Arsenal dikabarkan mengincar Kenan Yildiz, pemain kelahiran 2005 milik Juventus dan tim nasional Turki. Menurut laporan La Stampa, The Gunners, yang sedang mencari gebrakan besar di lini serang, disebut telah melihat pemain muda Juventus itu sebagai alternatif konkret untuk Vinicius Jr., yang keluar dari impian Arsenal setelah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Real Madrid.





Bintang Brasil itu memang merupakan target utama Arsenal, tetapi perkembangan terbaru dikabarkan mendorong manajemen klub London itu untuk mencermati opsi Yildiz dengan lebih serius. Pemilik nomor 10 tim nasional Turki itu, yang tampil menonjol berkat perkembangan pesatnya, kini disebut masuk ke puncak daftar incaran The Gunners.



