Getty Images Sport
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Arsenal mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk Vinicius Jr seiring berlarut-larutnya masalah kontrak penyerang Real Madrid tersebut
The Gunners mengincar transfer sensasional
Menurut The Athletic, Arsenal sedang menjajaki langkah mengejutkan untuk merekrut pemain sayap Real Madrid tersebut jika bintang Brasil berusia 26 tahun itu gagal mencapai kesepakatan kontrak baru di ibu kota Spanyol, setelah menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola selama delapan musimnya bersama Los Blancos, namun masa depannya kini terjerumus ke dalam ketidakpastian saat ia memasuki 12 bulan terakhir kontraknya saat ini, sementara The Gunners—yang sedang bersemangat berkat kesuksesan mereka baru-baru ini di Liga Premier—sedang mencari pemain bintang untuk memperkuat posisi mereka di puncak sepak bola Eropa.
Meskipun minat tersebut masih dianggap berada pada tahap awal, gagasan tersebut dilaporkan telah mendapat persetujuan di semua tingkatan dalam klub asal London Utara itu. Belum ada pembicaraan resmi antar-klub, tetapi Arsenal siap bergerak jika Real Madrid memutuskan untuk melepas aset berharga mereka demi mendapatkan keuntungan finansial daripada mengambil risiko kehilangannya tanpa imbalan apa pun musim panas mendatang.
- Getty Images Sport
Kebuntuan negosiasi kontrak di Madrid
Memasuki 12 bulan terakhir kontraknya setelah delapan musim di Madrid, Vinicius masih terjebak dalam negosiasi kontrak tanpa tanda-tanda penyelesaian. Kebuntuan ini menempatkan Real Madrid dalam situasi yang rumit, karena mereka enggan mengambil risiko kehilangan penyerang andalan mereka melalui transfer gratis — terutama dengan bonus loyalitas yang cukup besar yang akan jatuh tempo musim depan. Menurut OK Diario, kebuntuan ini berpusat pada tuntutan pemain asal Brasil tersebut akan gaji bersih tahunan sebesar €20 juta, angka yang enggan ditawarkan Los Blancos demi menjaga struktur gaji mereka yang ketat.
Meskipun Real Madrid baru-baru ini mengalami masa paceklik gelar, Vinicius tetap menjadi pemain yang menonjol sejak bergabung dari Flamengo pada 2018. Penyerang tersebut mencetak 22 gol di semua kompetisi selama musim 2025-26, di mana Los Blancos finis di posisi kedua La Liga — delapan poin di belakang Barcelona — untuk musim kedua berturut-turut tanpa gelar. Ia membawa performa impresif tersebut ke panggung internasional musim panas ini, mencetak empat gol dalam lima penampilan untuk Brasil sebelum tim asuhan Carlo Ancelotti tersingkir oleh Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia.
Memanfaatkan kesuksesan di Liga Premier
Ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius Jr muncul di saat klub ini berupaya membangun kesuksesan yang baru saja diraihnya. Setelah akhirnya berhasil merebut trofi Liga Premier, Arteta bertekad memastikan skuadnya tidak stagnan. Kehadiran pemain sekelas Vinicius, yang telah mencatatkan 375 penampilan untuk Real Madrid serta mencetak 128 gol dan 100 assist, akan memberikan keunggulan kelas atas bagi The Gunners yang hanya sedikit klub di dunia yang mampu menandinginya. Pengalamannya dalam pertandingan bertekanan tinggi dan Liga Champions adalah hal yang sangat diinginkan oleh jajaran petinggi Arsenal.
Selama berkarier di Bernabeu, Vinicius telah membangun lemari trofi yang patut dibanggakan bersama Real Madrid. Prestasi mengesankannya meliputi tiga gelar La Liga, dua trofi Liga Champions, dan satu gelar Copa del Rey, di antara berbagai penghargaan domestik dan internasional lainnya.
- Getty Images Sport
Sebuah peristiwa yang berpotensi mengubah lanskap di London
Jika transfer ini benar-benar terwujud, Vinicius Jr akan bergabung dengan skuad Brasil yang semakin besar di Emirates, dan berpotensi bermain bersama pemain seperti Gabriel Magalhaes dan Gabriel Martinelli. Perekrutan bintang sekelas dirinya akan menjadi pernyataan penting bagi Arsenal, yang hingga kini belum mendatangkan pemain-pemain ternama di bursa transfer saat ini — sebuah kontras yang mencolok dengan para pesaingnya, di mana Manchester United telah mengamankan Youri Tielemans dan Andrey Santos, Manchester City merekrut Elliot Anderson, Tottenham mendatangkan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes, serta Chelsea mendapatkan Morgan Rogers.
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