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Arsenal memecat dokter tim setelah kemenangan di final Liga Champions dan gelar juara Liga Premier
Dokter dipecat oleh Arsenal meskipun musim ini berjalan sukses
Dalam langkah yang mengejutkan klub asal London Utara tersebut, Arsenal secara resmi telah berpisah dengan Iqbal, kepala departemen kedokteran olahraga dan performa mereka. Menurut The Telegraph, pria berusia 51 tahun yang bergabung dari Crystal Palace pada Februari 2024 itu dipanggil untuk menghadiri pertemuan pada Senin lalu bersama direktur eksekutif Richard Garlick dan diberi tahu bahwa ia harus meninggalkan klub dengan segera.
Waktu pengambilan keputusan ini sangatlah aneh, mengingat hal ini terjadi tak lama setelah Mikel Arteta membawa tim ini meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. Namun, pemecatan ini terjadi setelah musim di mana The Gunners sering terhambat oleh masalah kebugaran para pemain kunci, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan departemen medis dalam mengelola beban kerja yang berat dari skuad.
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Krisis cedera mengancam gelar juara Liga Premier
Meskipun Arsenal merayakan kesuksesan di kancah domestik dan berhasil mencapai final Liga Champions, perjalanan menuju gelar juara diwarnai dengan berbagai kendala medis yang signifikan. Para pemain bintang seperti Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, dan Kai Havertz semuanya absen dalam waktu yang cukup lama selama musim ini. Beban jadwal pertandingan yang sangat padat—sebanyak 63 pertandingan di empat kompetisi—tampaknya berdampak pada skuad asuhan Arteta.
Bulan lalu, terungkap bahwa Arsenal telah menugaskan sebuah tinjauan terhadap catatan cedera mereka, yang dipimpin oleh fisioterapis asal Spanyol, Joaquin Acedo. Acedo memiliki hubungan profesional yang sudah lama terjalin dengan Arteta, dan tampaknya temuan-temuannya mungkin telah memengaruhi keputusan untuk melepas Iqbal. Pimpinan klub, yang dipimpin oleh Garlick dan Josh Kroenke, semakin khawatir mengenai alasan mengapa begitu banyak pemain yang kesulitan untuk tetap fit.
Intensitas Arteta di bawah sorotan
Salah satu faktor utama yang disebut-sebut sebagai penyebab tingginya angka cedera adalah intensitas tinggi dari pendekatan taktis Arteta. Pelatih asal Spanyol ini terkenal karena menuntut agar sesi latihan dilakukan dengan tempo tinggi yang sama seperti saat pertandingan, sebuah filosofi yang menurutnya menjadi kunci kembalinya klub ke level elit belakangan ini. Namun, mentalitas "latih seperti cara bermainmu" ini telah memicu perdebatan internal mengenai apakah beban kerja para pemain dikelola secara efektif.
Namun, tidak semua cedera dapat disalahkan pada kelelahan atau metode latihan. Pemain yang didatangkan pada musim panas, Mikel Merino, mengalami patah kaki pada bulan Januari yang membuatnya absen hingga hari terakhir musim ini, sebuah contoh nyata dari cedera akibat benturan. Meskipun demikian, klub merasa perubahan di jajaran pimpinan departemen medis diperlukan.
- Getty Images Sport
Rekam jejak Iqbal tak cukup untuk menyelamatkan posisinya
Kepergian Iqbal menandai berakhirnya masa jabatan yang relatif singkat bagi seorang praktisi yang sangat dihormati di dunia sepak bola Inggris. Sebelum bergabung dengan Arsenal, ia menghabiskan delapan tahun di Crystal Palace dan pernah menjabat posisi penting di Liverpool dan Tottenham. Ia juga menjabat sebagai ketua Football Association Medical Society, yang menunjukkan posisinya yang mapan di industri ini.