesepakatan potensial.