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Arsenal memprioritaskan upaya perekrutan Morgan Rogers senilai £100 juta, sementara bintang Aston Villa dan timnas Inggris itu 'sangat tertarik' untuk pindah ke Emirates
Arsenal semakin gencar mengejar Rogers
Arsenal sedang mempersiapkan langkah untuk mendatangkan Rogers setelah menjadikan pemain timnas Inggris tersebut sebagai target utama mereka untuk jendela transfer musim panas, menurut laporan The Guardian. Setelah meraih gelar juara Liga Premier, Arteta berupaya memperkuat lini serangnya dan memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai rekrutan kunci. Villa bertekad mempertahankan salah satu pemain terpenting mereka, namun Arsenal tetap optimis mengenai peluang mereka untuk menuntaskan kesepakatan tersebut. Setiap transfer diperkirakan akan membutuhkan biaya yang signifikan, dengan laporan yang menyebutkan biayanya bisa mencapai £100 juta.
Minat semakin meningkat seiring fokus Rogers pada tugasnya di timnas Inggris
Rogers semakin menarik perhatian setelah kemunculannya yang pesat di Villa Park, dan namanya juga dikaitkan dengan Chelsea serta klub-klub terkemuka Eropa lainnya. Penyerang ini saat ini sedang membela Inggris di Piala Dunia 2026 dan tetap fokus pada tugas-tugasnya di level internasional. Rogers baru-baru ini tampil dalam kemenangan Inggris atas Kroasia dan sedang bersaing untuk mendapatkan tempat reguler di starting line-up seiring berjalannya turnamen.
Meskipun telah menandatangani kontrak enam tahun dengan Villa pada bulan November, penyerang ini dilaporkan terbuka terhadap kemungkinan bergabung dengan The Gunners. Reputasinya terus meningkat setelah serangkaian penampilan mengesankan di level klub dan internasional.
Rogers berpotensi mengubah wajah lini serang Arsenal
Kemampuan serba bisa Rogers dianggap sebagai salah satu kelebihan terbesarnya, karena ia bisa bermain di lini tengah atau di kedua sayap, yang dapat memberikan Arteta beberapa opsi taktis dan berpotensi mengubah hierarki serangan Arsenal. Namun, kemungkinan kedatangannya juga memicu spekulasi seputar anggota skuad lainnya. Masa depan Martin Odegaard menjadi bahan pembicaraan setelah ia menjalani musim yang sulit secara individu, sementara The Gunners dilaporkan bersedia mendengarkan tawaran untuk Gabriel Martinelli.
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Rogers bukanlah satu-satunya sasaran
Meskipun Rogers menjadi incaran utama The Gunners, bintang Aston Villa itu bukanlah satu-satunya pemain dalam daftar incaran Arsenal. Klub asal London tersebut dilaporkan juga sedang memantau gelandang Lille, Ayyoub Bouaddi, sementara transfer pemain muda Leicester City, Jeremy Monga, dilaporkan hampir rampung.