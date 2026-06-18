Arsenal mempertimbangkan tawaran untuk Bradley Barcola saat bintang PSG itu mempertimbangkan kepindahan pada musim panas

Arsenal sedang menelaah detail-detail terkait kemungkinan perekrutan Barcola menjelang penawaran yang mungkin diajukan musim panas ini, menurut laporan Independent. Mikel Arteta berkeinginan untuk menambah kualitas dan kedalaman pada lini serangnya, dengan penyerang PSG tersebut dipandang sebagai pemain yang mampu memperkuat susunan pemain inti klub.

The Gunners saat ini memimpin perburuan pemain berusia 23 tahun tersebut, namun mereka tidak sendirian dalam upayanya. Liverpool juga terus memantau Barcola dengan cermat saat mereka berupaya merombak lini serang di bawah asuhan Andoni Iraola.

Masa depan Barcola di PSG masih belum pasti meskipun ia tampil gemilang baik untuk klub maupun tim nasional. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain sayap tersebut tertarik untuk menguji kemampuannya di Liga Premier dan terbuka terhadap tantangan baru di luar Prancis.







