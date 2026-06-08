Arsenal memecat dokter tim setelah meraih gelar juara Liga Champions dan Liga Premier

Dalam langkah yang mengejutkan klub asal London Utara tersebut, Arsenal secara resmi telah berpisah dengan Iqbal, kepala departemen kedokteran olahraga dan performa mereka. Menurut The Telegraph, pria berusia 51 tahun yang bergabung dari Crystal Palace pada Februari 2024 itu dipanggil ke sebuah pertemuan pada Senin lalu bersama direktur eksekutif Richard Garlick dan diberi tahu bahwa ia harus meninggalkan klub dengan segera.

Waktu pengambilan keputusan ini sangatlah aneh, mengingat hal ini terjadi tak lama setelah Mikel Arteta membawa tim ini meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. Namun, pemecatan ini terjadi setelah musim di mana The Gunners sering terhambat oleh masalah kebugaran para pemain kunci, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan departemen medis dalam mengelola beban kerja yang berat dari skuad.



