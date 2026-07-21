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Arsenal memulai pembicaraan transfer Bruno Guimaraes dengan Newcastle, sementara bintang Brasil itu berupaya keras untuk bergabung dengan juara Liga Premier
Gunners memulai pembicaraan langsung
Menurut The Sun, Arsenal telah memulai pembicaraan langsung dengan Newcastle untuk merekrut gelandang timnas Brasil, Guimaraes, yang sangat ingin mewujudkan transfer tersebut. Pembicaraan sebelumnya dilakukan melalui perantara, dengan Newcastle bersikukuh bahwa gelandang tersebut tidak dijual. Arsenal siap menawarkan £60 juta, meskipun klub asal Tyneside itu diperkirakan akan meminta biaya transfer yang lebih tinggi.
- AFP
Target yang tidak tercapai memicu perubahan
Upaya agresif The Gunners untuk mendatangkan Guimaraes ini terjadi setelah mereka gagal mendapatkan Morgan Rogers, yang direbut oleh rival mereka di Liga Premier, Chelsea, melalui kesepakatan senilai £117 juta yang memecahkan rekor. Arsenal enggan memenuhi harga yang diminta Aston Villa, dan memilih untuk mengalihkan fokus mereka. Selain itu, rencana transfer senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes dianggap terlalu mahal sebelum ia bergabung dengan Tottenham, sementara Bournemouth tetap teguh mempertahankan Alex Scott meskipun gelandang tersebut menolak tawaran kontrak baru.
Kesepakatan Tzolis sudah rampung
Di tengah upaya mereka mencari gelandang baru, Arsenal bergerak cepat di lini serang dengan menyepakati biaya transfer sebesar £34 juta untuk mendatangkan pemain sayap Club Brugge, Christos Tzolis. Mantan pemain Norwich City tersebut dilaporkan berada di London pekan ini untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Emirates Stadium. Langkah ini menegaskan ambisi dewan direksi untuk melengkapi skuad tim utama menjelang upaya mereka mempertahankan gelar juara liga pada musim 2026-27.
- Colorsport
Pertandingan pembuka kampanye menjadi sorotan utama
Arsenal akan memulai musim mereka pada Jumat, 21 Agustus, saat menjamu Coventry City—yang baru saja promosi—di Emirates Stadium. Sementara itu, Newcastle akan menghadapi ujian berat saat menjamu Liverpool di St James' Park dua hari kemudian. Kedua klub kini berlomba melawan waktu untuk menyelesaikan negosiasi transfer sebelum jadwal resmi yang padat dimulai bulan depan.
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