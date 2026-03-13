Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League
Arsenal memulai pembicaraan dengan gelandang andalannya terkait kontrak baru, sementara The Gunners terus berupaya mempertahankan para bintang utamanya

Arsenal telah menghubungi Declan Rice terkait kontrak jangka panjang baru, seiring upaya pemuncak klasemen Liga Premier tersebut untuk mengamankan masa depan para pemain inti mereka. Sejak kepindahannya yang bernilai £105 juta ($132 juta) dari West Ham pada tahun 2023, pemain berusia 27 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu gelandang paling lengkap di dunia sepak bola, sekaligus menjadi motor penggerak tim asuhan Mikel Arteta.

  • Kenaikan gaji yang signifikan tampaknya akan terjadi

    Berbagai laporan menyebutkan bahwa kontraknya saat ini bernilai sekitar £240.000 per minggu, namun ketentuan baru tersebut diperkirakan akan membuatnya mendekati jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub, menurut BBC. Sebagai konteks, rekan setimnya, Bukayo Saka, baru-baru ini menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun senilai minimal £300.000 per minggu, yang menjadi patokan bagi para pemain terbaik klub saat mereka berusaha mempertahankan gaji yang kompetitif sekaligus memberikan penghargaan atas prestasi luar biasa.

    Pembicaraan antara klub dan perwakilan pemain dilaporkan masih berada pada tahap awal, dan saat ini belum ada jadwal pasti untuk pengumuman resmi. Namun, niat dari klub asal London Utara ini jelas: mereka ingin menghindari ketidakpastian terkait aset-aset kunci mereka.

    Menjamin masa depan beras dalam jangka panjang

    Meskipun pemain internasional Inggris itu masih memiliki sisa kontrak dua tahun, ditambah opsi perpanjangan dari klub selama 12 bulan, petinggi Arsenal bertekad memastikan masa-masa puncak kariernya dihabiskan di London Utara.

    Rice telah mencatatkan 102 penampilan di Liga Premier bersama The Gunners dan telah menjadi sosok yang tak tergantikan di tim nasional Inggris asuhan Thomas Tuchel, dengan 72 caps hingga saat ini. Pengaruhnya di dalam dan di luar lapangan telah menjadikan perpanjangan kontrak ini sebagai prioritas bagi direktur olahraga Andrea Berta dan jajaran eksekutif Arsenal lainnya.

  • Membangun dinasti

    Langkah Arsenal untuk mengamankan jasa Rice merupakan landasan utama dari strategi yang lebih luas untuk membangun dinasti 'Invincibles' era modern. Dengan secara proaktif memperpanjang kontrak para bintang seperti Saka, William Saliba, dan Gabriel, serta talenta-talenta muda seperti Max Dowman, klub ini telah membangun fondasi yang kokoh yang saat ini membuat mereka memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih tujuh poin.

    Komitmen jangka panjang dari skuad inti ini telah memberikan semangat dan konsistensi yang dibutuhkan untuk menantang Manchester City dalam perebutan gelar juara.

    Inti baru Arsenal

    Dari segi taktik, Rice telah berkembang di bawah asuhan Arteta dari seorang gelandang bertahan menjadi pemain dinamis yang aktif di seluruh lapangan. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan memotong serangan lawan telah menjadi motor di balik gaya permainan dominan Arsenal musim ini. Dengan mempertahankan talenta kelas dunia seperti Rice, Arsenal mengirimkan pesan tegas kepada klub-klub elit Eropa: Emirates Stadium kini menjadi tujuan akhir bagi para pemain terbaik dunia, bukan sekadar batu loncatan.

