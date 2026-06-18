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Arsenal mempertimbangkan tawaran untuk Bradley Barcola saat bintang PSG itu mempertimbangkan kepindahan pada musim panas
Arsenal semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada Barcola
Arsenal sedang menelaah detail-detail terkait kemungkinan perekrutan Barcola menjelang penawaran yang mungkin diajukan musim panas ini, menurut laporan Independent. Mikel Arteta berkeinginan untuk menambah kualitas dan kedalaman pada lini serangnya, dengan penyerang PSG tersebut dipandang sebagai pemain yang mampu memperkuat susunan pemain inti klub.
The Gunners saat ini memimpin perburuan pemain berusia 23 tahun tersebut, namun mereka tidak sendirian dalam upayanya. Liverpool juga terus memantau Barcola dengan cermat saat mereka berupaya merombak lini serang di bawah asuhan Andoni Iraola.
Masa depan Barcola di PSG masih belum pasti meskipun ia tampil gemilang baik untuk klub maupun tim nasional. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain sayap tersebut tertarik untuk menguji kemampuannya di Liga Premier dan terbuka terhadap tantangan baru di luar Prancis.
- AFP
Masa depan Barcola masih belum jelas
Berbagai laporan menunjukkan bahwa Barcola semakin terbuka untuk hengkang dari PSG pada musim panas ini. Keputusannya yang tidak dimasukkan ke dalam susunan pemain inti PSG saat meraih kemenangan di final Liga Champions melawan Arsenal diyakini telah memengaruhi keputusannya. Meskipun juara Ligue 1 tersebut menilai nilainya sekitar £60 juta, kemungkinan terjadinya transfer terus menguat.
Les Parisiens lebih memilih untuk mempertahankan pemain sayap tersebut, namun klub juga siap melakukan penyesuaian pada skuad mereka jika keadaan berubah selama jendela transfer.
Rencana transfer tersebut berpotensi berdampak pada kedua klub
Kedatangan Barcola akan secara signifikan memperkuat opsi Arsenal di sayap kiri. Pemain timnas Prancis tersebut akan menjadi pesaing bagi Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard, seiring upaya Arteta untuk membangun skuad yang lebih kompetitif menjelang musim baru.
Ketertarikan Arsenal terhadap bintang Aston Villa, Morgan Rogers, juga tetap aktif, dengan kemungkinan klub mengejar kedua pemain tersebut pada jendela transfer yang sama.
PSG sedang memantau beberapa target penyerang mereka sendiri, termasuk striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, dan Rogers. Tumpang tindihnya rencana perekrutan ini berpotensi menciptakan situasi pasar transfer yang rumit di antara klub-klub yang terlibat.
- AFP
Keputusan kemungkinan besar akan diambil setelah Piala Dunia
Reputasi Barcola terus meningkat berkat penampilannya baru-baru ini bersama timnas Prancis, termasuk satu gol dalam kemenangan 3-1 atas Senegal di Piala Dunia. Penampilannya di kancah internasional berpotensi semakin meningkatkan minat terhadap jasanya. Keputusan akhir mengenai masa depannya diperkirakan akan ditunda hingga Prancis menyelesaikan perjalanan mereka di Piala Dunia.