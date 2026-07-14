Arsenal langsung disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk merekrut Baum begitu muncul kabar yang mengindikasikan bahwa ia mungkin akan pindah musim panas ini, setelah hanya satu musim di Leipzig. Pada hari Selasa, The Gunners berhasil memperkenalkan pemain baru bernomor punggung 19 mereka, yang mengikuti jejak Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler, dan Selina Cerci dalam bergabung dengan klub ini di tengah jendela transfer musim panas yang tampaknya akan berjalan luar biasa.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Arsenal dan tidak sabar untuk segera memulai," kata Baum, yang menandatangani kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan satu musim. "Liga ini sangat kompetitif dan Arsenal adalah klub besar, jadi saya bersemangat untuk menantang diri sendiri dan bersaing dengan yang terbaik. Saya ingin memenangkan trofi dan mengembangkan permainan saya, dan Arsenal terasa seperti pilihan yang sempurna untuk mencapai hal itu."

Pelatih kepala The Gunners, Renee Slegers, menambahkan: "Lisa adalah penyerang sayap muda yang akan membawa niat menyerang yang langsung dan kemampuan atletis ke lini serang kami. Di usia 19 tahun, dia masih dalam tahap pengembangan dan kami yakin dia memiliki potensi besar, yang akan kami dukung untuk diwujudkan."

Pihak RB Leipzig juga menyampaikan banyak kata-kata baik tentang Baum, setelah dia berpamitan dari klub Jerman tersebut. Viola Odebrecht, kepala divisi sepak bola wanita dan remaja putri klub tersebut, mengatakan: “Fakta bahwa Lisa sudah siap untuk mengambil langkah berikutnya menunjukkan kemajuan luar biasa yang telah dia capai di sini dalam waktu yang sangat singkat. Transfernya, dalam banyak hal, merupakan solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Kami bangga telah mendampingi Lisa dalam sebagian perjalanannya, dan kami mendoakan yang terbaik baginya di Arsenal, baik di dalam maupun di luar lapangan,"

Sementara itu, manajer Leipzig, Jonas Stephan, menambahkan: "Jika dia terus seperti ini, Lisa akan menjadi pemain kelas dunia, salah satu yang terbaik di posisinya."