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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Arsenal meminati Yildiz: Juventus pasang tembok, untuk melepasnya dibutuhkan tawaran yang jauh di atas €100 juta

Juventus
K. Yildiz
Transfers
Arsenal

Mimpi mendapatkan Vinicius pupus, Arsenal memasukkan nomor 10 Juventus di antara target mereka

Arsenal dikabarkan mengincar Kenan Yildiz, pemain kelahiran 2005 milik Juventus dan tim nasional Turki. Menurut laporan La Stampa, The Gunners, yang sedang mencari gebrakan besar di lini serang, disebut telah melihat pemain muda Juventus itu sebagai alternatif konkret untuk Vinicius Jr., yang keluar dari impian Arsenal setelah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Real Madrid.


Bintang Brasil itu memang merupakan target utama Arsenal, tetapi perkembangan terbaru dikabarkan mendorong manajemen klub London itu untuk mencermati opsi Yildiz dengan lebih serius. Pemilik nomor 10 tim nasional Turki itu, yang tampil menonjol berkat perkembangan pesatnya, kini disebut masuk ke puncak daftar incaran The Gunners.


  • JAUH LEBIH DARI 100 JUTA

    Namun di sisi lain, Juventus sama sekali tidak berniat melepas Yildiz pada bursa transfer kali ini. Tawaran dari Arsenal tentu akan dipertimbangkan, tetapi posisi Juventus diyakini jauh dari lunak: untuk meyakinkan klub agar mau duduk di meja perundingan, dibutuhkan proposal yang jauh di atas 100 juta euro, demikian laporan harian Turin tersebut.


    Pesan Juventus pun tampak jelas: Yildiz tidak ada di pasar, setidaknya bukan dengan syarat-syarat biasa. Hanya angka di luar pasar yang bisa mengubah situasi dan membuka pintu bagi kemungkinan transfer ke Premier League. Dalam beberapa hari ke depan, detail baru bisa saja muncul dan, yang terpenting, kita akan memahami apakah minat Arsenal akan berubah menjadi manuver nyata untuk permata Juventus itu.



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