Arsenal memprioritaskan upaya perekrutan Morgan Rogers senilai £100 juta, sementara bintang Aston Villa dan timnas Inggris itu 'sangat tertarik' untuk pindah ke Emirates

Rogers semakin menarik perhatian setelah kemunculannya yang pesat di Villa Park, dan namanya juga dikaitkan dengan Chelsea serta klub-klub terkemuka Eropa lainnya. Penyerang ini saat ini sedang membela Inggris di Piala Dunia 2026 dan tetap fokus pada tugas-tugasnya di level internasional. Rogers baru-baru ini tampil dalam kemenangan Inggris atas Kroasia dan sedang bersaing untuk mendapatkan tempat reguler di starting line-up seiring berjalannya turnamen.

Meskipun telah menandatangani kontrak enam tahun dengan Villa pada bulan November, penyerang ini dilaporkan terbuka terhadap kemungkinan bergabung dengan The Gunners. Reputasinya terus meningkat setelah serangkaian penampilan mengesankan di level klub dan internasional.