Upaya agresif The Gunners untuk mendatangkan Guimaraes ini terjadi setelah mereka gagal mendapatkan Morgan Rogers, yang direbut oleh rival mereka di Liga Premier, Chelsea, melalui kesepakatan senilai £117 juta yang memecahkan rekor. Arsenal enggan memenuhi harga yang diminta Aston Villa, dan memilih untuk mengalihkan fokus mereka. Selain itu, rencana transfer senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes dianggap terlalu mahal sebelum ia bergabung dengan Tottenham, sementara Bournemouth tetap teguh mempertahankan Alex Scott meskipun gelandang tersebut menolak tawaran kontrak baru.