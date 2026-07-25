Arsenal mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk Vinicius Jr seiring berlarut-larutnya masalah kontrak penyerang Real Madrid tersebut

Menurut The Athletic, Arsenal sedang menjajaki langkah mengejutkan untuk merekrut pemain sayap Real Madrid tersebut jika bintang Brasil berusia 26 tahun itu gagal mencapai kesepakatan kontrak baru di ibu kota Spanyol, setelah menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola selama delapan musimnya bersama Los Blancos, namun masa depannya kini terjerumus ke dalam ketidakpastian saat ia memasuki 12 bulan terakhir kontraknya saat ini, sementara The Gunners—yang sedang bersemangat berkat kesuksesan mereka baru-baru ini di Liga Premier—sedang mencari pemain bintang untuk memperkuat posisi mereka di puncak sepak bola Eropa.

Meskipun minat tersebut masih dianggap berada pada tahap awal, gagasan tersebut dilaporkan telah mendapat persetujuan di semua tingkatan dalam klub asal London Utara itu. Belum ada pembicaraan resmi antar-klub, tetapi Arsenal siap bergerak jika Real Madrid memutuskan untuk melepas aset berharga mereka demi mendapatkan keuntungan finansial daripada mengambil risiko kehilangannya tanpa imbalan apa pun musim panas mendatang.



