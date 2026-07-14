David Price/Arsenal FC via Getty Images
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Arsenal memperkenalkan pemain remaja berbakat Lisa Baum sebagai rekrutan kelima musim panas ini, setelah pemain muda berbakat asal Jerman itu dikaitkan dengan Barcelona, Manchester United, dan Bayern Munich
Resmi: Arsenal resmi merekrut Lisa Baum
Arsenal langsung disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk merekrut Baum begitu muncul kabar yang mengindikasikan bahwa ia mungkin akan pindah musim panas ini, setelah hanya satu musim di Leipzig. Pada hari Selasa, The Gunners berhasil memperkenalkan pemain baru bernomor punggung 19 mereka, yang mengikuti jejak Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler, dan Selina Cerci dalam bergabung dengan klub ini di tengah jendela transfer musim panas yang tampaknya akan berjalan luar biasa.
"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Arsenal dan tidak sabar untuk segera memulai," kata Baum, yang menandatangani kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan satu musim. "Liga ini sangat kompetitif dan Arsenal adalah klub besar, jadi saya bersemangat untuk menantang diri sendiri dan bersaing dengan yang terbaik. Saya ingin memenangkan trofi dan mengembangkan permainan saya, dan Arsenal terasa seperti pilihan yang sempurna untuk mencapai hal itu."
Pelatih kepala The Gunners, Renee Slegers, menambahkan: "Lisa adalah penyerang sayap muda yang akan membawa niat menyerang yang langsung dan kemampuan atletis ke lini serang kami. Di usia 19 tahun, dia masih dalam tahap pengembangan dan kami yakin dia memiliki potensi besar, yang akan kami dukung untuk diwujudkan."
Pihak RB Leipzig juga menyampaikan banyak kata-kata baik tentang Baum, setelah dia berpamitan dari klub Jerman tersebut. Viola Odebrecht, kepala divisi sepak bola wanita dan remaja putri klub tersebut, mengatakan: “Fakta bahwa Lisa sudah siap untuk mengambil langkah berikutnya menunjukkan kemajuan luar biasa yang telah dia capai di sini dalam waktu yang sangat singkat. Transfernya, dalam banyak hal, merupakan solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Kami bangga telah mendampingi Lisa dalam sebagian perjalanannya, dan kami mendoakan yang terbaik baginya di Arsenal, baik di dalam maupun di luar lapangan,"
Sementara itu, manajer Leipzig, Jonas Stephan, menambahkan: "Jika dia terus seperti ini, Lisa akan menjadi pemain kelas dunia, salah satu yang terbaik di posisinya."
- David Price/Arsenal FC via Getty Images
Siapakah Lisa Baum? Perkenalkan salah satu pemain muda paling berbakat di dunia
Baum memang belum begitu dikenal luas, tetapi setelah lama menjadi talenta yang sangat menjanjikan di jajaran tim muda Jerman, ia benar-benar menarik perhatian pada musim 2024-25 saat memainkan peran kunci dalam promosi Hamburg ke Frauen-Bundesliga. Klub tersebut juga mencapai semifinal DFB Pokal pada musim itu, sebagai tim divisi dua, dan hanya tersingkir pada babak tersebut di babak perpanjangan waktu, saat Werder Bremen mencetak gol pada menit ke-117 dan ke-121, yang menghancurkan hati 57.000 penonton yang memadati Volksparkstadion dengan harapan kisah dongeng ini akan berlanjut.
Penampilan Baum bahkan begitu mengesankan hingga Bayern Munich tertarik untuk merekrutnya 12 bulan lalu. Namun, remaja tersebut justru memilih bergabung dengan RB Leipzig, di mana kesempatan bermain akan lebih terbuka baginya. Keputusan itu terbukti sangat tepat, memberinya panggung untuk kembali bersinar berkat permainan langsungnya, kecepatan luar biasa, dan keterampilan mengolah bola yang memungkinkannya mencetak enam gol dan dua assist untuk tim yang finis di peringkat ke-10 Bundesliga.
Hal itu menarik perhatian sebagian besar klub elit Eropa dan memberinya kesempatan untuk bergabung dengan Arsenal, saat ia kini bersiap untuk melangkah lebih jauh dengan membela klub besar di liga wanita yang mungkin terbaik di dunia, serta berlaga di Liga Champions.
Apakah Arsenal berhasil membalikkan tren negatif?
Telah muncul pertanyaan mengenai kemampuan Arsenal dalam mengembangkan pemain muda yang didatangkan dari klub lain, mengingat terdapat beberapa contoh bahwa mereka tidak melakukannya secara efektif dalam beberapa waktu terakhir.
Pada 2022, The Gunners merekrut pemain internasional Brasil Gio Queiroz dari Barcelona, yang saat itu baru berusia 19 tahun, namun ia gagal menorehkan prestasi, meskipun mencetak sembilan gol dalam 16 pertandingan selama masa peminjaman di Madrid CFF. Setahun kemudian, Kathrine Kuhl, yang juga berusia 19 tahun, didatangkan dari Nordsjaelland, di mana penampilannya membantunya mendapatkan tempat di tim nasional Denmark. Namun, ia pun gagal benar-benar menembus tim utama Arsenal dan akhirnya hengkang setelah dua tahun. Rosa Kafaji kini terancam mengalami nasib serupa. Gelandang serang berbakat asal Swedia ini bergabung dengan The Gunners pada tahun 2024, namun menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Brighton, setelah kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di London Utara.
Meskipun demikian, Smilla Holmberg telah memberikan dampak nyata sejak bergabung pada Januari dan para penggemar Arsenal berharap perkembangan Baum di klub ini mengikuti tren yang serupa dengannya, bukan seperti contoh-contoh sebelumnya. Ada alasan untuk meyakini hal itu akan terjadi. Baum seharusnya mendapatkan kesempatan setelah kepergian Mead ke Man City, yang telah membuka satu posisi di lini sayap. Slegers juga cenderung sering merotasi pemain sayapnya, baik dari pertandingan ke pertandingan maupun selama pertandingan berlangsung, yang seharusnya memungkinkan Baum untuk terbiasa dengan level Women's Super League dan Liga Champions secara bertahap, sambil tetap memberikan kontribusi yang sudah mampu ia lakukan.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Apakah jendela transfer Arsenal yang luar biasa ini bisa mengakhiri puasa gelar WSL?
Kedatangan Baum tampaknya menjadi rekrutan luar biasa lainnya bagi Arsenal di bursa transfer yang terus berjalan gemilang ini. Bintang Inggris Stanway telah bergabung untuk memperkuat lini tengah, bersama pemain timnas Swiss Reuteler, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada Kim Little dan Mariona Caldentey. Sementara itu, Batlle menambah kualitas kelas dunia di lini belakang, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Katie McCabe yang hengkang, dan Baum akan bergabung dengan mantan penyerang Hoffenheim, Cerci, untuk memberikan variasi dan fleksibilitas lebih pada lini serang.
Arsenal adalah tim wanita paling sukses dalam sejarah sepak bola Inggris, dan satu-satunya yang pernah menjuarai Liga Champions, namun mereka belum pernah meraih gelar WSL sejak 2019. Jendela transfer ini memberikan alasan kuat bagi para penggemar untuk percaya bahwa masa paceklik tersebut dapat berakhir musim ini.
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